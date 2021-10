Berlin - Franziska Giffey hat sich für beides entschieden: für Ampel und Rot-Grün-Rot. Am Montag wird die Ampel sondiert, am Dienstag ein Linksbündnis. Das teilte die SPD-Spitzenkandidatin am Freitagnachmittag auf einer Pressekonferenz im Kurt-Schumacher-Haus mit. Ungefähr eine Woche sollen die Verhandlungen dauern. Damit hat sich Giffey vorerst gegen Grüne und Teile ihrer eigenen Partei durchgesetzt, die auf eine Fortsetzung der amtierenden Koalition bestanden. Und sie hat Zeit gewonnen. Die FDP selbst wusste bis 17:12 Uhr übrigens nichts von ihrem Glück.

Die Ankündigung folgte auf einen turbulenten Tag. Ursprünglich wollten sich sowohl der SPD-Landesverband als auch der Landesverband der Grünen schon um 9 Uhr treffen, um zu entscheiden, mit welchen Partnern Dreier-Sondierungen kommende Woche beginnen sollen. Doch beide Termine wurden frühmorgens überraschend auf den späten Nachmittag verlegt. Aus „organisatorischen Gründen“ hieß es bei den Grünen. Doch auch diese Termine verschoben sich immer wieder nach hinten. Es herrschte offensichtlich Gesprächsbedarf.

Aus SPD-Kreisen drang an die Berliner Zeitung am Wochenende, dass Giffey und Jarasch tagsüber allein sprechen würden; ohne Kollegen, Mitarbeiter oder Presse. Offenbar war die zentrale Frage, mit wem sondiert wird, nicht geklärt. Die zukünftigen Partner, denn an einer Verbindung des Wahlgewinners SPD und den erstarkten Grünen führt wohl in dieser Legislatur kein Weg vorbei, hätten aber äußerst un-partnerschaftlich ausgesehen, wenn sie dabei unterschiedliche Sondierungspartner vorgeschlagen hätten.

Ein Grund für die ungewöhnliche Entscheidung auf den letzten Metern könnte auch eine unzureichende Vorbereitung der Grünen auf die Gespräche gewesen sein. Anders als alle anderen Parteien brachten sie stets nur drei Unterhändler zu den Gesprächen. Dabei besteht selbst das Sondierungsteam der kleinen FDP aus fünf Personen. Und in dem Dreiergespann waren weder Senatorin Ramona Pop noch die Fraktionsvorsitzende Antje Kapek, die als Schwergewichte der Berliner Grünen gelten, vertreten. Außerdem hieß es aus anderen Parteien, dass, während bei anderen Teams Ordner mit Diagrammen und Synopsen zu den Terminen mitgebracht wurden, die Grünen hauptsächlich mit guter Laune erschienen seien.

Die Ampel-Sondierungen sind keine Überraschung

Für manche kommt die Entscheidung gegen eine eindeutige Festlegung auf das bisherige Linksbündnis wie eine Überraschung, doch nur die Oberfläche der Berliner SPD leuchtet Rot-Grün-Rot. Wer tiefer hineinblickt, konnte schon in den vergangenen Tagen feststellen, dass darunter noch andere Farben liegen, vor allem etwas Gelb. Vor zwei Wochen hatten vier einflussreiche Landesverbände Beschlüsse gefasst, die eine Fortsetzung der aktuellen Koalition aus Sozialdemokraten, Linken und Grünen zu erzwingen suchten. An diesem Mittwoch erschien ein offener Brief einer Reihe von Grünen, Linken und sozialdemokratischen (Bezirks-)Politikern gemeinsam mit linken Stadt-Initiativen, die ebenfalls ein „Weiter so“ forderten.

Im Schreiben mit dem sperrigen Titel „Gemeinsam mehr erreichen – für die sozial-ökologische Transformation Berlins und eine Regierung, die mit den Bewegungen der Stadt kooperiert!“, rechneten die Autoren vor, dass die drei Parteien in der Summe ja sogar von 52,4 Prozent der Wählerstimmen auf 54,7 Prozent zugelegt hätten. Daraus leiteten sie ein Wählervotum für das Linksbündnis ab. Das Schreiben erinnerte an die Unterstützung der Kulturschaffenden für Klaus Lederer im Wahlkampf. Zuletzt erschien eine Website unter dem Titel weitermachen.berlin auf der auch prominente SPDler wie Kevin Kühnert die Fortsetzung des Linksbündnisses untersützten.

Doch bei allem, den Beschlüssen, dem Brief und der Website, lohnt es sich auf die Urheber und Hintergründe zu blicken. Bei den vier Kreisverbänden, die sich mit drastischen Worten für R2G aussprachen, sind deren Vorsitzende beziehungsweise deren maßgebliche Personen nämlich keine reinen Freizeitpolitiker. In diesen Verbänden sind Vertraute des scheidenden Regierenden Bürgermeisters wichtige Treiber.

Den Kreisverband Charlottenburg-Wilmersdorf beispielsweise prägt Robert Drewnicki. Der ist gleichzeitig Chefstratege von Michael Müller im Roten Rathaus. Und obwohl von Müller selbst keine Einmischungen in Franziska Giffeys Sondierungsverhandlungen bekannt sind, ist klar, dass er und Giffey keine großen Freunde sind. Immerhin musste er ihretwegen auf eine weitere Kandidatur verzichten. Dass seinem Vertrauten Drewnicki unter Giffey keine blühende Zukunft winkt, ist wahrscheinlich. Auch Lars Rauchfuß, Kreisvorsitzender von Tempelhof-Schöneberg gilt als Müller-Mann und hatte sich schon vor längerer Zeit mit Giffeys Co-Landesvorsitzendem Raed Saleh überworfen. Er hat es bei der Wahl ins Abgeordnetenhaus geschafft. Doch auch für ihn sind unter einer Ampel keine größeren Posten in der Koalition vorstellbar.

Bei den Unterstützern der Website weitermachen.berlin findet sich gleich nach den Erstunterzeichnern auch Julian Zado aus der SPD Mitte. Auch in seinem Kreisverband war ein Beschluss für Rot-Grün-Rot gefasst worden. Seine Frau ist dort mittlerweile Kreisvorsitzende. Er ist heute einer von vier stellvertretenden Landesvorsitzenden der SPD, doch der Einzige, der nicht im Sondierungsteam dabei ist. Am Freitag verließ er vor der Pressekonferenz von Giffey die SPD-Zentrale. Aus einem anderen der Kreisverbände, die R2G offen befürworten, hieß es diese Woche, man erhalte gar keine Informationen über die Sondierungen mehr aus der SPD-Zentrale in Wedding. Stattdessen ließe man sich von der Linkspartei mit Infos versorgen.

Außerdem waren die Ergebnisse bei zwei der vier Abstimmungen zu den Beschlüssen für Rot-Grün-Rot keineswegs überragend. In Mitte beispielsweise ging es 23 zu 16 aus, in Charlottenburg sogar nur mit 15 zu 12 Stimmen. Und wenn man noch tiefer in die Kreisverbände blickt und auf die eigentlichen Mitglieder der Kreise schaut, ergibt sich ein noch differenzierteres Bild. Während im Vorsitz meist aktive Politiker oder Personen sitzen, die von der aktuellen politischen Verhältnissen beruflich abhängen, sind die einfachen Mitglieder vor allem in ihrer Freizeit beschäftigt und widmen sich hauptberuflich allem möglichen vom Polizeidienst bis zum Lehramt. Gerade dort aber herrscht große Sympathie für die Person Giffey. Dabei fallen dann Sätze wie: „Wir müssen auch daran denken, mit wem Franziska gut kann.“ So scheinen die Beschlüsse und der offene Brief eher eine Art Verzweiflungstat, als ein Zeichen der Stärke zu sein. Einen „Zwergenaufstand“ nennt ein Mitglied aus einem der vier Verbände das Ganze.

Wohl auch deshalb reagierte Giffey auf die Angriffe gar nicht erst. Sie weiß, dass am Ende ein Landesparteitag oder sogar eine Mitgliederbefragung über einen etwaigen Koalitionsvertrag mit neuen Partnern entscheiden wird. Einen Hinweis darauf, dass die Linken nicht dabei sein könnten, hätte man auch ihren eigenen Worten entnehmen können. Parteichefin Katina Schubert sagte nach einer der Sondierungsrunden: „Wir können auch eine starke Opposition sein.“ Das O-Wort hat bisher sonst keine Partei in den Mund genommen.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.