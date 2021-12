Berlin - Es liegt in der Natur der Sache, dass sich Mobiles nur schwer fotografieren lassen. Dass die hängenden Gebilde nur in der Bewegung ihre ganze Kraft entfalten. Schließlich geht es um ebendiese, die Bewegung, das sanfte Wiegen, das Sich-Winden, das Um-sich-selber-Drehen. So ist es auch mit Johanna Gauders „Cilar“, diesem herrlich zarten, beinahe unsichtbaren Mobile.