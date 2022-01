Was war das für ein Jahr! Auch wir als Redaktion der Berliner Zeitung am Wochenende schauen auf bewegte und bewegende Monate zurück. Anfang des Jahres 2021 hat sich eine wilde Truppe an Journalistinnen und Journalisten zusammengetan, um ein deutschlandweit einmaliges Projekt zu starten: eine Art Wochenzeitung, mitten in der Corona- und in der Print-Krise, mitten in der Hauptstadt, in Berlin. Ist das nicht verrückt? Ja. Und so sollte jedes neue Projekt ja beginnen, mit einer Prise Wahnsinn.

Am 27. März 2021 ist unsere erste Ausgabe erschienen. Ich kann Ihnen sagen: Manchmal träume ich nachts noch von den Herausforderungen, die wir damals als Redaktion erlebt haben. Mit der Neugründung der Berliner Zeitung am Wochenende haben wir nicht nur Unterstützung, sondern auch viel Gegenwind erfahren. Insbesondere die Kolleginnen und Kollegen am Anhalter Bahnhof haben uns in die Mangel genommen und mit großer Skepsis und manchmal auch mit etwas Argwohn auf unser Projekt geschaut. Dabei belebt Konkurrenz doch das Geschäft, und davon profitieren wir am Ende alle. Nur wer sich misst und am anderen reibt, kann die eigenen Perspektiven überprüfen.

Unsere Gesellschaft ist gespalten

Langsam etabliert sich die Berliner Zeitung am Wochenende als neue Stimme in Berlin und auch jenseits der Hauptstadt, mit kontroversen Perspektiven, Aufbruchsgeist und dem Mut zum Anderssein. Selbst Leserinnen und Leser, die mit der Neugestaltung dieser ihrer Wochenendzeitung anfangs überhaupt nichts anfangen konnten, melden sich inzwischen per E-Mail zu Wort und loben die interessanten Reportagen, die zutreffenden wie unterhaltsamen Food- und Streaming-Tipps, den neu geschaffenen Raum für die Kontroverse. Für diesen Rückhalt möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Dafür, dass uns unsere Leserinnen und Leser einige (Anfangs-)Fehler verzeihen, Geduld mitbringen und unser Projekt unterstützen. Der Journalismus wird im kommenden Jahr vor noch viel größeren Herausforderungen stehen als in diesem, insofern ist jede Unterstützung hochwillkommen.

Die Cover unserer Berliner Zeitung am Wochenende werden vor jeder Ausgabe mit viel Liebe und Kreativität gestaltet. Blickt man auf die Motive aus dem Jahr 2021 zurück, zeigen sich die thematischen Schwerpunkte, die Berlin beschäftigt haben. Corona war – natürlich – Thema Nummer eins, vor allem aber auch der gesellschaftliche Umgang damit. Als wir uns dazu entschlossen haben, Jan Josef Liefers zu interviewen, den Schauspieler auf dem Cover zu zeigen und seinem Zweifel gegenüber den Corona-Maßnahmen ein Podium zu geben, hat die Redaktion das erste Mal starken Gegenwind gespürt. Auch innerredaktionell gab es in der Wochenendausgabe damals harte Auseinandersetzungen. Und ich als Chefredakteur habe verstanden, wie gespalten unsere Gesellschaft in Wahrheit ist.

Gleichzeitig weiß ich auch: Nur dort, wo es ungemütlich wird, entsteht die interessante, ja gesellschaftlich wichtige Debatte. Dies würde mich mir wünschen für die kommenden Monate: Ich wünsche mir, dass wir das Debattenführen im neuen Jahr verbessern – mit frischer Neugierde statt mit Zorn oder gar Missgunst auf die Meinung des oder der anderen blicken.

Besonders in Erinnerung bleiben wird mir der Essay von Nemi El-Hassan, die sich in der Berliner Zeitung am Wochenende zu ihrer Freistellung vom WDR geäußert hat. Auch dieser Text hat zu kontroversen Reaktionen und einer deutschlandweiten Debatte geführt. Ich wünsche mir, dass wir solche Dialoge im neuen Jahr noch intensiver, noch ehrlicher, noch transparenter führen. Und dabei hoffentlich alle etwas zusammenwachsen, anstatt uns lediglich anzuschreien oder uns zu ignorieren. Möge das neue Jahr besser werden! Für uns alle!

