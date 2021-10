Berlin - Ach, Elke, da sitzt Du bei Markus Lanz – ich darf Dich sicher duzen, diesen lässigen Umgang hat Deine Generation schließlich möglich gemacht – und befindest im Fernsehen, dass diese ganze junge Generation, ja im Grunde unsere Zeit, ja „alles etwas hysterisch“ geworden sei, wobei das Wort „alles“ in dem Zusammenhang auch schon ein wenig nach Katastrophenstimmung klingt.

Das Wort „hysterisch“ benutze ich eigentlich nicht, da es sich vom griechischen Wort für Gebärmutter ableitet und eine frauenfeindliche Geschichte hat, wie Deine belesene Generation sicher weiß. Da sitzt Du also bei Markus Lanz und sagst über Sarah-Lee Heinrich, die 20-jährige Jugendsprecherin der Grünen: „Sie hat überhaupt keine Sprache, sie kann gar nicht sprechen.“

Keinerlei Zweifel

Gut, es kann sein, dass wir es in den Videos, in denen Heinrich spricht, mit akustischen Täuschungen zu tun haben und ihr ganzes Umfeld lügt. Aber bei so einer Mindermeinung läge die Beweislast bei Dir. Wahrscheinlicher ist ohnehin, dass Du es metaphorisch meinst. „Sie hat überhaupt keine Sprache“ soll bedeuten: „Die redet nicht so, wie sie reden soll, wie ein gutbürgerlicher Mensch eben, also wie ich zum Beispiel.“

Maren Kaschner Zum Autor Anselm Neft, geboren 1973 bei Bonn, studierte abseitige Fächer, schrieb seine Magisterarbeit über zeitgenössischen Satanismus, verschliss Jobs vom Tellerwäscher bis zum Unternehmensberater und lebt heute als freier Autor und Schriftsteller in Hamburg. Dort betreibt er den Literaturpodcast „laxbrunch“ und schreibt Artikel und Bücher. Sein nächster Roman erscheint im Januar 2022 und heißt „Späte Kinder“. Neft veröffentlich im Rowohlt-Verlag.

Elke, es ist großartig, wie Du im Öffentlich-Rechtlichen camoufliert eine perfekte Parodie des alten weißen Mannes hinlegst, dem man immer wieder gerne ein Mikrofon unter die Nase hält, damit er in unzähligen Varianten ständig das Gleiche sagt: „Ich bin die Norm und der Nabel der Welt.“ Auch Deine Gestik, Mimik und Tonalität lassen darauf schließen. Dieses leichte Angewidert-Sein, das selbstsichere Zurechtrücken des Jacketts, die keinerlei Zweifel zulassende Sprechweise.

Ja, es geht um guten Stil

Du sagst: „Das sind wieder Kinder, die nicht lesen. Das ist die Generation, von der ich immer wieder merke, wie sprachlos sie ist, unfähig, mit Worten umzugehen.“ Das klingt überzeugend, ist allerdings wissenschaftlich nicht haltbar. Die Kinder und Jugendlichen lesen heute mindestens genauso viel wie die Generation zuvor. Frag Professorin Simone Ehmig.

Okay, sie laufen nicht mit der Mao-Bibel herum, halten „Steppenwolf“ für eine Outdoor-Firma und den „Fänger im Roggen“ für etwas, das womöglich Gluten enthält. Aber: Kennst Du denn Kae Tempest? Lena Dunham? Lady Sovereign? Lil Pump oder Hengameh Yaghoobifarah? Oder wenigstens Martin Heidegger? Kleiner Scherz! Ich verstehe schon: Es geht um guten Stil. Und ja, das sind teils abstoßende Tweets, die Heinrich da als 13- oder 14-Jährige abgesetzt hat. Andererseits könnte man verquere Tweets ja auch als Gangsterrap lesen.

Bitte nicht beleidigt sein

Du wirst es vielleicht nicht glauben, aber nicht jeder Mensch wächst mit einem Flügel und der Goethe-Gesamtausgabe im Wohnzimmer auf. Und ich denke, Morddrohungen sind noch ein viel schlechterer Stil als ein paar miese Tweets. Als Anstandsdame könnte man sich über die rechten Psychopathen echauffieren, die jetzt Heinrichs Tweets aus den Online-Archiven holen, um eine junge Frau zu beleidigen und zu bedrohen.

Und wo wir schon bei Anstand sind: Menschen in reichweiten-starken Medien als sprachlos abzuqualifizieren, die sich öffentlich für Dinge aus dem Teenager-Alter entschuldigen, sieht mir ebenfalls nicht nach der besten Kinderstube aus. Ich hoffe, Du fühlst Dich jetzt nicht beleidigt. Deinen Worten zufolge sind das ja „immer alle sofort“. Also... außer Dir, hoffe ich jetzt.

Hochachtungsvoll

Ein alter weißer Mann aus der bürgerlichen Mittelschicht