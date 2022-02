Stell dir vor, du bist auf dem Weg zu einer Party, biegst dabei aber noch mal in einen Buchladen ein, um nach einem Mitbringsel zu schauen – und kommst mit einem Original von Albrecht Dürer wieder raus.

So ähnlich widerfuhr es Clifford Schorer, einem Bostoner Kunstsammler und Anteilseigner der Londoner Galerie Agnews. Gut, er kam nicht mit einem Dürer aus dem Laden, aber immerhin mit der Bitte des Buchhändlers, sich doch mal mit dem Fund eines Freundes zu beschäftigen, der bei einer Haushaltsauflösung im Dorf Concord, ein paar Meilen westlich der Stadt, für 30 Dollar eine Zeichnung erstanden habe, die verdammt nach Albrecht Dürer aussehe.

Schorer sagte, er werde das Bild überprüfen, machte sich aber wenig Hoffnung: Das Leben und Werk des stilbildenden Renaissance-Künstlers, der schon zu Lebzeiten ein Star und gemachter Mann war, wurde bereits ab dessen Tod im Jahr 1528 dermaßen akribisch durchleuchtet, dass es praktisch ausgeschlossen ist, auf nicht Gekanntes zu stoßen – tatsächlich war das letzte Bild, das dem fränkischen Meister zugeordnet werden konnte, mehr als einhundert Jahre zuvor entdeckt worden. „Ganz generell ist ja die Enttäuschung stets umso kleiner, je dramatischer die Behauptung ist“, sagte Schorer dem amerikanischen Nachrichtensender CNN. „Wenn mir etwa jemand erzählt, irgendjemand hätte einen Leonardo, bin ich für gewöhnlich ziemlich zuversichtlich, nur ein paar wenig beeindruckende Bilder zu sehen.“ Dürer? Dramatischer ist tatsächlich nur da Vinci.

Bald soll das Werk verkauft werden

Doch als Schorer ein paar Wochen später dann vor der nur 16 Quadratzentimeter messenden Zeichnung stand, glaubte er seinen Augen nicht zu trauen. Das Blatt war superb erhalten, aber alt, sehr alt, und die Zeichnung war von einer nicht reproduzierbaren Einzigartigkeit. Er sagte dem Besitzer: „Es ist entweder die großartigste Fälschung, die mir je begegnet ist, oder es ist ein Meisterwerk.“

Der kleine Bostoner Kunstsammler witterte eine Sensation – und er sollte sie bekommen, wenngleich es bis dahin noch einer drei Jahre währenden Reise bedurfte, mit 17 Flügen rund um die Welt, um dem Bild hinterherzurecherchieren und Experten zu konsultieren. Letzte Sicherheit gab dabei ein Treffen führender Dürer-Kenner im British Museum in London im vergangenen Dezember, darunter auch Dr. Christoph Metzger, dem als Chefkurator an der Albertina die weltweit wichtigste Dürer-Sammlung untersteht. Und nun steht fest: „Madonna mit Kind auf der Rasenbank“, wie das Werk jetzt offiziell heißt, ist ein echter Dürer.

„Allmächd na“, hätte das Nürnberger Universalgenie wohl selbst zu so einer Geschichte gesagt. Clifford Schorer sagt: „Dürer war einer der größten Grafik-Designer aller Zeiten, ein Meister des Schwarz-Weiß, und seine famosen Drucke inspirierten nachfolgende Künstler auf der ganzen Welt.“ Agnews, und mit der Galerie auch der auf Anonymität bedachte Glückspilz von Finder, wollen die Zeichnung demnächst verkaufen, und sie visieren einen zweistelligen Millionenbetrag an: Orientierungspunkt ist Raphaels „Kopf eines jungen Apostels“, der 2012 in London 29 Millionen Pfund einbrachte.

