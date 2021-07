Berlin - Für Sie, liebe Leser, tun wir bei der Berliner Zeitung am Wochenende eigentlich alles. Deswegen sind wir für Sie (wir haben erneut viele Zuschriften erhalten!) inzwischen tatkräftig auf der Suche nach den besten chinesischen Restaurants der Hauptstadt. Und bitte sehen Sie uns nach, dass dieses Unterfangen einige Zeit in Anspruch nimmt. Denn auf dem Weg dahin werden wir viele Rückschläge, aber auch Erfolge feiern. Damit wir den Durchblick für Sie haben, haben wir Reporter des Food-&-Drink-Ressorts uns von echten Kennern in die Materie einführen lassen. Ich zum Beispiel war für Sie am Donnerstag mit einer jungen chinesischen Architektin, die mir ihre Lieblingsplätze zeigen wollte, in Kreuzberg und Schöneberg unterwegs.

Da dafür ein Abend natürlich nicht ausreicht, haben wir in dieser Woche erst einmal mit drei Restaurants angefangen. Mit einem Bier in der Hand sind wir für diesen Foodcrawl mit dem Auto von Restaurant zu Restaurant gefahren. An dieser Stelle werden wir also jede Woche ein neues chinesisches Restaurant oder einen Imbiss vorstellen, der es verdient hat, erwähnt zu werden. Es bleibt spannend.