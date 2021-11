Berlin - Meine Stadt hat bisher jeden überstanden, 'tschuldigung besser: jede und jeden. Früher oder später sind sie alle kleinlaut abgezogen oder verschwanden in der Versenkung. Egal, ob sie aus Frankreich, Österreich oder Russland kamen. Aus Saarlouis, Hamburg oder jwd. Man muss nur warten, die Dinge fügen sich schon.

Das habe ich in Athen gelernt, wo ich auf die Akropolis schaute, diesen mystischen Ort, wo ich mit einem in sechs Sprachen parlierenden Juristen über die Effizienzen von Gesellschaften stritt. Er sagte, Griechenland sei Avantgarde, oft und lange von vielen beherrscht worden, den Persern, den Türken, den Engländern, auch den Deutschen. Doch seien alle früher oder später abgezogen. Lächelnd erzählte der Jurist, wie die Abziehenden ihr Geld dalassen mussten. Selbst die Akropolis habe nicht Athen selbst bezahlt.

Alle Religionen sind in Berlin willkommen

Am längsten hätten die Türken durchgehalten, mehr als 300 Jahre, und trotzdem, so der Jurist, vermochten sie nicht, das stolze Volk der Griechen zu verstehen. Sie hätten sich über die Griechen erhoben, sie der Lächerlichkeit preisgegeben, später Massaker an ihnen begangen. Das sei gar nicht so lange her, rund 100 Jahre, sagte der Jurist, 1922 in Smirna, das heute Izmir heißt. Als wir miteinander sprachen, stand noch keine Moschee in Griechenland. Weil Griechen und Türken nicht schafften, sich gegenseitig zu verzeihen.

Ist in Berlin anders: Es gibt Kirchen, Moscheen und Synagogen. Meine Stadt treibt es auf die Spitze: in einem Haus, House of One, alle drei Religionen unter einem Dach unterzubringen. Adresse? Scharrenstraße 10, 10178 Berlin.

Und das mit dem Geld? Herr Schäuble meinte ja: „Isch over“. Und dann floss es doch weiter nach Athen. Aus der Gießkanne des Finanzministeriums, Wilhelmstraße 42, 10117 Berlin. Geld kam auch aus Peking, aber gezielt. Deshalb gehört jetzt der Athener Hafen den Chinesen. Herr Reichelt, ein machtversunkener Chefredakteur, blaffte den KP-Chef in Peking an: „Wir müssen reden!“ Aus der Axel-Springer-Straße 65, 10969 Berlin.

Meine Stadt zeigt also, wie sich Geschichte selbst korrigiert

Der Minister und der Chefredakteur, auch sie sind beide verschwunden und nicht mehr da. Herr Schäuble vergaß als Westoberverhandler im Einigungsvertrag eine Handicap-Regelung: Minimalstandards des Fairplays gegenüber der Erfahrungs- und Kapitalarmut der Ostdeutschen sicherzustellen. Heute wissen wir: Machtgier schlägt politisches Hirn.

Als Bundestagspräsident hätte Schäuble eine demokratisch souveräne Position zur rechten Ecke finden können, hat er aber nicht. Der Bundestag sitzt wo? Am Platz der Republik 1, 10557 Berlin.

Auch Herr Reichelt als Europas mächtigster Journalist und gegen jede Diktatur ankämpfend, ist verschwunden. Dass professionelle Standards auch in Berlin gelten, sollte den Chefredaktionen, den Geschäftsführungen, im Vorstand oder im Aufsichtsrat seines Hauses klar sein. Werte gelten universell. Unabhängig von Hautfarbe, Religion und Herkunft. Ist aber immer noch nicht klar, zeigte sich wieder diese Woche. Wird schon, dauert wohl noch etwas. Nemi El-Hassan ist jung genug, um es zu erleben, dass diejenigen, die das ignorieren, korrigiert werden. Das ZDF hat es verstanden und ihr nicht gekündigt. Das Hauptstadtbüro befindet sich Unter den Linden 36-38, 10117 Berlin.

Meine Stadt zeigt also, wie sich Geschichte selbst korrigiert. Es passiert in Berlin, jeden Tag. Manchmal brauchen wir länger, sind härter und weniger fein. Aber fair geht es zu.

Holger Friedrich ist Verleger der Berliner Zeitung und der Berliner Zeitung am Wochenende.

