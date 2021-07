Berlin - Food-Trends kommen und gehen. Der Gin-Hype ist schon längst aus Mitte und Kreuzberg nach Köpenick und Bielefeld weitergezogen und wird auch dort bald einfach verglühen. Wer heute in Berlin noch ganz überschwänglich von selbstgemachtem Kombucha (das kann man nicht erklären, müssen Sie googlen) schwärmt, dem ist eigentlich nicht mehr zu helfen.

Schaut man sich die Food-Trends der vergangenen Jahrzehnte an, dann könnte man sich mit den Gerichten stundenlang beschäftigen: Toast Hawaii, Kalter Hund, Falscher Hase, Russische Eier, Hühnersalat mit Currysauce & Ananas , Würstchen im Schlafrock, Käsespieße, Spargelspitzen mit Kochschinken oder den Berliner Klassiker Ragout fin. Diese Liste ließe sich noch unendlich erweitern. Für mich ist übrigens der Tex-Mex-Trend der 90er Jahre – erinnern sie sich noch an Nacho-Chips im Cinemaxx oder an die von Mais und Kidneybohnen dominierte Salatbar der seit 2020 insolventen Steakhauskette Maredo? – ein absolutes Highlight.