Früher war mehr Bratwurstgeruch im Stadion. Man stand in der Kurve und speiste nicht in der Loge. Früher war mehr Vereinstreue, weniger Söldnermentalität. Früher waren Spieler noch Typen, die soffen, rauchten, Macken und eine Meinung hatten, Typen wie du und ich. Früher waren Fans noch Fans und keine Kunden. Früher war nicht bereits am ersten Bundesligaspieltag klar, wer am letzten den Meistertitel holen wird. Früher war mehr Radioschlusskonferenz als Fernsehen, mehr „Sportschau“ als Sky. Und früher verschluckten Werbetexter nicht so viele Vokale.