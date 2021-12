Berlin - Vor ein paar Tagen warf mir ein Bekannter vor, ich beteilige mich am Relativieren. Das müsse aufhören, er sei es so leid. Wir hatten seit Jahren nicht miteinander gesprochen. Wir sprachen auch jetzt nicht miteinander, sondern schrieben uns Nachrichten, mitten in der Nacht. Es ging, natürlich, um die Pandemie, um die fünfte, bevorstehende Welle, um Omikron.

Wir waren uns auf Twitter begegnet, wie früher vielleicht in einer Bar, ich hatte dort eine Schlagzeile von Spiegelonline kritisiert, in der stand: „Omikron bedeutet massives Leid und Chaos“. Nicht als Warnung, nicht als Ausblick auf das, was im schlimmsten Fall passieren könnte. Sondern als Feststellung, ein Satz ohne Konjunktiv. Der Krieg tobt bereits, die Opfer liegen auf den Straßen. So klang es für mich. Ich fand das zu drastisch, mein Bekannter entgegnete, man sehe doch in Südafrika, Dänemark und Großbritannien, wie Omikron wüte.

Daran dachte ich, als ich am Tag vor Weihnachten die Kommentare über einen Auftritt von Karl Lauterbach las. Seine erste Bilanz als Gesundheitsminister sei „ernüchternd“, er zeige „zynisches Zögern“, eine Schlagzeile fragte: „Ist er noch der Alte?“ Auch Lauterbach gilt jetzt, wenn ich es richtig verstehe, als Relativierer. Als einer von denen, die die Gefahr herunterspielen, die von Omikron ausgeht. Weil er noch keinen strengen Lockdown verhängt hat und sogar die neuen Corona-Maßnahmen, die einen Lockdown erst einmal vermeiden helfen sollen, erst nach Weihnachten beginnen lässt.

Nur impfen hilft wirklich

Mal abgesehen davon, dass Lauterbach nicht ohne den Rest der Regierung und eine Mehrheit im Parlament entscheiden kann, wie es weitergeht: Schwer vorzustellen, dass ausgerechnet er auf einmal nicht mehr wissen soll, was er tut. Vielleicht erinnert er sich nur besser als die Kommentatoren daran, wie nach jedem Lockdown in dieser Pandemie beteuert wurde, dass man alles versuchen müsse, um einen neuen Lockdown zu verhindern?

Und an die enormen Kosten der Sache. Nicht die in Staatsgeld bemessenen Kosten. Entschädigungen und Kurzarbeitergeld wird Deutschland auch weitere Male irgendwie aufbringen können. Sondern an die psychischen Kosten, die gesellschaftlichen. An die Kinder, die depressiv geworden sind, sich nicht genug bewegt, nicht genug gelernt haben, als sie über viele Wochen nicht in die Schule durften. An die Eltern mit Burnout, die Selbstständigen mit Dauerexistenzangst, die Studenten, die keine Kraft mehr für noch eine Online-Vorlesung fanden. Den Anstieg häuslicher Gewalt in jedem Lockdown.

In dieser Woche einigte sich die Ministerpräsidentenkonferenz auf die Regeln, die ab 28. Dezember gelten: Clubs und Bars zu, keine Großveranstaltungen mit Publikum mehr, private Treffen nur noch zu zehnt. Omikron breitet sich viel schneller aus als jede Virusvariante vor ihr, ja, das zeigen die Zahlen aus Südafrika, aus Dänemark, aus Großbritannien deutlich. Sie trifft auch viele Geimpfte - die Daten, die es bisher gibt, deuten darauf hin, dass die Krankheitsverläufe für sie meist erträglich sind. Zum Beschluss der Politiker gehört, dass das Boostern ohne Weihnachtspause weitergehen soll, eine dritte Impfdosis schützt noch viel besser davor, schwer krank zu werden.

Für Menschen, die weder geimpft noch genesen sind, und die Omikron mit voller Wucht treffen könnte, gelten seit Wochen strenge Regeln, beim Einkaufen, auf der Arbeit, im Privatleben. Man sollte zusätzlich um jeden von ihnen werben, so klug wie möglich, sich doch noch impfen zu lassen.

Die Regeln sind allen klar

Das alles ist, auch nach Weihnachten, kein kompletter Lockdown, nicht die sofortige „maximale Kontaktbeschränkung“, die Lothar Wieler, der Chef des Robert-Koch-Instituts, fordert. Aber es kommt einem Lockdown recht nah. Und ist ein Versuch, trotzdem ein bisschen öffentliches Leben aufrechtzuerhalten, die Schulen nicht gleich zu schließen – und wochenlang geschlossen zu halten. Es gibt all die zusätzlichen Maßnahmen, die wir nach fast zwei Jahren im Schlaf beherrschen: regelmäßig testen, gut sitzende Masken tragen, gründlich lüften. Extra vorsichtig sein, wenn man Menschen treffen will, die durch das Virus am stärksten gefährdet sind.

Ich mache das alles, ich arbeite seit Pandemiebeginn von zuhause, meine Kolleginnen und ich haben in dieser Woche die Weihnachtsfeier gestrichen, auf die wir uns gefreut hatten. Ein Essen, zu fünft. Vielleicht hilft es, einen strengen Lockdown zu vermeiden. Für die, die den nächsten noch schwerer überstehen würden.

