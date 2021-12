In der Rotunde des östlichen Stüler-Baus in Charlottenburg tobt ein wütendes Monster. Es hat Krallen, einen Vogelkopf und einen Schnabel mit scharfen Zähnen wie denen des Urvogels Archaeopteryx. Ganz oben auf einer Stange, in grellbunt herumfliegenden Flickenklamotten, führt es einen so aggressiven wie sich selbst verschlingenden und sogleich neu gebärenden Poledance vor.

Der „Hausengel“, ein so sarkastisch betiteltes wie weltberühmtes Motiv des Surrealisten Max Ernst, gemalt 1937. Er fliegt und flattert spukhaft zu einem surrenden Geräusch in grotesken Stellungen auf einem Metallstab – kein Gemälde mehr, auch keine Skulptur, sondern lediglich eine holografische Erscheinung.

Diese Epiphanie des Bösen ist kein bloßer Dämonenzauber. Es ist Kunst über Kunst aus düsterster Zeit – die von Cyprien Gaillard mit raffinierter Technologie aus einem Wellenfeld generierte Paraphrase auf ein Meisterwerk des Surrealisten Max Ernst. Der von den Nazis als „entartet“ stigmatisierte deutsche Maler hatte das Monster in Paris geschaffen, vier Jahre vor seiner Emigration in die USA. Der Bezug auf das Original zeigt sich nur in der Perspektive des direkten Gegenübers. Beim Beiseitetreten auf dem Rundgang der Museums- Rotunde verschwindet der Spuk augenblicklich.

Der Wahlberliner Cyprien Gaillard kreiert verstörende Bilder

Cyprien Gaillard, geboren 1980 in Paris, ist ein in Berlin lebender Kunst-Nomade. Er reist durch die Welt, an deren Konflikt- und Krisenherde, und schafft durch kühne Film-Montagen betörende wie verstörende Bilder. Bewusst schneidet er sie ineinander, sodass eine fast hypnotische Wirkung entsteht, wo das Politische und das Kulturelle sich untrennbar verbinden.

Bereits vor zehn Jahren erhielt er den Preis der Nationalgalerie für junge Kunst. In seinen Arbeiten geht es um die Erosion von Artefakten. Mit seiner ästhetischen, suggestiven Form verbindet er den Willen, eine Bildsprache zu finden, die außerhalb der konventionellen Berichterstattung in den Medien steht und die unsere Wahrnehmung für andere emotionale Räume eröffnet.

Mit Max Ernsts „Hausengel“ befasste Gaillard sich schon mehrmals. Etwa 2019, anlässlich der 58. Biennale in Venedig, damals im Zentralen Pavillon. Gaillard erzählt, ihn habe das Motiv gepackt, auch weil Max Ernst aus ihm ein Programmbild des Surrealismus gemacht hatte. Der Surrealismus war damals eine revolutionäre Kunstrichtung, zu deren bedeutendsten Vertretern Ernst selbst gehörte.

Das Aggressive und Erhebende der Kunst

Ähnlich wie Sigmund Freud, dessen Traumdeutung der Maler mit Begeisterung las, ging es dem gebürtigen Rheinländer darum, die Abgründe der menschlichen Seele auszuloten. Das Unerklärliche, die Traumdichtung und Verzerrung waren sein Thema. Daher geben seine Bilder Rätsel auf, zu denen es keine eindeutigen Lösungen gibt. Der Betrachter soll verunsichert werden. Seine Kunst, erklärte Max Ernst einmal, wolle Aggressivität und Erhebendes zugleich vermitteln.

Das passt perfekt in Cyprien Gaillards Konzept. Auch ihn fasziniert das Unerklärliche, Max Ernsts meisterhafte Technik der Collage, zudem auch die Vieldeutigkeit des Monster-Motivs. Nun lud die Surrealismus-Sammlung der Staatlichen Museen Berlin, die etliche Max-Ernst-Werke besitzt, Gaillard ein. Er baute sozusagen die „Hausengel-Version Nr. 5 in die Rotunde.

Und was wir da erleben, hat weit mehr als Unterhaltungswert. Gaillard führt uns vor, was Max Ernst einst als „eine Art Trampeltier“ bezeichnete, das alles, was ihm in den Weg komme, zerstöre und vernichte. Arme und Beine des Ungeheuers, das – so Ernsts Metaphorik – Unheil über ganz Europa brachte, formen letztlich ein Hakenkreuz. Aus dem rechten Bein wächst ein zweites, nicht weniger furchteinflößendes Wesen. Es ist ein unheimliches Bild, wären da nicht die karnevalesken Farben.

Im Jahr 1937 war das kein Fastnachts-Motiv, sondern eine ahnungs- und unheilvolle Drohung der Zerstörung. Ein schlimmes Orakel, das sich erfüllen sollte: Unter dem Eindruck der damaligen Weltsituation – in Deutschland wütete der Nationalsozialismus, in Italien regierten Faschisten – schuf Max Ernst diese dystopische Figur. Keine Frage: Nicht nur der Surrealist damals, auch der junge französische Künstler Gaillard heute versetzt uns – in einer Zeit, in der alles aus den Fugen zu geraten scheint – in Interpretationszwang.

Cyprien Gaillard: Der Hausengel, Nationalgalerie/Sammlung Scharf-Gerstenberg, Spandauer Damm 7/Schloßstr., bis 13. März, Di–Do 10–18, Sa/So 11–18 Uhr, Besuch mit 2G-Nachweis, Tel.: (030) 266 4248-00

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.