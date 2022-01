Berlin - Abgesagt hat sie nicht, obwohl sie stark erkältet ist. Birgit Minichmayr ist von Wien nach Berlin gekommen, um in der Villa von X-Film in der Kurfürstenstraße über ihren neuen Film zu sprechen. In Hemd und Hose von seidigem Schwarz sitzt sie am langen Tisch im Wintergarten. Höflich fragt sie nach Tee. Mit einer Stimme, die unverwechselbar ist. Rau, substantiell, verführerisch, vielleicht sogar gefährlich.