Berlin - „Es war ganz entscheidend, als Führung dazu beizutragen, dass die Menschen ihre Selbstachtung und ihren Stolz nicht verlieren.“ Mit diesen Worten hat der CDU-Politiker und gebürtige Ludwigshafener seine zentrale Aufgabe beschrieben, als er 1990 nach der Wende zum sächsischen Ministerpräsidenten gewählt wurde.

Für Biedenkopf war die Anreise in den Osten Deutschlands eine Rückkehr in die Politik. Seine Karriere begann Kurt Biedenkopf als habilitierter Jurist an der Universität, mit 37 war er der jüngste Hochschullehrer Deutschlands. In den 70er-Jahren stieg er dann mithilfe Helmut Kohls innerhalb der CDU auf. Erst war er CDU-Generalsekretär; zwischen 1976 und 1980 gehörte er dann dem Deutschen Bundestag an. Seine Versuche, das Ministerpräsidentenamt in Nordrhein-Westfalen zu gewinnen, blieben allerdings erfolglos. Nachdem er 1987 den Landesvorsitz der CDU in Nordrhein-Westfalen gegen Norbert Blüm verloren hatte, zog er sich 1988 aus dem Landtag und damit auch aus der Tagespolitik zurück.