Berlin - Vor 14 Tagen veröffentlichte an dieser Stelle unser Autor Jan Karon einen Text, in dem er erklärte, warum er sich von der linken, woken Bubble seiner Generation abwendet und diese Szene verlässt. In unregelmäßigen Abständen wird die Berliner Zeitung am Wochenende an dieser Stelle Texte veröffentlichen, die sich mit der Frage der politischen Orientierung beschäftigen. Eine erste Antwort auf Jan Karon schreibt der Autor Marcus Staiger, der auch noch mit 50 bekennt, links, ja sogar linksradikal zu sein.