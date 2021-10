Berlin - Penelope gilt in der griechischen Mythologie als musterreife Ehefrau. Als Frau von Odysseus, der als Held im Trojanischen Krieg Abenteuer erlebte, wartete sie jahrelang treu auf seine Heimkehr nach Ithaka, wehrte dabei immer wieder auch heiratswillige Freier ab, die im Palast Schlange standen. Als ein Interessierter wieder mal um sie werben wollte und in der Palasthalle von den Schwierigkeiten der griechischen Helden sang, bat sie ihn, ein fröhlicheres Lied anzustimmen, um zugleich von ihrem jugendlichen Sohn Telemachos angeherrscht zu werden.

Sie solle zurück ins Haus gehen, denn: „Rede ist Sache der Männer.“ So zumindest steht es in Homers 3000 Jahre altem Epos. Die britische Historikerin Mary Beard beschreibt diese Szene in ihrem 2018 auf Deutsch erschienenen Buch „Frauen und Macht“, sieht darin das erste Beispiel, wie Männer Frauen im öffentlichen Raum zum Schweigen bringen. Die Erkenntnis: Als die sogenannte westliche, abendländische Kultur beginnt, beginnt auch das Stummsein der Frauen.

Hüllen sich Frauen heute noch immer in Schweigen? Oder anders gefragt: Werden sie auch heute noch zum Stummsein verdammt? Der Beginn der MeToo-Bewegung jährt sich in diesen Tagen zum vierten Mal. Mitte Oktober 2017 äußerten sich Millionen Frauen (und einige Männer) weltweit unter dem gleichnamigen Hashtag in sozialen Medien. Sie drückten damit aus, dass sie Betroffene sexualisierter Gewalt, sexualisierter Übergriffe sind. Kurz zuvor hatten die amerikanischen Journalistinnen Jodi Kantor und Megan Twohey in der New York Times einen Artikel über Harvey Weinstein veröffentlicht – zum damaligen Zeitpunkt einer von Hollywoods bekanntesten Filmproduzenten.

Ein Text in der New York Times machte den Anfang

In ihrem Text beschrieben die beiden Frauen mutmaßliches Fehlverhalten Weinsteins, jahrelang soll er Frauen sexuell belästigt haben. Die Vorwürfe waren nicht neu. Auch deshalb recherchierte Ronan Farrow parallel zu Kantor und Twohey, veröffentlichte seinen Bericht nur wenige Tage nach ihnen im Magazin The New Yorker. Der Produzent wies in ersten Reaktionen alle Anschuldigungen von sich, sagte aber auch, dass er sich eine Auszeit nehmen müsse, um „seine Dämonen in den Griff“ zu bekommen. Im vergangenen Jahr sprach eine New Yorker Jury den ehemaligen Filmmogul der sexuellen Nötigung und Vergewaltigung schuldig. In den Anklagepunkten „raubtierhafter sexueller Angriff“ und „Vergewaltigung ersten Grades“ wurde er dagegen freigesprochen. Gegen das Urteil legte Weinstein Berufung ein.

Im Zuge des Skandals und der daraus hervorgegangenen MeToo-Bewegung fühlten sich Frauen erstmals ermächtigt, öffentlich über ihre Übergriffe zu reden. Sie wollten nicht länger schweigen, still sein. Seit vier Jahren scheint es leichter geworden zu sein, mit einem einfachen Hashtag schnell Gehör zu finden. Die MeToo-Bewegung hat das kollektive Bewusstsein dafür geschärft, Frauen zuzuhören. Plötzlich war vielen Betroffenen und Nicht-Betroffenen klar, dass sexualisierte Übergriffe Alltag sind, aber eben auch Ausdruck einer patriarchalen Kultur, in der Frauen noch immer weniger Macht haben als Männer. Einer Kultur, In der es „normal“ zu sein schien, Frauen zu belästigen, weil man sich all zu sicher war, dass sie schweigen würden. Wer kaum Macht hat, dem wird selten zugehört, noch seltener geglaubt. So die damalige Logik.

Die Hoffnung der MeToo-Bewegung hat sich nicht erfüllt

Doch hat sich sonst viel verändert in unserer Gesellschaft? Frauen, die nicht schweigen, können die automatisch auch reden? Die Hoffnung, die mit der MeToo-Bewegung verbunden war, lautete, dass – allein durch das millionenfache Teilen individueller Erfahrungen, die ein gesamtgesellschaftliches Problem beschreiben – das Patriarchat ins Straucheln käme. Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Die Menschheitsgeschichte hat oft genug gezeigt: Ein Systemwechsel, wie er gebraucht wird, um aus der MeToo-Bewegung heraus nachhaltige Veränderung zu erreichen, passiert nicht automatisch. Er muss erkämpft werden. Das patriarchale System besteht zu lange, als dass es sich automatisch abschaffen ließe. Ein Hashtag allein ändert nichts. Er kann jedoch der Beginn eines gesellschaftlichen Wandels sein.

Die MeToo-Bewegung hat in Deutschland letztlich aber kaum etwas verändert. Es gilt, auch vier Jahre danach, noch immer die wichtigste rechtsstaatliche Formel: Im Zweifel für den Angeklagten. Das bedeutet aber eben auch immer: Im Zweifel gegen das Opfer. So richtig die Unschuldsvermutung in einem Rechtsstaat ist, so gefährlich wird sie, wenn sie dazu führt, die Geschichte Betroffener von Beginn an anzuzweifeln. Schon kleinen Mädchen wird antrainiert, nicht allein in dunkle Ecken zu gehen, wenig zu trinken, sich mit gewissen Maßnahmen zu schützen. Allen scheint klar zu sein: Übergriffe passieren. Wenn sie dann aber passieren, wird dies – auch nach MeToo – weiterhin angezweifelt. „Man war ja nicht dabei“, heißt es dann. Warum dann aber die ganze ansozialisierte Vorbereitung?

Oft vergessen wird auch, dass hinter sexualisierter Gewalt und fehlenden Reformen aus der MeToo-Bewegung nicht nur die patriarchale Gesellschaft steht, sondern verinnerlichte Misogynie. Da geht es gar nicht um krankhafte Frauenfeindlichkeit einzelner Männer, sondern um ein System, dass Frauen kontinuierlich herabwürdigt. Ein System, das Frauen objektifiziert und verachtet. Ein System, das Täter-Opfer-Umkehr fördert, betroffenen Frauen misstraut. Ein System, das Gewalt gegen Frauen und Feminizide nicht in den Griff bekommt. Ein System, das die eigene Misogynie weiterhin leugnet.

Wir müssen die Ungleichbehandlung von Frauen eingestehen

Und genau das ist unsere Realität. Wenn wir aber kollektiv etwas aus der MeToo-Bewegung lernen wollen, müssen wir uns auch individuell eingestehen, dass unser System kein gleichberechtigtes ist. Es ist ein System, das auch strukturell diskriminiert. Frauen verdienen in Deutschland 18 Prozent weniger als Männer – zwei von drei Führungskräften sind männlich. Jeden dritten Tag wird eine Frau von ihrem aktuellen oder ehemaligen Partner getötet. Die grüne Spitzenkandidatin Annalena Baerbock war im Bundestagswahlkampf Hauptziel von Desinformationskampagnen. Auch das ist ein Zeichen von Herabwürdigung: Frauen mit Macht werden angegriffen.

Solange wir diese Wirklichkeiten aber nicht akzeptieren, sie weiterhin leugnen, können wir keine ernsthaften gesellschaftlichen Veränderungen aus der MeToo-Debatte erwarten. Der Hashtag vor vier Jahren hat gezeigt, womit begonnen werden sollte: zuhören und das Gesagte ernst nehmen. Über den kürzlich verurteilten Mörder der Britin Sarah Everard gab es nur wenige Tage vor der Tat Meldungen bei der Polizei, weil er sich vor zwei Frauen entblößt hatte. Doch das mutmaßliche Sexualverbrechen wurde trotz Aufnahmen aus Überwachungskameras nicht weiter verfolgt. Was hätte verhindert werden können, wenn man diesen Frauen geglaubt, sie ernst genommen hätte?

Die MeToo-Bewegung vor vier Jahren hätte der Anfang eines Strukturwandels sein können. Stattdessen hat sich das Patriarchat noch einmal mächtig aufgebäumt. Es versucht sich mit aller Kraft gegen den eigenen Niedergang zu wehren. Und bisher leider erfolgreich. Denn die einzige Erkenntnis seit 2017 ist: Sexualisierte Übergriffe gibt es genauso oft, wie Frauen es sich vorher tuschelnd und schamhaft anvertrauten. Und: Sobald Frauen aus der ihnen zugeschriebenen Rolle der fürsorglich Schweigenden ausbrechen und so nach Macht greifen, werden sie belächelt und angezweifelt.

Das Patriarchat will die eigene gesellschaftliche Ordnung, die seit Jahrtausenden gewachsene Balance aus Macht und Ohnmacht, bewahren. Denn: „Rede ist Sache der Männer“ – auch vier Jahre nach MeToo.

