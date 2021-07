Berlin - Ein Sommernachmittag in Moabit, Bremer Straße Ecke Birkenstraße. Der Verkehr fließt ruhig durch das schwüle Berlin. An der Straßenkreuzung in der Nähe des Unionparks gibt es nichts, was besonders auffallen würde, wäre da nicht diese bronzefarbene Figur am Straßenrand, die auf einem Stuhl sitzt, konzentriert nach vorne schaut und die Blicke der Passanten auf sich zieht. Gemeint ist eine Frau mit asiatisch anmutendem Gesicht. Sie ist barfuß, hat die Hände zu Fäusten geballt. Daneben steht ein freier Stuhl, als würde er die schlendernden Passanten einladen wollen, sich auf den freien Platz zu setzen und der Frau dabei zuzuhören, wie sie ihre Geschichte erzählt. Eine Geschichte der Gewalt, des Traumas, der Unterdrückung. Neben der Statue befindet sich eine Texttafel mit der Aufschrift: „Im Zweiten Weltkrieg verschleppte das japanische Militär unzählige Mädchen und Frauen aus dem gesamten Asien-Pazifik-Raum und zwang sie zur sexuellen Sklaverei. Die Friedensstatue erinnert an das Leid dieser sogenannten Trostfrauen.“

