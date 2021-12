Berlin - Dafür, dass wir uns in Mitte befinden, also so mittig, wie es nur geht, ist es sehr leise. Am selben Morgen haben sich genau hier die Frühaufsteherinnen zum Sonnengruß getroffen, einige Stunden später wird man die Dachterrasse wohl mit Nutznießern des Selbstbedienungsbierkühlschranks teilen müssen. In diesem Moment jedoch ist niemand sonst da. In der Ferne blinkt der Fernsehturm. Seit wann, bitte schön, wird der bunt angestrahlt? Es gibt viel zu entdecken in der eigenen Stadt, wenn man die Perspektive wechselt, von unten nach oben, von der Einheimischen zur Touristin.

Das Circus Hotel war gefühlt immer schon da. Es befindet sich am Rosenthaler Platz, zwischen dem Wir-nennen-es-Arbeit-Tempel „St. Oberholz“ und dem „Grill- und Schlemmerbuffet“, das man allein seines Namens wegen lieben muss. Ganz schön was los hier! Innenstadt-Highway, Cool-Kids-Catwalk und im Fünfminutentakt radattern die Trams heran, die als einzige Verkehrsteilnehmer immer wissen, wann sie Vorfahrt haben. Im Umkreis weniger Meter bietet gefühlt ein halbes Dutzend Spätis das exakt gleiche Sortiment. Wie eine Kinoleuchtreklame lädt das Haus am Meer zum people watching ein, und mit ein wenig Fantasie klingt der Verkehrsstrom ja wirklich wie Wellenrauschen.

Einige Schritte den Weinbergsweg hinauf befindet sich der kleine Bruder des Circus Hotels, das gleichnamige Hostel, perfekt geeignet fürs studentische Budget. Das Hotel hingegen war eher der Ort, in dem man seine Eltern einquartierte, ich erinnere mich an ein knallrot gestrichenes Zimmer mit Blick und Lärmrichtung auf den Rosenthaler Platz. 2016 zog ins Erdgeschoss des Eckhauses das Commonground ein, ein Rund-um-die-Uhr-Brunch-Spot mit fantastischen Pancakes. Anfang 2021 war dann plötzlich alles dicht.

Dass das Circus Hotel dieses verflixte Jahr für einen umfassenden Umbau genutzt hat, hat einen offensichtlichen Grund. Auf der Hitliste der Corona-Loser landen die Hotels auf dem allerersten Platz, noch vor der Gastronomie, die ja wenigstens mit Take-away- oder Liefermodellen experimentieren konnte. Und dann das: Im Spätsommer 2021 lud das Haus unter Einhaltung der gebotenen Hygieneauflagen zur Neueröffnung.

Schlafen mit offenem Fenster? In meiner Wohnung unmöglich. Doch hier geht's

Wie sehr man dieses Hotelgefühl vermisst hat. Überraschenderweise reicht die Eingangstür, um einen sofort vom Lärm der Stadt abzuschneiden, ein wichtiges Kriterium für ein derart zentral gelegenes Haus. Dort, wo zu Zeiten des Commonground Tischensembles standen, laden jetzt wuchtige Ledersofas zum Sitzliegen ein. Auf dem Weg zur Rezeption, die in Wahrheit nur ein hierarchieflacher Tresen mit der aus Hygienegründen unvermeidlichen Glasscheibe ist, kommt man an Berliner Produkten vorbei, Knalle Popcorn, Spirituosen von Berliner Brandstifter, Parfüm von Frau Tonis und Sonnenbrillen von Mykita.

Vier Zimmerkategorien gibt es, von Small bis Large Plus. Nur die oberen, also teureren gehen zum Innenhof hinaus, wobei es heißt, manche Gäste wollten genau das nicht, sondern: die volle Rosenthaler-Platz-Dröhnung. Im Gegensatz zu früher ist die Farbgebung dezenter geworden, mit erdigen Tapeten und grauer Bettwäsche, die zur Dienstkleidung der Angestellten passt – entworfen hat sie Hannes Roether, dessen Shop man vom Hotel aus sehen kann. Pluspunkte gibt es auch für das Heiz- und Kühlsystem des Hauses, das auf einem klimafreundlichen Lehmsystem beruht.

Sebastian Kurz Noch ein Glaserl: die beste Vorbereitung für das Treiben draußen vorm Hotel.

Jedes der 64 Zimmer ist anders geschnitten, was mit der Geschichte des denkmalgeschützten Gebäudes zu erklären ist. Erbaut in den 1870ern, gehörte es längere Zeit der jüdischen Textilunternehmerfamilie Fabisch. Nach deren Enteignung wurde daraus zeitweise ein Matratzenshop, schließlich 2008 das Hotel. Wer mehr über die Vergangenheit des Ortes erfahren will, hört in die sieben Kurzgeschichten des britischen Autors Paul Scraton rein, die allesamt am Rosenthaler Platz spielen, vom 18. Jahrhundert bis in die 1970er.

Ich bekomme ein Zimmer im vierten Stock, mit Blick zum Innenhof. Schlafen mit offenem Fenster ist nicht mal in meiner eigenen Wohnung möglich, hier schon. Die Minibar ist mit Ostmost-Cider und Weddinger Vagabund-Bier bestückt, auf der Kommode liegen Tee von Paper & Tea und Instant-Kaffee von Vote bereit. Lokalpatriotismus rules! Alles in allem ein Zimmer, in dem man sich gerne aufhalten würde, gäbe es nicht noch so viel mehr zu entdecken.

Was macht man an einem Abend allein in der eigenen Stadt? Erstmal essen

Auf dem Weg zurück ins Untergeschoss fallen im Gang Lautschriftzeichnungen auf, die ausländischen Gästen humorvoll die deutsche Sprache näherbringen sollen, „Fingerspitzengefühl“ etwa, „hanebüchen“ und „Luftikus“. Wie für die gesamte Grafik des Hauses ist dafür die Designerin Sandra Ernst verantwortlich. Abgesehen davon hat sie auch die 20 in der Choriner Straße gelegenen Circus Apartments entworfen, gedacht für Gäste, die länger bleiben wollen als die durchschnittlichen zweieinhalb Hotelnächte.

Die Handyuhr zeigt Ausgehzeit. Was fängt man an mit so einem Abend, ganz allein in der eigenen Stadt? Die Rezeptionistin empfiehlt der vermeintlich Ahnungslosen einen Asiaten im Weinbergsweg. Stattdessen versuche ich mein Glück ohne Reservierung beim Geheimtipp-Japaner San am Rosa-Luxemburg-Platz, werde abgewiesen und wundere mich, dass Essensportionen in dieser Stadt neuerdings abgezählt sein sollen. Stattdessen schlendere ich die Torstraße entlang, vorbei an Menschen, die in Schaufenstern sitzend am MacBook arbeiten. Abendessen: Asian Fusion in einem Restaurant, dessen Boden klebt.

Imago Den Rosenthaler Platz in Blick- und Lärmnähe – so übernachten junge Berlin-Gäste besonders gerne.

Leider muss der folgende Morgen ohne Sportprogramm beginnen. Ein Gym gibt es nicht im Circus Hotel, stattdessen eine Kooperation mit dem „nur drei U-Bahnstationen entfernten John Reed“, und auch dafür muss man noch zehn Euro bezahlen, was ich für keinen besonders verlockenden Deal halte. Immerhin: Yogamatten kann man sich kostenlos leihen.

Dann eben direkt zum Frühstück. Der hintere Teil des Erdgeschosses ist üppig begrünt, mit Rattanmöbeln und Mexikostoffen, eine schöne Abwechslung zum sonst so reduzierten Mitte-Style. Wenigstens eine gute Sache hat Corona mit sich gebracht: das Ende der Hotelbuffets. Stattdessen wählt man aus einer Reihe Backwaren der nur wenige Gehminuten entfernten Black Apron Bakery und warmen Gerichten, von türkischen Eiern bis Buttermilchpancakes.

Ich entscheide mich für den Breakfast Burrito mit Rührei, grünem Harissa und Ofenkartoffeln. Den zweiten Cappuccino nehme ich im ebenfalls hübsch begrünten Innenhof ein. Genau wie der erste kommt er von Codos Coffee, einem highly instagrammable, ganz in Rosa gehaltenen Café, dessen Hintertür auf den gleichen Innenhof hinausgeht. Von dort geht der Blick auf eine gut fünf Meter lange silberne Drahtskulptur in Form eines Goldfischs, ein Auftragswerk des Künstlers Cedric Le Borgne. Mit Einsetzen der Dämmerung beginnt sie zu glimmen, als hätte ein Raucher nach Feuer gefragt.

Jetzt ist der perfekte Moment für einen Umzug an die von Niko Zillmann geleitete, hoteleigene Bar Lost my Voice – oder auf die Dachterrasse. Ich habe übrigens nachgefragt: Der Grund, warum der Fernsehturm bunt leuchtete, war das sogenannte Festival of Lights.

Circus Hotel, Rosenthaler Straße 1, 10119 Berlin, Tel.: +49 (030) 2000 39 39, info@circus-berlin.de, www.circus-berlin.de

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.