Berlin/Uckermark - Die stärksten Erinnerungen, die ich an den kleinen Berliner Spielplatz meiner Kindheit habe, drehen sich natürlich um seine Bepflanzung. Sie bestand aus einer Strauchart, die im Frühling weiß blüht, einen gar nicht mal so angenehmen Duft und eine irgendwie altmodische Anmutung versprüht. Es handelte sich um die Frühlingsspiere (Spiraea thunberghii), eine gewissermaßen gewöhnliche Pflanze; gewöhnlich um Sinne von: recht anspruchslos und damals überall zugegen.

Heute steht ein Exemplar der Frühlingsspiere vor meinem Tor, und auch im Garten habe ich ein oder zwei gesetzt. Ob er nun Frühlingsspiere, Schneespiere oder Brautspiere genannt wird – ich mag den Strauch mit seinen kleinen weißen Blüten, nicht zuletzt, weil er irgendwie nach den Fünfzigern aussieht. Und pünktlich zur bevorstehenden frühen Blüte hat auch Fergus Garrett, Chefgärtner des berühmten englischen Gartens Great Dixter, auf Instagram gepostet, die Frühlingsspiere zähle für ihn zu den zehn wichtigsten Sträuchern überhaupt.

Es lohnt sich also durchaus, sich seiner Vorzüge bewusst zu werden. Selbst wenn man die omnipräsente Frühlingsspiere gar nicht mehr so richtig wahrnimmt, weil sie gerade auch in Berlin auf so gut wie jedem Platz sprießt; oder wenn man sie als langweilig empfindet, weil sie so wenig pflegeintensiv ist. Die meisten Gärtnerinnen und Gärtner hegen und pflegen ja lieber eine kapriziöse exotische Schönheit, als sich mit wenig Aufwand um eine robuste und unverwüstliche Pflanze zu kümmern.

Imago Gewöhnlicher Strauch: Die weiße Frühlingsspiere findet man fast überall.

An den blau blühenden Tibet Scheinmohn (Meconopsis betonicifolia) jedenfalls ist in unzähligen Gärten – ohne nennenswerte Resultate – so viel Pflegeaufwand verschwendet worden, dass man mit derselben Energie vermutlich ganze Landstriche mit einer weniger launenhaften Pflanze hätte begrünen können. Vielleicht sollten Gärtnerin und Gärtner also ein bisschen genauer darüber nachdenken, in welche Arten sie all ihre Kräfte investieren.

Während es zum Beispiel vielen Menschen aktuell als richtig erscheint, möglichst viele neue Bäume zu pflanzen, sie in den ersten Jahren gut zu schützen und viel zu wässern, so betrachten viele Expertinnen und Experten dies eher als kritisch. Statt viel Energie darauf zu verschwenden, neue Bäume zu pflanzen, so sagen sie, sollte man lieber der Natur ihren Lauf lassen und darauf vertrauen, dass sich Bäume an den richtigen Standorten von alleine aussäen.

Imago Kapriziöses Pflänzchen: der Tibet Scheinmohn ist recht launenhaft.

Wer genau hinschaut, merkt ja auch, dass es wirklich überall sprießt: im Balkonkasten, in Felspalten, in Ritzen des Asphalts, in Ruinen und auf Baustellen – überall. Kleine Pflanzen und Bäumchen wachsen mit großer Energie (wenn wir bei der Metapher bleiben wollen) und unter den widrigsten Umständen – sie wachsen von selbst, wo sie sich pudelwohl fühlen. Nur möchte ich nicht jede Birke retten, die versucht, in einem kleinen Blumenkasten zu wachsen. Im Grunde wäre das ein Zeichen für die wachsende Naturentfremdung der Menschen, denn sich gegen jeden Eingriff in die Natur zu wehren, bedeutet, die großen natürlichen Zusammenhänge nicht zu verstehen (wofür es mit „Bambi-Syndrom“ im Übrigen auch einen eigenen Fachbegriff gibt).

Statt in den Wäldern große Aufforstungsprogramme zu starten und ihnen zugleich alles Totholz zu entnehmen, sollte man sie einfach mal in Ruhe lassen. Wissenschaftliche Studien belegen schließlich, dass sich die Wälder auf diese Weise schneller und besser erholen, als wenn der Mensch ihnen ständig „zur Hilfe“ eilt. Wann waren Sie zum Beispiel das letzte Mal in einem Wald in Deutschland und haben beim Betreten wirklich eine angenehme Kühle und Frische erlebt? Eben – man spürt dies immer seltener.

Wie der Förster und Autor Peter Wohlleben schreibt, hat der deutsche Wald seine Funktion als Feuchtigkeitsspeicher verloren. Ein richtiger Wald hat eigentlich eine dicke schwammartige Schicht auf seinem Boden, die aus Totholz, modernden Bäumen, Flechten, Pilzen, Laub und vielen weiteren natürlichen Teilen besteht. Diese Schicht trägt Abermillionen Liter Wasser in sich – die in zu sorgfältig bewirtschafteten Wäldern schlichtweg fehlen. In den Siebzigern, als die deutschen Wälder im Vergleich zu heute noch in einem traumhaften Zustand waren, wurde das Waldsterben zum großen Thema. Heute aber ist Konsens, dass der deutsche Wald durch die eingehende, ständige „Pflege“ gewissermaßen missbraucht wird.

Aber wie bin ich denn nun von der bescheidenen weißblühenden Spiere zum Thema Waldsterben gekommen? Ach ja – es geht um die Energie, mit der wir besser haushalten müssen. Deswegen meine Aufforderung: Wir sollten anders betrachten, was um uns herum ohne jede Hilfe und Pflege von alleine wächst und gedeiht. Das Gute liegt manchmal so nahe – das gilt auch und gerade für den Garten und die Welt der Pflanzen.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.