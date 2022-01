Die queeren Schwestern waren die ersten. Drei Tage existierte das Lobbyregister des Deutschen Bundestages erst, da erschien der Eintrag des Vereins „House of Queer Sisters e.V. Erzabtei-Bundesverband“ auf der Webseite des Bundestags – ordentlich versehen mit der Regierungsnummer 000001. Der Verein der queeren Nonnen darf nun für sich in Anspruch nehmen, ein neues Kapitel der politischen Transparenz in Deutschland eingeleitet zu haben.