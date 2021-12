Berlin - In meiner Heimat sagt man „meya meya“ nur, wenn etwas wirklich sehr, sehr gut ist. Es ist so umgangssprachlich, dass ich mich gewundert habe, dass es überhaupt als Name eines Restaurants taugt. „Meya meya“ bedeutet: „perfekt, tiptop, 100 Prozent“. Und gleich vorweg das Wichtigste: Genauso authentisch-ägyptisch wie der Name ist auch die Küche. Sie ist wie die in Kairo, ohne Einflüsse aus Deutschland, Syrien oder dem Irak.