Zu Bett gingen am Mittwochabend in Deutschland viele Politiker als sicherheitspolitische Tauben, am Donnerstagmorgen wachten sie als Falken wieder auf. Es braucht kaum Zynismus, um das Zitat der Außenministerin Annalena Baerbock „Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht“ so zu interpretieren. Bis zum tatsächlichen Einmarsch Russlands in der Ukraine am Donnerstagmorgen um circa vier Uhr früh hatten führende deutsche Politiker der amtierenden Regierung und ihrer Vorgänger eine solche Eskalation nicht kommen sehen – oder sehen wollen. Bis dahin war ein Einmarsch Putins beim Brudervolk für die meisten „nicht vorstellbar“, für manche sogar „Säbelrasseln“.

Noch bei seinem Besuch in Moskau am 15. Februar hielt Olaf Scholz eine russische Anerkennung der sogenannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk für unwahrscheinlich. Bei der Pressekonferenz mit Putin auf eine dahingehende Initiative in der Duma angesprochen, sagte der Bundeskanzler: „Ich glaube, dass Sie da die Antwort überinterpretieren.“ Dabei hatte die amerikanische Regierung unter Berufung auf Geheimdienstinformationen ein ebensolches Szenario, wie es sich am Donnerstag zu entfalten begann, seit Wochen vorhergesagt. Deren Glaubwürdigkeit in der Öffentlichkeit scheint nach Falschinformationen, wie den angeblichen Massenvernichtungswaffen im Irak, jedoch weiterhin nachhaltig erschüttert.

Kann sich Deutschland noch verteidigen?

Seit Donnerstagmorgen aber überschlagen sich Politiker der amtierenden wie der ehemaligen Regierung, Militärs und Kommentatoren mit Kritik am bisherigen Kurs gegenüber Russland und fordern harte Reaktionen. In zwei bemerkenswerten Tweets erklärte beispielsweise die ehemalige Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer: „Ich bin so wütend auf uns, weil wir historisch versagt haben. Wir haben nach Georgien, Krim und Donbass nichts vorbereitet, was Putin wirklich abgeschreckt hätte.“ Außerdem habe man „die Lehre von Schmidt und Kohl vergessen, dass Verhandlungen immer den Vorrang haben, aber man militärisch so stark sein muss, dass Nichtverhandeln für die andere Seite keine Option sein kann.“

Ich bin so wütend auf uns, weil wir historisch versagt haben. Wir haben nach Georgien, Krim und Donbass nichts vorbereitet haben, was Putin wirklich abgeschreckt hätte. — A. Kramp-Karrenbauer (@akk) February 24, 2022

Der Inspekteur des Heeres Alfons Mais stellte plötzlich auf dem Karriere-Netzwerk LinkedIn fest: „Wir haben es alle kommen sehen und waren nicht in der Lage, mit unseren Argumenten durchzudringen, die Folgerungen aus der Krim-Annexion zu ziehen und umzusetzen.“ Plötzlich traten überall Generale a. D. aus dem Schatten des Ruhestands und erklärten, Deutschland könne sich gar nicht verteidigen – und das wüsste auch jeder. Huch.

Sicherheitspolitische Einstellung zu Russland: Zusammenarbeit

Wer die Positionen der Regierungsparteien aber auch jene der Opposition vor Donnerstag betrachtet, findet unter führenden Politikern in Deutschland niemanden, der einen solchen Angriff erwartete, geschweige denn vor ihm warnte. Zwar erklärte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht am Donnerstag im Verteidigungsausschuss: „Wir als Deutschland werden jede Herausforderung in diesem Bereich erfüllen, jede Anfrage, die kommt. Und dazu sind wir auch in der Lage.“ Doch widersprach sie damit indirekt ihrem eigenen Kanzler, der auf der Münchner Sicherheitskonferenz noch wenige Tage zuvor erklärt hatte, wie bescheiden der Zustand der Streitkräfte sei: „Flugzeuge, die fliegen, Schiffe, die in See stechen können, Soldatinnen und Soldaten, die optimal ausgerüstet sind für ihre gefährlichen Aufgaben – das muss ein Land unserer Größe, das besondere Verantwortung trägt in Europa, leisten können.“ Ergo: Derzeit leisten wir das nicht.

Einen deutschen John McCain beispielsweise, der die Ukraine nach Russlands Annexion der Krim schon 2014 mit Waffen ausstatten wollte, damit sie den Blutzoll einer möglichen russischen Invasion in die Höhe treiben könnte, gab es hierzulande nie. Nach sieben Jahren Gerhard Schröder und 16 Jahren Angela Merkel hatte sich in Deutschland eine sicherheitspolitische Einstellung zu Russland verbreitet, die zwischen Abstufungen der Zusammenarbeit unterschied.

Einer der wenigen, die sich von diesem Kurs ein wenig abzusetzen suchten, war Robert Habeck. Noch im Wahlkampf war er in den Donbass an die Kontaktlinie geflogen und hatte danach Defensivwaffen für die Ukraine verlangt – was ihm seine Partei aber kurz darauf wieder austrieb. Auf Anfrage der Berliner Zeitung am Wochenende nach dem Stopp von Nord Stream 2 hieß es aus grünen-nahen Regierungskreisen, dass „dieser Schritt bereits seit einigen Monaten von Wirtschaftsminister vorbereitet wurde. Dem Vernehmen nach hatte Habeck bereits nach Amtsantritt die geopolitischen Veränderungen und die Lage dieses Winters prüfen lassen ebenso wie die juristischen Auswirkungen auf die Versorgungssicherheitsanalyse gerade für den Fall einer Eskalation in der Ostukraine.“

Doch seit Donnerstag soll nun alles anders werden. Realistisch und entschlossen will die deutsche Politik der Bedrohung ins Auge sehen und finanzielle wie militärische Konsequenzen ziehen. Aber was wird wirklich umgesetzt?

Keine Einigung bei scharfen Sanktionen gegen Russland

Die EU verabschiedete ein Sanktionspaket, das am Freitag in Kraft treten soll. Die Wirtschaftssanktionen betreffen unter anderem die Bereiche Energie, Finanzen und Transport. Zudem soll es Exportkontrollen für bestimmte Produkte sowie Einschränkungen bei der Visapolitik geben. Nach Angaben von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will die EU unter anderem den Zugang russischer Banken zu den europäischen Finanzmärkten stoppen. Am Freitagnachmittag wurde bekannt, dass die EU auch Präsident Putin und Außenminister Lawrow auf ihre Sanktionsliste setzen will. Dann würden möglicherweise in der EU vorhandene Vermögenswerte der beiden Politiker eingefroren werden. Da Putin laut offiziellen Angaben ein Gehalt von 136.000 US-Dollar bezieht, ist aber unklar, welche größeren Vermögenswerte er im Ausland legal besitzen könnte. Wobei seine 82-Meter-Jacht „Graceful“, die zuletzt in Hamburg umgebaut wurde, Anfang Februar plötzlich in See stach und wohl nicht mehr beschlagnahmt werden kann.

Doch auf eine der schärfsten Maßnahmen, den Ausschluss Russlands aus dem internationalen Zahlungsnetzwerk Swift, was auch im Vorhinein der Invasion von ukrainischen Politikern gefordert wurde, konnte man sich nicht einigen. Offenbar hatten Deutschland, Frankreich und Italien sich gegen den Schritt gestellt. Diese auch als „wirtschaftliche Atombombe“ bezeichnete Maßnahme wäre zwar ein scharfes Schwert, aber ein zweischneidiges. Denn EU-Banken haben gegenüber russischen Kunden Forderungen von 56 Milliarden Dollar. Wie diese dann beglichen werden sollten, wäre unklar. Ebenso wie Deutschland und andere EU-Staaten für die Gaslieferungen aus Russland über Nord Stream 1 und die Jamal-Pipeline zahlen würde. Am Freitag verteidigte der Sprecher der Bundesregierung Steffen Hebestreit eine Ablehnung der Aussetzung von Swift: Die Diskussion darüber sei beim Gipfel „relativ plötzlich und kurzfristig“ entstanden. „Eine Aussetzung von Swift wäre technisch aufwendig vorzubereiten, hätte auch massive Auswirkungen auf den Zahlungsverkehr in Deutschland und für deutsche Unternehmen im Geschäft mit Russland“, so Hebestreit weiter.

Keine deutschen Waffenlieferungen in die Ukraine

Und selbst was die nukleare Abschreckung Russlands angeht, ist man sich nicht einmal in der Ampel-Regierung einig. Nachdem Putin in seiner Fernsehansprache zum Einmarsch diffus mit Nuklearwaffen gedroht hatte, sollten sich andere Staaten einmischen, ließ SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich am Freitag im Deutschlandfunk abermals Zweifel an der nuklearen Teilhabe Deutschlands in der Nato erkennen. Er habe grundsätzliche Zweifel an einer solchen Strategie. Die Nato habe ja Putin auch nicht davon abgehalten, den Angriff auf die Ukraine zu starten. Waffen will die Ampel-Regierung jedenfalls weiterhin nicht in die Ukraine liefern.

Immerhin scheint ein wenig Bewegung in die Frage der SPD-Parteimitgliedschaft des ehemaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder zu kommen. Am Donnerstagabend reichte das SPD-Mitglied Henning Kulbarsch ein entsprechendes Begehren ein. Das können auch einfache Parteimitglieder. Schröder, der als Scharnier zwischen Putin, Nord Stream und Deutschland vor allem im Hinblick auf Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Manuela Schwesig wirkt, wollte auch nach dem Einmarsch in die Ukraine auf seine Ämter bei Gazprom und Rosneft nicht verzichten. Verhalten kritisierte er am Donnerstag den völkerrechtswidrigen Überfall. „Auch Sicherheitsinteressen Russlands rechtfertigen nicht den Einsatz militärischer Mittel.“ Er sah jedoch weiterhin „viele Fehler – auf beiden Seiten“. Eine Petition, die das Ende der Finanzierung von Schröders Altkanzler-Büro aus dem Bundeshaushalt fordert, hatte bei Redaktionsschluss mehr als 5500 Unterschriften.

Und was macht der Berliner Senat? Einmal bereitet man sich auf etwaige Flüchtlingsbewegungen vor. Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey erklärte am Donnerstag: „Menschen werden vor den kriegerischen Auseinandersetzungen fliehen und auch in Berlin ankommen.“ Sie habe die Senatsmitglieder gebeten, dafür Vorkehrungen zu treffen. Die Vereinten Nationen rechnen mit bis zu vier Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine, sollte sich die Situation weiter verschlechtern. Schon jetzt seien Tausende Menschen über die Grenzen in Nachbarländer wie Polen, Moldau, die Slowakei und auch Russland geströmt, sagte eine Sprecherin des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR am Freitag in Genf.

Unkenntnis über Putin-Vertraute in Berlin

Die Spitze der Landespolitik sendet aktuell vor allem Solidaritätsbekundungen. Seit drei Tagen ist das Brandenburger Tor am Abend in den Farben der ukrainischen Flagge Blau und Gelb angestrahlt. „Berlin steht an der Seite der Ukraine. Mit der Beleuchtung des Brandenburger Tors senden wir ein deutliches Signal, gemeinsam mit weiteren europäischen Städten“, schrieb Giffey dazu auf Instagram. In Berlins Partnerstadt Paris soll am Abend das Rathaus beleuchtet werden. Auch London schließt sich nach Angaben der Senatskanzlei voraussichtlich mit einer vergleichbaren Aktion an.

Zwar können Städte, selbst Stadtstaaten, bei außenpolitischen Konflikten kaum etwas unternehmen, doch gerade im vorliegenden Fall der russischen Invasion gäbe es Möglichkeiten, wenn man es zum Beispiel London gleichtun würde. Dort wird seit vorgestern geprüft, welche Putin-nahen Oligarchen sich in der Stadt wirtschaftlich betätigen. Viele, wie beispielsweise Roman Abramowitsch, dem der Fußballklub FC Chelsea und etliche Immobilien gehören, sind bekannt. Premierminister Boris Johnson hat diese Woche Sanktionen gegen fünf russische Banken und die Oligarchen Gennady Timchenko, Boris Rotenberg sowie dessen Neffen Igor Rotenberg verhängt.

Auch in Berlin sollen russische Oligarchen in kleinerem Umfang wirtschaftlich tätig sein. Doch dafür interessiert sich das Rote Rathaus nicht. Auf Anfrage der Berliner Zeitung am Wochenende, ob der Senat von Investitionen von Vertrauten des Putin-Regimes in Berlin wisse, in welchem Umfang und in welchen Branchen es sie gäbe beziehungsweise ob man derartige Erkenntnisse gewinnen wollte, gab es auf all diese Fragen nur eine Antwort: „Der Senatskanzlei liegen keine Kenntnisse dazu vor.“ Dabei ließe sich hier direkt auf den Machtzirkel Putins einwirken, während viele der umfangreichen EU-Sanktionen am Ende nur die einfache russische Bevölkerung treffen dürften.

An Tag zwei nach dem ersten Überfall auf ein Land in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg haben die deutschen Regierungen und Behörden viel bekundet, konsequente Schritte aber fehlen teils noch. Und vor allem wird sich in Zukunft nicht nur die Frage stellen, wie gehen wir mit Putin um, sondern auch, wie gehen wir mit jenen um, die wie Putin sprechen, ihren Worten aber bisher noch keinen Angriffskrieg haben folgen lassen.

