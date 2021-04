Berlin - Wenn Elif Saydam (geboren 1985 in Calgary, Kanada) mit einer neuen Werkserie beginnt, dann liegen dieser oft eine oder gleich mehrere Geschichte(n) zugrunde. Die Ästhetik des öffentlichen Raums, von Kneipen, Kiosken, Bahnhöfen. Die Erzählungen, die diesen Orten anhaften, sind der Ausgangspunkt für die Arbeiten. Seit 2016 lebt Saydam in Berlin, aktuell in Kreuzberg. Saydam arbeitet in einem Studio in einem ehemaligen Videoverleih in Alt-Moabit.