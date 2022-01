Legenden gibt es, damit wir erfahren, was die Geschichte vergessen hat, heißt es im Prolog. Und so beginnt Elif Shafaks neuer Roman „Das Flüstern der Feigenbäume“ mit dem abertausendfach wiederholten Versprechen eines jeden Märchens und einer jeden Legende: „Es war einmal.“ Eine Insel im Mittelmeer, so schön und blau, dass alle Besucher sie am liebsten im Schlepptau mit nach Hause nehmen würden. Strände, so weit das Auge reicht, Wasser in allen Blautönen, bevölkert von Meeresschildkröten, besucht von Millionen von Schmetterlingen und Zugvögeln auf ihrer Reise.