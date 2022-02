Berlin - In diesen Tagen ist oft zu lesen, dass der Berlinale die glanzvollen Auftritte, und mit ihnen auch gleich die großen filmischen Meisterwerke, abhandengekommen seien. Und tatsächlich ist die Anzahl der Hollywood-Größen, die sich auf die 72. Internationalen Filmfestspiele verirrt haben, überschaubar. So sieht auch im dritten Jahr nach dem Rückzug des Festival-Urgesteins Dieter Kosslick alles danach aus, als besäßen seine Nachfolger Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek weniger Talent, die Stars und Sternchen der Branche mitten in der Oscar-Saison in die winterlich-nassgraue Hauptstadt zu locken.