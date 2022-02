Berlin - Robert Habeck rechnet mit höheren Energiepreisen. „Wenn die Zukunft ungewisser ist, ist zu befürchten, dass die Preise nach oben gehen“, orakelte der sichtlich zerknirschte Bundeswirtschaftsminister etwas kryptisch im Rahmen einer Pressekonferenz am Dienstag. Tatsächlich: Der Preis für ein Barrel Rohöl ist am Donnerstagmorgen auf über 100 Dollar angestiegen. Aber es gibt auch Hoffnung, so Habeck: Dadurch, dass sich andere Länder rechtzeitig mit genügend Flüssiggas eindeckt haben, könnte Deutschland doch noch darauf hoffen, dass die Gaspreise wieder sinken.

Dass die Eskalation des Ukrainekonflikts zu höheren Gaspreisen führt, dürfte niemanden überraschen. Dass ein Grüner Minister offen bekennt, dass sich Deutschland nur unzureichend mit Erdgas eingedeckt hat und nun darauf hofft, dass der absehbare Versorgungsengpass durch Flüssiggasimporte abgefedert werden kann, hingegen schon eher. Schließlich ist Flüssiggas wegen des aufwändigen Transports über den Seeweg und den Förderbedingungen (Stichwort: Fracking) bei Klimaaktivisten als vorgestriger Energieträger verschrien.

Trotz explodierender Preise: Kein LNG-Terminal in Schleswig-Holstein

Habecks eigener grüner Landesverband hat diese Woche erst beschlossen: Ein Hafen für Flüssiggas darf in Schleswig-Holstein nicht gebaut werden. Selbst angesichts der schwersten gesamteuropäischen Krise nach Ende des Kalten Krieges ist man sich im hohen Norden sicher: Ein Terminal für Flüssiggas würde nur den Erfolg der Energiewende gefährden. Und die ist schließlich sakrosankt. Mit Sonne, Wind und viel guter Laune will Deutschland der Welt immer noch beweisen, dass eine Industrienation gleichzeitig aus Kohle- und Atomstrom aussteigen kann und dabei nicht mal auf Wohlstand verzichten muss.

Eine trügerische Hoffnung, denn schon heute sind die Energiepreise in Deutschland so hoch wie in kaum einem anderen Land. Nirgendwo in Europa ist Strom so teuer wie in Deutschland. Dazu kommt: Um die Netzschwankungen durch die erneuerbaren Energien auszugleichen, werden Gaskraftwerke, die schnell hoch- und runtergefahren werden können, immer wichtiger. Die Energiekosten in der Industrie übersteigen mittlerweile in vielen Betrieben die Lohnkosten. Die Gefahr, dass durch die steigenden Energiekosten die Löhne unter Druck geraten und Industrieproduktion in Länder mit niedrigeren Energiepreisen verlagert wird, ist deshalb sehr real. Der industrielle CO2-Ausstoß wäre dann nicht weg, sondern würde bloß woanders anfallen. Wer den Klimawandel als globales Phänomen ernstnimmt, kann daran kein Interesse haben.

40 Prozent aller Gasimporte der EU stammen aus Russland

Die Energiewende entpuppt sich jedoch nicht nur als ein wirtschaftliches, sondern vor allem auch als politisches Problem. Mittlerweile stammen 40 Prozent aller Gasimporte der EU aus Russland. Die unbeliebte Pipeline Nord Stream 1 sichert auch nach dem Beginn der Kampfhandlungen in der Ukraine am Donnerstagmorgen die deutsche Gasversorgung. Die Möglichkeiten auf dieses Gas zu verzichten und so Russlands wichtigsten Wirtschaftszweig zu sanktionieren, sind begrenzt. Die Handlungsfähigkeit der Bundesregierung ist empfindlich eingeschränkt.

Der Ausstieg aus der Atomkraft und der Unwille eigene, auch unkonventionelle Gasvorkommen zu erschließen, fällt dem Land nun auf die Füße. Anleger würden sagen, die Energiepolitik schafft ein Klumpenrisiko, denn die Rechnung der Energiewende geht nur so lange auf, wie die Gasversorgung sicher ist und das Preisniveau überschaubar bleibt. Dabei sollte schon seit dem russischen Einmarsch auf der Krim 2014 klar sein: Energiepolitik ist Sicherheitspolitik.

