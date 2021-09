Vor Corona war bei mir eine gewisse Sättigung erreicht. Es war nicht Überdruss, eher die Lust an der Einfachheit auf dem Teller: maximal drei Gänge, maximal drei Komponenten, am besten mit Produkten, die sich auf den ersten Blick erkennen ließen. Also statt des geeisten Gels aus Radieschen diese doch lieber pur. Und wozu Beluga-Kaviar, wo doch aufgeschlagene Salzbutter zum Sauerteigbrot ebenso herrlich schmeckt?

Essen, wie könnte es anders ein, unterliegt Moden. Als elementarer Teil unserer Kultur spiegelt es unsere Weltsicht und Werte zu einer bestimmten Zeit wider. Oft unmittelbarer als andere Künste. Einst stand der Party-Käse-Igel symbolisch für die patente Hausfrau, die optimistisch dem Segen der Convenience-Industrie entgegensah. Heute wecken wir ein und erden uns mit Wurzeln wie Topinambur, um der Welt wenigstens beim Essen analog entgegenzutreten.