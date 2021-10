Kiew - Kiew ist eine Stadt mit einem ganz besonderen Klang. Auf meinen Spaziergängen durch die Straßen höre ich eine Geräuschkulisse aus Verkehr und Bauarbeiten – immer untermalt mit einer oft kitschigen Musik, die aus den vielen Cafés ertönt. Dazu gehört überraschenderweise Modern Talking, die hier genauso beliebt sind wie in Russland. Der Osten hört Bohlen! Wenn vor mir eine Schüssel Borschtsch steht, aber im Hintergrund „Brother Louie“ läuft, fühlt sich Deutschland gar nicht mehr so weit weg an.