Berlin - Neukölln. Felix Lobrecht bewegt die perlmuttweiße Mercedes S-Klasse, Langversion, 400 PS über das Kopfsteinpflaster der Lenaustraße im Reuterkiez. Er schiebt das Schiff auf den Kottbusser Damm. Die Straße glänzt, gerade noch hat es geschneit, dann geregnet, jetzt brechen Lichtstrahlen durch die Wolken am März-Himmel. Er will sich einordnen, der Berliner Verkehr stockt. Eine Fahrschule zuckelt unsicher heran, winkt Lobrecht rein. Dankend hebt er den Arm. „Ist ja meistens scheiße, einer Fahrschule zu begegnen“, sagt er. Diesmal nicht. Er beschleunigt sanft, reiht sich ein Richtung Kottbusser Tor. „In Neukölln“, sagt Lobrecht, „lässt dich nie jemand rein. Auf keinen Fall. In Neukölln hat der Vorfahrt, der sie sich nimmt.“

Felix Lobrecht hat sich von unten nach oben gearbeitet, von außen nach innen: Geboren wurde er in Nordrhein-Westfalen, im Alter von vier Jahren kam er nach Berlin. Aufgewachsen ist er in Neukölln, aber nicht im hippen Weserkiez, sondern im Süden, wo die Hochhäuser in Blöcken herumstehen und der Asphalt noch grauer wirkt als im Rest der Stadt. Jetzt ist er der erfolgreichste Comedian Deutschlands. Sein zweites Soloprogramm mit dem passenden Namen „Hype“ hätte er in den großen Arenen beendet: der Barclaycard-Arena in Hamburg, der Olympiahalle in München, der Mercedes-Benz-Arena in Berlin – wäre nicht Corona dazwischengekommen.