In der Politik kann es durch die vielen Glückwünsche und Blumensträuße zum Amtsantritt schnell so wirken, als wäre das Gröbste geschafft, als wäre der größte Sieg bereits errungen. Bei Sportlerinnen oder Schauspielern kommen die Blumen ja auch erst zur Siegerehrung oder bei der Preisverleihung. Im Fall von Franziska Giffey konnte man diese Woche den Eindruck gewinnen, sie wäre nach ihrer Wahl zur ersten weiblichen Regierenden Bürgermeisterin Berlins bereits im Ziel angekommen, so wie sie mit Flora und Applaus bedacht wurde. In der Politik beginnt die richtige Arbeit allerdings nach dem Wahlerfolg. Es war zwar viel von erster Frau und erster Ostdeutscher im Amt zu lesen. Doch darum ging es im Wahlkampf nur ganz am Rande. Und auch Giffey hat diese Punkte nicht in den Mittelpunkt gerückt.

In allererster Linie ging es um die horrende Situation auf dem Miet- und Wohnungsmarkt. Und um dieses Mammutproblem zu lösen, ist Giffey angetreten. Von den fünf „Bs für Berlin“, die Giffey im Wahlkampf gebetsmühlenartig vortrug, ist das erste und wichtigste das B für Bauen. Wie gut es bei Bildung und Bürgernähe auch laufen mag: Schafft Giffey bei diesem Thema keinen merklichen Fortschritt, kann die „zweite Staffel“ der RGR-Serie, wie die Grünen-Verkehrssenatorin Bettina Jarasch die Wiederauflage der Koalition nannte, ganz schnell abgesetzt werden.

Drinnen wird beglückwünscht, draußen protestiert

Anders als frühere Regierende, die sich erst einmal einfinden konnten, hat Giffey wenig Zeit dafür. Denn über den Fortbestand des neuen rot-grün-roten Senats wird nicht zur Halbzeit der Legislatur oder gar erst bei der nächsten Wahl in fünf Jahren entschieden, sondern schon in etwas mehr als einem Jahr. Dann nämlich legt die Expertenkommission zum Volksentscheid über die Enteignung von Wohnungsbesitzern ihren Bericht vor.

Überwältigende 57,6 Prozent der Bürger, mehr als eine Millionen Berlinerinnen und Berliner, haben sich im September für die Enteignung von Eigentümern mit über 3000 Wohnungen ausgesprochen. Eine Entscheidung im Jahre 2023 wirkt zwar erst einmal weit weg, doch was in Menschentagen kleine Ewigkeiten sind, ist in Bau- und Mietzeiträumen ein Wimpernschlag. Was heute nicht geplant und morgen nicht bewilligt ist, wird auch in zwei Jahren nicht gebaut sein.

Zwar wurde das Thema vorerst jener Expertenkommission übertragen, die nun auch noch 100 Tage hat, bis sie sich konstituieren muss, auch ihre Zusammensetzung ist noch nicht klar. Doch dass Gras über die Sache wächst, ist nicht möglich. Wie präsent die Frage der Enteignungen bleibt, ließ sich schon am Dienstag parallel zu Giffeys Wahl bemerken. Während drinnen noch beglückwünscht wurde, demonstrierten vor dem Preußischen Landtag die Anhänger von „Deutsche Wohnen und Co. enteignen“. „Giffeys SPD steht mit ihrer Wohnungspolitik für eine Stadt der Reichen mit neuen Luxuslofts für wenige statt lebenswerten Kiezen für alle“, erklärte dabei Yağmur Ekim Çay, Sprecherin der Initiative.

Der aktuelle Volksentscheid ist rechtlich nicht bindend

Auch die Linke hält den Druck aufrecht. Der Kultursenator Klaus Lederer drohte Anfang Dezember, kurz nach Abschluss der Koalitionsverhandlungen, mit einem zweiten Volksentscheid, sollte der jetzige nicht umgesetzt werden: „Dann müssen wir eben noch mal Stimmen sammeln gehen und führen dann einen Gesetzesvolksentscheid durch! Wir werden das nicht einfach aufgeben“, sagte der damalige Spitzenkandidat der Linken. Der aktuelle Volksentscheid ist rechtlich nicht bindend.

Zu dem Zeitpunkt der Äußerung hatte Lederers Partei zwar noch nicht per Mitgliedervotum über den Koalitionsvertrag abgestimmt und der Kultursenator gilt als Pragmatiker. Doch die Partei hat sich so tiefgehend mit der Initiative verbunden, die Enteignung zum zentralen Thema ihres Wahlkampfs gemacht, dass es für sie kaum möglich sein wird, sich aufgrund der nicht bindenden Empfehlung einer Kommission aus der Affäre zu ziehen. Große Teile der Partei wollen das auch gar nicht.

Seit Lederers Drohung – teilweise wohl auch ihretwegen – haben drei Viertel der Berliner Linke-Mitglieder dem Koalitionsvertrag ihren Segen gegeben und Rot-Grün-Rot schlussendlich ermöglicht. Doch in der Partei herrscht die Erwartung, dass es 2023 zum Schwur bei der Enteignung kommt.

Rechtsgutachten halten Enteignungen grundsätzlich für rechtmäßig

Gleichzeitig hält die Initiative „Deutsche Wohnen und Co. enteignen“ den Druck auf die Linke und den Senat insgesamt aufrecht. „Dass SPD, Grüne und Linkspartei Frau Giffey heute zur Bürgermeisterin wählen, ist eine schallende Ohrfeige für alle Mieter:innen dieser Stadt“, sagte Ekim Çay am Dienstag weiter.

Tatsächlich sind bei den Empfehlungen der Kommission, grob gesagt, drei verschiedene Szenarien denkbar – in unterschiedlichen Abstufungen. Entweder sind Enteignungen im Rahmen bestehender Gesetze zulässig und wirtschaftlich möglich. Das ist das eine Extrem. Dann wird die Linkspartei sie verlangen und müsste andernfalls mit Koalitionsbruch drohen. Giffey aber, für die das Thema stets eine rote Linie war und die genau damit auch geworben hat, könnte sie nicht umsetzen. Es stünde Glaubwürdigkeit gegen Glaubwürdigkeit. Giffey hätte in jedem Falle ausgesprochen große Probleme zu erklären, wieso ein gangbarer Weg, den fast 60 Prozent der Berliner wollen, nicht beschritten wird. Ein Kollaps des Regierungsbündnisses wäre wohl unvermeidlich.

In einer zweiten Variante würde die Kommission zu dem Schluss kommen, dass die verfassungsrechtlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedingungen für die Enteignung nicht gegeben sind. Giffey käme das sehr zu pass. Dann wäre es zwar theoretisch möglich für die Linke-Spitze, sich den Empfehlungen zu fügen. Dass das die Partei befrieden würde, ist aber unwahrscheinlich. Die Bewegung gäbe sich damit wohl kaum zufrieden. Da die Kommission mit Vertretern verschiedener Interessengruppen besetzt werden soll, ist dieses Ergebnis nicht zu erwarten. Immerhin haben die Befürworter ja selbst Rechtsgutachten eingeholt, die eine Vergemeinschaftung der Wohnungen grundsätzlich für rechtmäßig halten.

Die Kluft ist kaum zu überwinden

Zuletzt ist eine Kombination vorstellbar, die verfassungsrechtlich überwindbare Hürden, aber enorme wirtschaftliche und gesellschaftliche Hindernisse sieht. Enteignungen sind laut Landesverfassung möglich. Wieso sie in diesem Falle gar nicht angewendet werden können sollen, erschließt sich nicht automatisch.

Dieses Szenario scheint das wahrscheinlichste. Natürlich kann die Kommission sich auch zerstreiten und zu keinem Ergebnis gelangen. Das Ergebnis wäre dann aber ebenfalls eine Kollision in der Koalition. In allen denkbaren Szenarien wird es also zu einem handfesten Konflikt zwischen Linken und Giffey kommen, der keine einfache Lösung hat. Ein Kollaps der Koalition ist gut denkbar. Eine „Sollbruchstelle“ nennt denn auch Sebastian Czaja von der FDP das Enteignungsbestreben.

Klar ist, dass die fundamentalen Unterschiede zwischen bürgerlichen Eigentumsverfechtern und tief überzeugten Enteignungsbefürwortern unüberwindbar sind. Da treffen völlig unterschiedliche Gesellschafts- und Weltbilder aufeinander. Die kann keine Kommission überbrücken, geschweige denn auflösen. Aber zählt der Großteil der Berliner, die für Enteignungen gestimmt haben, zu Letzteren?

Entstehen günstige Wohnungen in akzeptabler Geschwindigkeit?

Das wäre überraschend, denn die große Mehrheit der Berliner hat gleichzeitig Parteien gewählt hat, die Enteignungen ablehnen. Es scheint vielmehr eine Verzweiflungstat gewesen zu sein, die von einer hochprofessionellen Kampagne bedient wurde. Vergangene Woche sagte die frisch gekürte Staatssekretärin im Bundesbauministerium und Berlinerin Cansel Kiziltepe dieser Zeitung: „Der Volksentscheid ist auch aus Ohnmacht entstanden.“ Damit hat sie das Gefühl vieler Berlinerinnen und Berliner auf den Punkt gebracht, die desillusioniert sind von den erfolglosen Versuchen der Berliner Politiker – siehe Mietendeckel – der grassierenden Wohnungsnot Einhalt zu gebieten. Wenn ihr es auf normalem Wege nicht schafft, dann müssen wir eben die Grundfeste erschüttern, so der Tenor.

Obwohl die Regierende Bürgermeisterin selbst sich in ihrem ersten längeren Fernsehinterview am Dienstagabend im RBB nicht festlegen wollte, woran genau man sie nach 100 Tagen im Amt oder danach messen kann, ist klar, worauf man sie und ihre Regierung in gut einem Jahr festnageln wird. Entstehen günstige Wohnungen in akzeptabler Geschwindigkeit und lässt der Druck auf dem Mietmarkt nach?

Um die Oberhand in der kommenden Konfrontation mit ihren Koalitionspartnern zu erringen, muss sie bis dahin die öffentliche Meinung in dieser Frage drehen. Ziel werden Umfragen in einem Jahr sein, die belegen, dass eine Mehrheit der Berliner die Enteignung nicht länger befürwortet. Dann kann Giffey argumentieren, dass ihr Neubau-Kurs faktisch und demoskopisch wirkt. Dafür sind rasche Fortschritte beim Wohnungsbau unabdingbar.

Giffey muss unter enorm erschwerten Bedingungen liefern

Auch deshalb hat Giffey ihr bestes Pferd im Stall ins Bauressort gesetzt. Obwohl Andreas Geisel als Innensenator geschätzt, bei Polizei und Einsatzkräften beliebt war, wechselt er in den Bereich zurück, den er schon zwischen 2014 und 2016 verantwortete. Im Übrigen ist er aus den Reihen der SPD der Einzige, der im alten wie neuen Senat vertreten ist. Das Innenressort hingegen vertritt nun die bisherige wohnungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion Iris Spranger. Welches Verhältnis Giffey dem Bauen, welches dem Wohnen zumisst, lässt sich auch daran ablesen.

Wie groß die Herausforderung ist, zeigen ein paar Zahlen. „Die Genehmigung neuer Wohnungen in Berlin ist seit Jahren rückläufig. Seit 2016, also seit der rot-rot-grüne Senat in Berlin an der Macht ist, sind sie um 18,4 Prozent zurückgegangen. Was nicht genehmigt ist, kann nicht gebaut werden, deshalb ist letztes Jahr erstmals seit Jahren auch die Zahl der Fertigstellungen gesunken.“ Dies erklärte Maren Kern, ihres Zeichens Vorständin des Verbands Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) in einem Interview mit der Wirtschaftswoche kürzlich.

Diese Zahlen stammen größtenteils aus einer Zeit vor Corona. Nun soll sich der Wohnungsneubau trotz Pandemie auf 20.000 neue Wohnungen jährlich beschleunigen. Außerdem soll auf den CO2-Ausstoß des Sektors geachtet werden. Laut einem UNO-Bericht aus dem letzten Jahr ist der Gebäudesektor für 38 Prozent der Emissionen verantwortlich. Grüne in Land und Bund – siehe Solardachpflicht – werden ein Auge darauf haben, dass er sinkt. Giffey muss also unter enorm erschwerten Bedingungen liefern.

Der Countdown läuft

Während sich die Expertenkommission in den kommenden drei Monaten konstituiert, will sie ein Bündnis für Wohnungsbau und bezahlbare Mieten gründen und federführend wirken. „Ich habe die Absicht, da eine koordinierende Rolle zu übernehmen, zusammen mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen. Dieses Bündnis muss ganz klar Priorität haben. Die Senatskanzlei wird dazu einladen.“ Darin sollen private, kommunale und genossenschaftlich organisierte Wohnungsunternehmen mit der Politik und anderen Beteiligten beraten und vereinbaren, wie man den Wohnungsbau beschleunigen und faire Mieten sicherstellen kann. Ob es Giffey gelingt, die Not zu lindern, wird Signalwirkung haben.

Denn im Kern des Begehrens geht es um die Frage: Ist die Politik in der Lage, die drängendsten Probleme der Zeit im Rahmen des Grundgesetzes zu lösen? Giffey ist angetreten, diese Frage mit Ja zu beantworten. Gute Politik kann nach ihren Bekundungen mit den vorhandenen Mitteln die Wohnungskrise dieser Metropole beheben. Der Countdown läuft.

