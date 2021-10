Berlin - Älterer Mann und jüngere Frau oder jüngerer Mann und ältere Frau: Welche Fantasie dahinter wohl stecken könnte? Die erfahrenen Liebhaber, von deren sexuellem Erfahrungsschatz wir profitieren und die uns, zumindest im Bett, den Weg zeigen. Aber auch im Alltag die eine oder andere Weisheit auf Lager haben. Klar, Alter macht weise, sagt der Volksmund. Dass es sich hierbei mehr um Vorurteile und Fantasien handelt, sollte ich bereits schnell merken, denn es taten sich doch einige Parallelen auf, als ich eine Zeit lang bewusst Menschen mit größerem Altersunterschied datete.

Sie waren nicht per se alt, aber im Vergleich zu mir eben schon. Manchmal trennten uns 20, mal 25 Jahre. Manchen von ihnen flößte das am Anfang Respekt ein, weil sie sich einbildeten, nicht mithalten zu können: mit mir, mit meiner Altersgruppe. Es lag schließlich mindestens eine Generation zwischen uns. Einer war nicht viel jünger als mein Vater und ich manchmal im gleichen Alter wie ihre älteste Tochter.

Ich hatte mir von den Treffen erhofft, in die Rolle der Zuhörerin oder Lernenden zu schlüpfen. Ich mag es, wenn beim Kennenlernen neue Inspiration, eine Prise Erfahrung, vielleicht auch Weisheit mit ins Spiel kommt. Wie schon erwähnt: Manchmal lagen Generationen zwischen uns. Ich glaube, dass ich vielleicht das in diesen Verbindungen gesucht habe: Inspiration für den manchmal schwierigen Alltag, nicht nur fürs Bett.

Im Alter verändert sich der Sex

Ich bin weder geschieden, noch war ich je verlobt. Ich habe keine Kinder, sehe in der nächsten Zeit auch keine Gelegenheit für welche. Bisher war ich immer nur für mich selbst verantwortlich. Der Alltag meiner Dates verlief komplett konträr zu meinem – meistens strukturierter.

Wir fanden dennoch immer eine Ebene. Denn eins verlernt Mensch anscheinend nie: sich ab und zu gehen zu lassen. Mein Fazit: Sexualität wird mit steigendem Alter noch einmal ganz anders zelebriert. Das wird mir ja bereits jetzt in meinen Dreißigern bewusst, wenn ich auf meine sexuelle Vergangenheit in meinen Zwanzigern zurückschaue.

Gerade die älteren Herren ließen durchblicken, dass sie selbst noch eine recht konservative Form von Erziehung erlitten. Sie hatten sich, teils erst vor kurzem, von traditionellen Rollenbildern befreit, waren nach ihrer Scheidung in Poly-Verbindungen geraten und zelebrierten passend zur Midlife-Crisis die freie Liebe. Teils schienen sie überfordert von meiner sexuellen Offenheit. In ihrer „Jugend“ waren die Regeln beim Dating einfach andere; Rollenbilder waren weitaus verfestigter; Frauen, die über ihre Bedürfnisse und Lust redeten, gab es kaum.

Ihre Sicht auf die Dinge habe ich nach unseren Treffen besser verstanden. Etwa, warum sie so handeln, wie sie handeln. Wieso sie teilweise an überholten Werten und Traditionen festhalten. Warum Rollenbilder für sie noch so viel Bestand haben. Worunter sie selbst am meisten leiden und wieso es ihnen so schwerfällt, diese Strukturen zu durchbrechen. Eine jüngere Frau ließ sie sich selbst wieder jung fühlen.

Seine Augen leuchteten wie die eines 18-Jährigen

Es gab auch Begegnungen, die mich nachhaltig beschäftigt haben. Ich datete etwa einen Anwalt. Geschieden, Vater, sportlich, rastlos und, wie sich hinterher herausstellte: oberflächlich und ichbezogen. Den Eindruck erweckte er anfänglich nicht. Er plauderte über sein (52-jähriges) Leben, seine Ex-Ehe, seinen Sohn und seine Arbeit. Er war eigentlich für jede Idee schnell zu begeistern. Seine Augen funkelten dann wie die eines 18-Jährigen, der seinen Führerschein überreicht bekommt, das erste Mal hinter dem Steuer sitzt und grenzenlose Freiheit schnuppert.

Warum aber daten Menschen um die Fünfzig Menschen in ihren Endzwanzigern? Eben: weil auch sie nach etwas suchen oder dieser Altersgruppe gewisse Eigenschaften zuschreiben. Unverbindlichkeit, Naivität, Begeisterungsfähigkeit, vielleicht eine gewisse Form des „Aufguckens“ und Begehrens. Und, natürlich, ein schönes Statussymbol für die Freunde.

Das hat der Herr Anwalt zumindest bei einem Gespräch zugegeben. Dass er Modelbilder von mir seinen Freunden zeigt und damit angibt, dass ich seine Affäre bin. Geschmeichelt hat mir das nicht. In dem Moment wirkte er klein. Weil er vor seinen Freunden mit etwas angeben muss, um sich akzeptierter zu fühlen. Oder weil er mich als Trophäe benutzt. Für Anerkennungsspielchen werde ich ungern instrumentalisiert, noch weniger gern zum Sexobjekt degradiert.

Zwei meiner älteren Dates, ich nenne sie mal Thomas und Stephan – uns trennten jeweils 20 Jahre – waren äußerst mitteilsam und meldeten sich oft. Wenn sie in der Stadt waren und ich kein Treffen einrichten konnte, waren sie auf einmal zutiefst beleidigt. Die Kommunikation fand plötzlich nur noch zwischen den Zeilen statt, gespickt mit der einen oder anderen passiv-aggressiven Äußerung. So stelle ich mir eine alteingesessene, dennoch ausgediente Ehe vor.

Desillusion durch Kleinlichkeiten

Was genau ich daran als desillusionierend empfunden habe, kann ich gar nicht sagen. Vielleicht, dass sie in dem Moment so kleinlich wirkten, fast patzig. Mehrmals holten sie sich auf eine Weise, die ich als anhänglich empfand, Bestätigung ein. Etwa darüber, wie schön der letzte gemeinsame Abend gewesen war. Anhänglich wirkte das oder gar „needy“. Ich erkannte schnell, dass sie bei mir lediglich Bestätigung für ihr Ego oder ein Ohr zum Zutexten suchten. Sie sahen nicht mich, sondern nur eine Projektion ihrer Bedürfnisse.

Außerdem verspürte ich bei manchen von ihnen eifersüchtige Gefühle gegenüber meinen anderen Affären, obwohl sie selbst ebenfalls andere Menschen trafen. Doppelmoral ist also anscheinend auch im Alter noch ein Thema; auch etwas, was ich desillusionierend fand. Dabei ist das doch eine Eigenschaft, die ich eher störrischen, vergnügungssüchtigen Heranwachsenden oder übermütigen Mitgliedern der Generation Z zugeschrieben hätte.

Natürlich steckt hinter jeder Bindung eine andere Motivation, ebenso divers wie ihre Protagonistinnen und Protagonisten. Meine anfänglich große Neugier hat sich gelegt. Auch von meiner Seite hat viel Projektion stattgefunden. Daher komme ich zu dem Schluss, dass gerade diese Art zwischenmenschlicher Verbindungen oftmals mit hohem Erwartungsdruck und vorgefertigten Vorstellungen einhergeht.

Vielleicht hat mich auch immer wieder der Satz in die Irre geführt, den eine meiner Tanten einmal mit einem Grinsen auf den Lippen zu mir sagte: „Nadine, merk dir, bereits geschiedene Männer sind die bessere Wahl, denn denen hat ihre Ex-Frau bereits die Flausen aus dem Kopf ausgetrieben.“ Spannende These! Heute muss ich darüber lächeln. Wenn sie wüsste.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen