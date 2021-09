Berlin - Lydia, 29: Es ist eigentlich eine Kleinigkeit, aber je länger ich darüber nachdenke, umso unangenehmer ist es mir. Ich bin seit rund eineinhalb Jahren mit meinem Freund zusammen. Er war damals sehr sportlich und … na ja, hot. Jetzt hat er einen Corona-Bauch und weigert sich, Sport zu machen. Auch wenn ich mit ihm joggen gehen will, macht er nicht mit. Mich stört sein Bauch aber sehr, was soll ich tun?

Liebe Lydia, es gibt bereits einige Studien, die belegen, dass Menschen im ersten Jahr der Beziehung ein paar Kilo an Gewicht zunehmen, im Schnitt Männer etwas mehr als Frauen. Das ist zum Teil in dem veränderten Essverhalten innerhalb der Beziehung begründet, insbesondere dann, wenn zwei Menschen zusammenziehen. Häufig sind die gemeinsamen Mahlzeiten etwas, was zelebriert wird und zu dem wir Menschen zusammenkommen, wir fühlen uns wohl und geborgen. So weit, so gut, ein paar Kilo mehr können also normal sein.

Nun verstehe ich Sie so, dass Sie Ihren Partner zunehmend weniger attraktiv finden, und ich denke, das ist etwas, was unbedingt besprochen werden sollte. Zunächst würde ich vorschlagen, ein Gespräch mit ihm damit zu beginnen, was genau Sie an ihm in den letzten eineinhalb Jahren beobachtet haben. Wie sportlich er zu Beginn Ihrer Beziehung war, was sie vielleicht auch mit dieser Sportlichkeit verknüpften und wie anziehend Sie das an ihm empfunden haben. Dann ist etwas passiert, sein Körper hat sich verändert und seine Motivation, sich fit zu halten, lässt deutlich nach. Was macht das mit Ihnen? Wie interpretieren Sie diese Veränderung? Ich kann mir vorstellen, in Ihnen gibt es Gedanken wie: Hat er vielleicht das Interesse an mir verloren und es ist ihm nicht mehr so wichtig, ob ich ihn attraktiv finde? Bedrückt ihn etwas und deshalb lässt sein Antrieb immer mehr nach? Und so weiter.

Wenn Sie ihm Ihre Hypothesen und Gedanken dazu anbieten, teilen Sie ihm auch mit, was das in Ihnen auslöst und wie Sie sich dann verhalten. Kränkt Sie vielleicht sein Sichgehenlassen und Sie schauen sich bereits nach anderen potenziellen Partnern um? Oder beginnen Sie, sich ernsthaft Sorgen um seine Gesundheit zu machen, weshalb Sie ihn häufiger ansprechen, nachfragen, versuchen, ihn zu motivieren, und Sie sind hinterher enttäuscht, wenn Sie nicht erfolgreich damit gewesen sind? Wirkt sich sein Verhalten auf Ihr Selbstwertgefühl aus, und wenn ja, wie?

Ein anderer wichtiger Punkt ist meiner Meinung nach ein Austausch darüber, welche Erwartungen Sie beide jeweils aneinander haben, was die psychische und physische Gesundheit des anderen betrifft. Wie wichtig ist es Ihnen, dass Ihr Partner dafür Sorge trägt, gesund zu bleiben und somit ausreichend für sich selbst zu sorgen? Sie könnten durch dieses Gespräch auch erfahren, was Ihr Partner eigentlich von Ihnen erwartet: Ist es ihm umgekehrt genauso wichtig, dass Sie für ihn attraktiv und fit bleiben?

Was er zu guter Letzt unbedingt noch wissen sollte: Welche Konsequenz ziehen Sie, sollte er nichts verändern?

Claudia Höfler arbeitet als Paartherapeutin in Berlin-Friedrichshain. Haben Sie eine Frage an sie? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de

