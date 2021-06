Berlin - Muss nicht sein: billige Dating-Ratgebertricks anwenden, um Leute rumzukriegen, die einen nicht wollen, und das Drama damit unnötig in die Länge ziehen. Andererseits kann es dem endgültigen Liebesglück auch im Wege stehen, sich nicht an die Tricks aus den Dating-Ratgebern zu halten.

Um diesmal alles besser zu machen als vorher, las ich diverse Ratgeber und bemühte auch das Internet um Hilfe und weiß nun: Es gibt viele schlimme Dinge in der Dating-Welt. Unter anderem das Love-Bombing, das Benching, das Breadcrumbing, das Future-Faking und zum Abschluss das Ghosting. Alles davon ist mir schon passiert, und jetzt habe ich Angst. Schließlich habe ich keine Beweise, dass mir so etwas mit ihm nicht auch passieren wird. Mit wem? Na, mit meinem neuen Schwarm.

Ghostet er mich oder nicht?

Also, wir waren spazieren und haben uns den Sonnenuntergang angesehen und dabei Wein getrunken und danach sind wir zu ihm gegangen. Es hat eigentlich sofort problemlos mit uns geklappt. Also, zuerst das Geistige, anschließend aber auch das Körperliche.

Ich freue mich darauf, ihn wiederzusehen, was hoffentlich bald der Fall ist, aber wahrscheinlich doch eher nicht. Denn im Nachhinein betrachtet lässt sich sagen: Er schien mich gut zu finden. Oder auch nicht. Ebenso wie ich ihn gut fand. Oder auch nicht.

Ich kann die Sache momentan überhaupt noch nicht einschätzen, was bedeuten kann, dass ich kein gutes Gefühl habe, und man soll doch aber unbedingt auf sein Bauchgefühl hören, stand in den Ratgebern. Weswegen ich die Sache erst einmal beendet habe, ohne es ihm zu sagen, weil es ja sein könnte, dass von ihm doch noch was kommt.

Es könnte aber sein, dass er mich ghostet. Oder nicht. Genaueres kann ich noch nicht sagen, denn unser letzter Kontakt ist jetzt noch nicht so übermäßig lange her. Nämlich, es war erst gestern oder vorgestern, dass wir Nachrichten miteinander ausgetauscht haben. Also versuche ich, an etwas anderes zu denken und mich auf das nächste Date zu freuen.

Männer mögen keine Frauen, die ihnen hinterherlaufen

Er hat diesbezüglich allerdings noch nichts vorgeschlagen. Was wahrscheinlich daran liegt, dass er momentan so viel arbeiten muss. Aber ich habe gelesen, das „viel Arbeit momentan“ eine gängige Ausrede ist und er „einfach nicht auf mich steht“, weil einen verliebten Mann in Wirklichkeit nichts davon abhalten kann, mit seiner Traumfrau Kontakt aufzunehmen.

Andererseits könnte seine reservierte Art auch dafür sprechen, dass er es ernst mit mir meint, denn wird nicht Narzissten anfangs das sogenannte Love-Bombing, also das Überschütten der Frau mit Aufmerksamkeiten und Komplimenten und Nachrichten, unterstellt?

Ich könnte ihn selber nach dem nächsten Treffen fragen, aber das ist strengstens verboten, wenn man eine gemeinsame Zukunft mit dem Angebeteten haben will. Weil Männer mit einer Frau, die ihnen hinterherläuft, niemals eine gemeinsame Zukunft haben wollen.

Andererseits kenne ich ihn doch gar nicht und weiß daher nicht, ob ich eine gemeinsame Zukunft mit ihm will. Aber das tut nichts zur Sache, denn ich habe sowieso schon alles vermasselt. Sex beim ersten Date ist etwas, von dem ausnahmslos in allen Ratgebern dringendst abgeraten wird und deswegen ...

Ja, ich spüre, es ist wieder so weit, dass ich zu früh zu viel für jemanden empfinde, und zwar, weil ich ihm vollkommen gleichgültig bin. Falls dieser Mann meine Gefühle erwidert oder er sie wenigstens eines Tages erwidert, wenn er es jetzt noch nicht tut, was hundertprozentig sicher ist, und wir unsere Bekanntschaft fortsetzen, die ich sicherheitshalber beendet habe, könnten wir vielleicht sehr glücklich miteinander werden. Oder auch nicht.

