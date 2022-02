Den einen gilt er als Dorftrottel, den anderen als Heiliger. Der Blick dieses jungen Mannes namens Lazarro ist stets offen und fragend, er will immer helfen, doch steht er meistens im Weg. Er lebt als ein Mensch ganz ohne Harm, schwebt fast über die Insel Inviolata, die seine Heimat ist. Doch schnell wird klar, dass dieses Eiland nicht unberührt im Mittelmeer schlummert. Im Gegenteil: Hier tobt sich der Hyperkapitalismus auf besonders perfide Weise aus. Der engelsgleiche Hilfsarbeiter gerät bald zwischen alle Fronten. „Glücklich wie Lazzaro“ (2018) ist einer der wichtigsten Filme der Reihe „Comizi d'autore – Zeitgenössische italienische Filmemacher*innen auf den Spuren von Pier Paolo Pasolini“, die im Kino Arsenal anlässlich des Geburtstags des Filmemachers am 5. März vor 100 Jahren stattfindet.

Alice Rohrwachers Kaspar-Hauser-Gleichnis läuft im Doppelpack mit Pasolinis Matthäus-Evangelium von 1964. Was Sinn ergibt - beide Arbeiten erzählen Passionsgeschichten. Darüber hinaus verbindet sämtliche Filme der Reihe ein durchweg humanistischer Grundton, der die eigentliche Essenz von Pasolinis Schaffen ausmacht. Der offen schwul lebende katholische Kommunist (1922-1975) war nie ein menschelnder Didaktiker. Ihn interessierten die allgegenwärtigen Abgründe ebenso wie überraschende Momente von Erhabenheit. Seine Provokationen waren Liebesbekenntnisse. Er begab sich mitten hinein in diese Widersprüche, ging letztlich an ihnen zugrunde.

Die Schönheit in der Psychiatrie

Das Werk Pasolinis am Leben zu halten, hat sich auch ein kleiner Berliner Verleih mit dem programmatischen Namen „missing FILMs“ zur Aufgabe gemacht. Am Jubiläumstag wird auf seine Initiative hin in fast zwanzig Kinos „Mamma Roma“ von 1960 gezeigt. Diese zweite Arbeit des Regisseurs steht essentiell für seinen empathischen Blick auf diejenigen, die sonst nur mit Verachtung gestraft werden. Er erzählt eine herzergreifend traurige Geschichte aus der Welt der Huren, Betrüger, Diebe und Zuhälter, ganz ohne Spekulation oder Voyeurismus. Anna Magnani – seit Roberto Rossellinis „Rom, offene Stadt“ (1945) die Ikone des Neorealismus – spielt hier eine Prostituierte, die sich mit aller Macht aus dem „Milieu“ befreien will, um ihrem schon 16-jährigen Sohn Ettore eine bessere Zukunft zu ebnen. Sie bezieht eine Wohnung in kleinbürgerlicher Umgebung, kauft einen mobilen Obststand, spart sich jede Lira vom Munde ab. Doch ihr Sohn bewegt sich bereits auf den abschüssigen Pfaden seines Vaters, des Zuhälters. Das Versprechen vom sozialen Aufstieg erweist sich als leer.

Es gibt in diesem Film Augenblicke von bestürzender Schönheit, die gleich neben Bildern des Untergangs stehen, mehr noch, die aus diesem wachsen und wieder in ihn zurückfließen. Als Ettore nach einem schäbigen Diebstahl und einem Selbstmordversuch in der Psychiatrie landet, rezitiert einer der Mit-Insassen aus Dantes „Inferno“. Kurz darauf erklingt Vivaldi. Man muss das im Kino erleben, um zu glauben, dass dieser Moment nicht in Kitsch umkippt.

Pasolinis „Mamma Roma“ wird am 5. Februar in mehreren Berliner Kinos gezeigt. Die Reihe „Comizi d’autore“ läuft noch bis zum 29. März im Kino Arsenal.

