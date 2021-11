Berlin - Als ich anfing, diesen Text zu schreiben, fand in Glasgow gerade die Weltklimakonferenz statt. Dort saßen sie, die Regierungsvertreter aller Staaten – mit Ausnahme Russlands und Chinas –, und verhandelten über nichts Geringeres als die Zukunft unseres Planeten. Nun wissen wir, dass man erneut kaum über den Minimalkonsens hinausgekommen ist. Diese Enttäuschung führt selbstverständlich zu großem Unmut bei Umweltaktivistinnen und -aktivsten. Wobei Unmut womöglich das falsche Wort ist. Die Wut nimmt zu, vor allem bei einer jungen Generation. Deren Stimme wird zwar als Bereicherung gesehen, der Klimawandel aber wie jedes andere Sachthema behandelt – es wirkt, als würde der Ruf nach einer konsequenten Umweltpolitik weitgehend verhallen.

Es ist also kein Wunder, dass in diesem Zusammenhang von einem Generationenkonflikt gesprochen wird. Fridays for Future und andere beklagen völlig zu Recht, dass kommenden Generationen die Zukunft geklaut wird. Dies war auch ein wesentlicher Bestandteil der Argumentation des Bundesverfassungsgerichts, das die deutsche Regierung zu massiven Nachbesserungen im Umweltschutz verpflichtet hat.

Im Umgang des WDR mit der nun einige Zeit zurückliegenden Causa „Umweltsau“ zeigte sich die gesamte geriatrische Blockierung des gesellschaftlichen Diskurses. In zugespitzter Satire griff ein Kinderchor die Umweltsünden der Großelterngeneration an, die sich wiederum an den Pranger gestellt sah. Die Oma eine Umweltsau? Unerhört! Vor dem Alter hat man Respekt zu haben. Der Aufschrei war laut und der WDR knickte ein. Eine Reaktion, die dem Verhalten der Politik ähnelt, die sich auch aufgrund der demografischen Entwicklung mit dem dominanten Willen einer mächtigen älteren Generation auseinandersetzen muss; ein massiver Block aus Lebenserfahrung. Mehr Respekt, bitte!

Angela Merkels damaliger Wahlslogan „Sie kennen mich“ zielte genau darauf ab: Machen Sie sich keine Sorgen, es wird sich nichts verändern. Der Mensch ist schließlich ein Gewohnheitstier, und einen alten Baum verpflanzt man nicht mehr. Daraus erklärt sich auch der Unwille führender Politikerinnen und Politiker, eine Kritik an der älteren Generation und ihrer Verantwortung ernst zu nehmen. Abseits von Altersfragen geht es, viel grundsätzlicher, auch darum, welchen Wert unsere Gesellschaft der Erfahrung beimisst. Solange wir diesem Begriff nicht etwas entgegensetzen, wird es bei einer fahlen Moraldebatte bleiben.

Schäuble: „Junge Menschen brauchen auch Widerstand“

Kurz vor der Bundestagswahl gab Wolfgang Schäuble dem ZDF ein Interview. Dort wehrte er sich gegen den Vorwurf, die Union habe die Anliegen der jungen Generationen vernachlässigt. Man könnte ja darüber diskutieren, ob seine Generation zu wenig für den Klimaschutz getan habe. Jedoch dürfe man der Jugend auch nicht immer recht geben. Wütender Trotz schwang dabei in der Stimme des dienstältesten Bundestagsabgeordneten mit: „Junge brauchen auch ein Stück weit Widerstand“, sagte er.

Diese Aussage ist in ihrer behaupteten Allgemeingültigkeit bemerkenswert. Ein 79-jähriger Berufspolitiker, der anders als sein Parteifreund Peter Altmaier und seine Parteifreundin Annegret Kramp-Karrenbauer an seinem Mandat festhält, sieht sich in der Pflicht zum Widerstand gegen die Jugend. Woher nimmt er das Recht für eine solche Behauptung? Schäuble spielt seine Erfahrung als Altersweisheit aus. Er gilt als ungemein erfahrener Politiker, immerhin sitzt der Mann seit Jahrzehnten im Bundestag. Er bekleidete eine Vielzahl von gewichtigen Ämtern.

Nun ist diese Erfahrung von einer Aura umgeben, die eine gewisse Demut einfordert. In diesem Sinn könnte man die Äußerung über die Jugend weiterdenken und getrost umformulieren: Bevor die Jugend überhaupt Ansprüche stellen darf, so offenbar Schäubles Denkart, soll sie im Leben erst einmal etwas leisten. Diese unerfahrenen Küken wissen doch gar nicht, wie komplex das politische Geschäft ist.

Erfahrung wird somit zu einem wirkmächtigen Fetisch in unserer Gesellschaft. Ein schwammiger Fetisch, der je nach Belieben mit unterschiedlichen Werten aufgeladen werden kann. Mal geht es um Lebenserfahrung und den damit verbundenen Respekt gegenüber Älteren. In anderen Zusammenhängen ist von Berufserfahrung die Rede: von Leistung, Professionalität, Verlässlichkeit. Es fände sich kaum eine Stellenausschreibung, die diese Topoi nicht als Einstellungsbedingung anführt. Wie aber wird Erfahrung gemessen? Wann handelt es sich um gute Erfahrung? Und wer bestimmt, wann wir genug davon besitzen?

Erfahrungen junger Menschen sollten eine Bereicherung sein

Bei Markus Lanz war kürzlich Elke Heidenreich zu Gast. Es wurde über die angebliche Respektlosigkeit der Bundessprecherin der Grünen Jugend, Sarah-Lee Heinrich, gesprochen. Diese hatte als Person of Color von ihren Erfahrungen berichtet und in diesem Zusammenhang von einer „eklig-weißen Mehrheitsgesellschaft“ gesprochen. Heidenreich war erzürnt. Dieses „Mädchen“ solle zunächst mal sprechen lernen, so polterte die Literaturkritikerin. Auffällig ist auch hier der rhetorische Trick, die junge Politikerin als Mädchen zu bezeichnen. Wie stellt sich Heidenreich das eigentlich vor? Muss Sarah-Lee Heinrich erst ein paar Jahre eine Literatursendung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk moderieren, damit sie auf das rhetorische Niveau einer Frau kommt? Darf sie erst, wenn sie genug Erfahrung gesammelt hat, über ihre eigenen Erfahrungen sprechen?

Dies ist der entscheidende Punkt: Während der Politikrentner Schäuble und die betagte Literaturkritikerin aus ihrer Lebenserfahrung schöpfen, spielt das Erleben junger Menschen kaum eine Rolle. Und das, obwohl es doch von großer politischer Bedeutung ist, wie die Jugend den Klimawandel oder den Lockdown wahrnimmt. Wir alle machen tagtäglich Erfahrungen, die mit unseren Lebensumständen, unserem Alter und unseren sozialen Räumen zu tun haben. All das sollte als Bereicherung gesehen werden. Wird es aber nicht.

Im Tagesspiegel hat der Arzt und Neurowissenschaftler Joachim Bauer im Juli einen wütenden Text veröffentlicht, in dem er mit der Anmaßung der jüngeren Generation abrechnet. Es sei nicht zu verstehen, wie die Grünen eine so unerfahrene Person wie Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin ins Rennen schicken konnten. Es brauche mehr Professionalität in der Politik. Diese vermisst Bauer auch bei Kevin Kühnert: „Bei allem Respekt für den politischen Nachwuchs: Was qualifiziert einen jungen Mann ohne abgeschlossene Berufsausbildung, in einem großen Land in der Mitte Europas eine derart zentrale und irrlichternde Rolle zu spielen?“ Dass wir in einer repräsentativen Demokratie leben, in der sich auch junge Generationen widerspiegeln müssen, kommt dem Wissenschaftler offenbar nicht in den Sinn.

Was qualifiziert für den Politikerberuf?

Man kann sich, wollte man diese Argumentation weiterdenken, fragen, was eigentlich Jens Spahn, Bankkaufmann und Fernuni-Absolvent der Politikwissenschaft, qualifiziert, das Amt des Gesundheitsministers zu übernehmen. Die Antwort liegt auf der Hand: Er hat sich durch das Parteiensystem gekämpft. Berufserfahrung – Politik ist ein Beruf – ist folglich nichts anderes als der Ausweis von Konformität; der Erfahrene funktioniert mit großer Wahrscheinlichkeit innerhalb einer bestehenden Struktur und wird seine Arbeit im Sinne jener Ordnung machen. Unerfahrene sind häufig ungemütlicher, weil sie andere Perspektiven mitbringen und den Status quo hinterfragen.

Genau das haben Annalena Baerbock und Kevin Kühnert getan. Sie haben einen Anspruch angemeldet, einen anderen Ton in die Debatte gebracht, Gegebenheiten hinterfragt. Nach dem zweiten Triell wurde bei Anne Will eine ziemlich fragwürdige Umfrage durchgeführt. Man wollte wissen, welchem der Kandidaten mehr Kompetenz zugeschrieben wird. Baerbock landete hinter Laschet, der auf dem Papier natürlich mehr vorzuweisen hat.

Als Grund für den Frauenmangel im Spitzenpersonal der Politik wird gern auf die Unvereinbarkeit von Politik mit dem Familienleben verwiesen. Man könnte das auch so formulieren: Sobald eine Frau ein Kind bekommt, ist sie raus aus der Berufspraxis und kann keine Erfahrungen sammeln. Die Erziehung von Kindern gilt nach wie vor nicht als Arbeit und die Erfahrungen, die eine Frau in dieser Lebensphase macht, werden ihr für eine politische Karriere nicht angerechnet.

Wie viel darf die Zukunft kosten?

Der Begriff der Erfahrung ist ein Machtbegriff, über den Zugänge geregelt werden. Alter wird belohnt – der Status quo abgesichert. All das fällt uns spätestens dann auf die Füße, wenn wir uns mit Problemen und Ereignissen konfrontieren, bei denen die Erfahrungen von gestern heute schon nichts mehr wert sind. Darüber wird in der öffentlichen Debatte leider kaum gesprochen: Was ist Erfahrung wert? Und wie sehr kann sie den Blick auf mögliche Lösungen verstellen? Digitalisierung, Klimawandel und prekäre Lebensrealitäten, wie sie im Zuge der Online-Kampagne #IchbinHanna zu Wort kamen, wären Beispiele für jene Bereiche, wo ein Weiter-so uns nicht mehr weiterbringt.

Unter dem Hanna-Hashtag begehrt seit einiger Zeit der wissenschaftliche Nachwuchs auf, weil die Arbeitsbedingungen an den Universitäten mit Dauerbefristungen und einer systemgewollten Stellenknappheit untragbar geworden sind. Die Fronten wiederholen sich auch hier: auf der einen Seite stehen abgesicherte Professorinnen und Professoren, auf der anderen die Jüngeren in der Wissenschaft. In der Öffentlichkeit wurden derartige Klagen oftmals als Wohlstandsproblem weltfremder Geistesmenschen abgetan, deren Expertise niemand brauche.

Weil diese Haltung weitverbreitet ist, holt sich die Bundesregierung auch gerne die teure Expertise von Unternehmensberatungen ins Haus. Diese stehen per se für Erfahrung in wirtschaftlichen Fragen, und letztlich wird dabei der politische Kampf auf dem ökonomischen Feld ausgetragen. So wurde etwa die Frage, was uns der Klimaschutz letztlich kostet, in jeder Talkrunde immer und immer wieder gestellt.

Wir brauchen einen Aufstand der Unerfahrenen

Welche gesellschaftlichen und ethischen Probleme die Klimakrise nach sich ziehen wird, darüber wurde hingegen kaum gesprochen. Wenn diese Fragen von Fridays for Future aufgeworfen werden, wird deren Position sofort als zu radikal bezeichnet – vielleicht weil dadurch in den Augen ihrer Kritikerinnen und Kritiker unser Konsumverhalten und die ausbeuterischen Produktionsbedingungen, die es ermöglichen, zu sehr infrage gestellt werden. Alle Regler müssen auf „gemäßigte Mitte“ stehen. Olaf Scholz hat im Wahlkampf genau dieses Denkmodell bedient: Sie kennen ihn.

Es ist höchste Zeit, den Respekt vor dem Wert der Erfahrung abzulegen. Wir brauchen einen Aufstand der Unerfahrenen, die sich den Problemen der Zeit mit offenen Augen stellen. Spätestens die Weltklimakonferenz hat gezeigt, dass die Werkzeuge der alten politischen Ordnung stumpf geworden sind.

Der Widerstand, von dem Wolfgang Schäuble spricht, müsste offensiv gegenüber den Alten geleistet werden. Schluss damit, dass in einer Talkrunde ein junger Gast von erfahrenen Politikprofis umstellt wird! Schluss mit den professionellen Outfits und dem Einhalten der althergebrachten Regeln! All die gelobte Professionalität ist letztendlich eine Maske. Das wusste schon Walter Benjamin: „Die Maske des Erwachsenen heißt ‚Erfahrung‘.“ Wir müssen aufpassen, dass diese Maske nicht zur Totenmaske für uns alle wird.

Die Alten können von den Jungen lernen

Die Anmaßung liegt letztlich nicht im offenen Blick und der Respektlosigkeit der Unerfahrenen, sondern beim Starren derer, deren Erfahrung eine Form der politischen Kurzsichtigkeit erzeugt. Sicherlich geht es in der Politik auch um das Bewahren. Darüber sollte nur nicht vergessen werden, dass auch eine Zukunft gestaltet werden muss.

Wir sind so geübt im Starren, dass wir uns eine andere Zukunft kaum mehr vorstellen können. Erst wenn wir uns von der Erfahrung des Weiter-so lösen, erscheinen neue Wege. Denn die Unerfahrenen können Räume schaffen für neue Ideen und Visionen, weil sie die Regeln noch nicht kennen.

Sie lernen noch, sind nicht einengt durch Gehört-sich-so und routinierte Erschlaffung. Im Gegenteil: Sie sind gezwungen zu experimentieren, weil sie sich nicht auf verinnerlichte Abläufe berufen und folglich von außen auf die Sachen blicken können. Fehler werden als produktive Chancen gesehen und Bereiche, die vorher klar getrennt waren, verbinden sich, sodass kreative Verbindungen zu neuen Lösungen führen. Neue Erfahrungen lösen alte Erfahrung ab. Die Alten können von den Jungen lernen. Also: Lasst uns unsere Unerfahrenheit nutzen und die Uhren neu stellen.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.