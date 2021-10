Berlin - Seit der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus hat Franziska Giffey einen Widersacher mehr. Bis zum 26. September musste die SPD-Spitzenkandidatin sich gegenüber ihren Mitbewerbern von CDU, Linken und vor allem Grünen behaupten. Doch seit Sonntag haben sich große Teile der Berliner SPD gegen sie positioniert. Gleich vier einflussreiche Kreisverbände verabschiedeten in dieser Woche ohne Vorwarnung an die Berliner SPD-Spitze nahezu wortgleiche Beschlüsse, die eine Fortsetzung der Rot-Rot-Grünen- – beziehungsweise nach den neuen Mehrheitsverhältnissen Rot-Grün-Roten- – Koalition verlangen.

Darin heißt es: „Wir fordern […] den geschäftsführenden Landesvorstand und den Landesvorstand auf, für eine Fortführung des fortschrittlichen progressiven Bündnisses vorbehaltlos Verhandlungen mit den Grünen und Linkspartei mit dem Ziel der Koalitionsbildung aufzunehmen.“ Und es wird gefordert, dass ein Landesparteitag nach Sondierungen über den Beginn von Koalitionsverhandlungen entscheiden können soll. Üblich sind bei SPD und Grünen eine Abstimmung über den Koalitionsvertrag selbst, aber keine Absegnung von Verhandlungen.

In der linken SPD geht aktuell die Angst um

Offenbar geht bei vielen Berliner Sozialdemokraten die Angst um, Giffey könnte wirklich ein Bündnis mit CDU und FDP, die sogenannte Deutschland-Koalition, anstreben. Im Wahlkampf war ihr das immer wieder von Medien und linken Konkurrenten nachgesagt worden. Sie trat dem Eindruck nie entgegen. Am Montag gab es in der ersten Landesvorstandssitzung nach der Wahl hitzige Debatten zur Deutschland-Frage. Giffey selbst soll dabei nach übereinstimmenden Aussagen mehrerer Teilnehmer bestritten haben, sie habe im Wahlkampf angedeutet, sie wolle eine Koalition mit CDU und FDP eingehen. Das scheint nicht allen plausibel zu sein. „Natürlich hat Franziska Giffey während des Wahlkampfs in Richtung Deutschland-Koalition geblinkt“, sagte einer, der dabei war.

Auch unter vielen Berlinern hatte sich diese Deutung durchgesetzt. Es gab dafür auch eine ganze Reihe von Belegen. Im Oktober 2020 hatten Giffey und Fraktionschef Raed Saleh in einem Interview ihre Positionen abgesteckt: mehr innere Sicherheit, Unterstützung für den motorisierten Individualverkehr außerhalb des S-Bahn-Rings. Da konnten Christdemokraten und Liberale nicht meckern. Im Wahlprogramm selbst wird die City-Maut abgelehnt. Das konnte die Grünen nicht freuen. Im Übrigen passen diese Positionen zur Politikerin Giffey mit ihren Wurzeln in Neukölln und der politischen Schule von Heinz Buschkowsky.

Doch jetzt wollen die Verbände von Tempelhof-Schöneberg, Steglitz-Zehlendorf, Charlottenburg-Wilmersdorf und Mitte um jeden Preis verhindern, dass es so weit kommt. Die Berliner SPD galt zwar immer schon als ausgesprochen links, doch stellen die Beschlüsse eine neue Qualität der Konfrontation der Partei mit ihrer Spitzenkandidatin dar. Sie sprechen Giffey faktisch das Misstrauen aus. Und sie sind sich sicher, die Oberhand zu haben. „Alle, die geglaubt haben, sie hätten freie Hand und müssten auf die Partei nicht achten, sind mittlerweile bekehrt“, sagt Lars Rauchfuß, Kreisvorsitzender in Tempelhof-Schöneberg.

Dabei nehmen die vier in Kauf, dass die Verhandlungsposition der SPD in den Sondierungen auch auf Landesebene, die diesen Freitag mit den Grünen und der Linken begannen, geschwächt wird. Zwar erklären Mitglieder der Kreisverbände, eine Festlegung würde die Verhandlungsposition durch ihre Eindeutigkeit stärken, doch zumindest aus der aktuellen Lage im Bund lässt sich etwas anderes ableiten.

Olaf Scholz hatte gute Gründe, ein Linksbündnis im Bund nie auszuschließen. Denn nach der Wahl hätte er der FDP in Verhandlungen immer damit drohen können. Die Liberalen wären unter Druck geraten, Rot-Grün-Rot im Bund zu verhindern. Sie hätten Zugeständnisse machen müssen. Wer mehrere Optionen hat, ist nicht von einer einzigen abhängig. Wieso diese universelle Verhandlungsregel gerade in Berlin nicht gelten soll, erschließt sich daher nicht jedem. In anderen SPD-Kreisverbänden, wie beispielsweise Pankow, wo ebenfalls eine Affinität für Rot-Rot-Grün zu erkennen ist, herrscht daher Unverständnis über die Festlegung der Kollegen.



Jeder liest in das Berliner Wahlergebnis, was ihm dient

Doch zur frühzeitigen Festlegung passen auch andere Teile der Beschlüsse, die sich für manche Bürger sicher überraschend lesen. „Die Bilanz von R2G ist durchweg positiv“, erklärt zum Beispiel der Kreisverband Mitte. Gerade angesichts des jüngsten Desasters bei den Wahlen, wo in manchen Bezirken keine Stimmzettel mehr zur Verfügung standen, in anderen eine Wahlbeteiligung von 150 Prozent verzeichnet und in weiteren Wahlergebnisse geschätzt wurden, scheint diese Bewertung einigermaßen positiv. Von den Fehltritten des scheidenden Senats beim gescheiterten Mietendeckel, den Versäumnissen in der Bildungspolitik und dem teils rauen Miteinander unter den Koalitionären wirkt der Beschluss ebenso unberührt.

Klar ist, dass die Wahl wenig Klarheit geschaffen hat. Das Ergebnis ist weder Fisch noch Fleisch, der Wählerwille offen für Interpretationen: Giffey kam zwar als Erste ins Ziel, doch die Ergebnisse lassen sich unterschiedlich lesen. So konnte die SPD ungefähr auf dem Stand bleiben, den Michael Müller vor fünf Jahren erreichte. Vor Giffeys Kandidatur sah es für die Berliner SPD nicht danach aus. Dass die ehemalige Familienministerin 2019 eine Zeit lang beliebter als Angela Merkel war, tat sicher seinen Teil. Jedoch setzte sie sich, anders als in vielen Umfragen vorhersagt, nicht wirklich von der Konkurrenz ab. Die SPD lag am Ende bei 21,4 Prozent, die zweitplatzierten Grünen bei 18,9 Prozent. Letztere verzeichneten damit zwar Zugewinne von 3,6 Prozent, konnten aber genauso wenig Welten bewegen. Weitere Gewinner der Wahl waren CDU und FDP, doch in solch minimalem Maße, dass daraus wiederum keine eindeutige Wechselstimmung ableitbar wäre. Die Linke verlor, aber Rot-Rot-Grün hat immer noch eine Mehrheit. Und so liest jeder in das Ergebnis, was ihm dient.

Bürgerinnen und Bürger sind eher unzufrieden mit dem Berliner Senat

Entsprechend gedämpft ist die Stimmung bei FDP und Union, wo man sich vor der Wahl schon Hoffnungen gemacht hatte, Giffey könnte den Wechsel zu einer bürgerlichen Koalition ermöglichen. Aus CDU-Kreisen heißt es mittlerweile: „Wäre Giffey nur Zweite hinter den Grünen geworden, hätten wir viel eher eine Deutschlandkoalition.“ Denn in dem Falle hätte die SPD-Chefin argumentieren können, dass die SPD das Rote Rathaus am grünen Wahlgewinner vorbei nur mithilfe von CDU und FDP erringen kann. Jetzt ist es in beiden Konstellationen möglich, was die Fortsetzung der amtierenden Koalition begünstigt.

Aus dem Grünen-Lager ist derzeit viel Autosuggestion zu vernehmen. Es stimme, dass nur 38 Prozent der Berliner mit der Arbeit des Senats zufrieden sind, wie eine Umfrage von Infratest Dimap kurz vor der Wahl ergab. Damit liegt Berlin unter allen Bundesländern auf dem vorletzten Platz. Nur 34 Prozent stimmen der Aussage zu, dass sich Berlin insgesamt in den vergangenen Jahren sehr positiv entwickelt hat. Das sind 31 Prozentpunkte weniger als 2016. Wieso eine Koalition, die einen derartigen Zustimmungsverfall zu verantworten hat, bestätigt worden sein soll, können die Grünen jedoch erklären: Es sei ein Mangel an grüner Politik. Die Leute hätten es gern noch grüner und rot-röter, deshalb seien sie unzufrieden.

Die Animositäten zwischen Liberalen und Grünen sind in der Hauptstadt groß

Bei den Linken ist man aktuell vor allem mit dem schlechten Ergebnis in Bund und Land beschäftigt. Klaus Lederer selbst verpasste sein Direktmandat um nur 30 Stimmen gegen seine grüne Konkurrentin und ließ nachzählen. Das Ergebnis wird am 11. Oktober mitgeteilt. Für SPD und Grüne hätte es aber womöglich Charme, die Linke in einer kommenden Koalition gegen die FDP zu tauschen. Statt mit einem 14-Prozent-Partner müsste nur mit einer 7-Prozent-Kraft umgegangen werden. Außerdem wäre der Volksentscheid zu „Deutsche Wohnen und Co. enteignen“ nicht mehr im Regierungsbündnis vertreten. Giffey hatte bei Enteignungen im Wahlkampf eine rote Linie gezogen und auch Jarasch schien das Thema eher aus wahltaktischen Gründen zu bespielen anstatt aus echter Überzeugung. Doch die Animositäten zwischen Liberalen und Grünen sind in der Hauptstadt groß.

In diese Richtung gehen auch die Kernargumente der Berliner SPD gegen Rot-Schwarz-Gelb: Die inhaltlichen Parallelen seien mit Grünen und Linken nun mal größer. Auch wenn das stimmen sollte, was bei den großen Fragen der Mobilität und des Wohnens, wo Giffey zuletzt das Mobilitätsgesetz kippte und sich ja gegen Enteignungen ausgesprochen hat, gar nicht unbedingt ausgemacht ist, spielte in diesem Wahlkampf auch das Atmosphärische eine große Rolle. Das persönliche Verhältnis zwischen der SPD-Spitzenkandidatin und ihren Kontrahenten wurde im Wahlkampf auf eine schwere Probe gestellt.

Franziska Giffey müsste für eine Koalition wohl das Plazet der Partei einholen

Als die Grünen in den Umfragen immer weiter zurückfielen, ließ sich Jarasch dazu verleiten, in den sozialen Medien Bilder mit ihrem Konterfei zu verbreiten, auf denen stand: „Politik, die sich in kein Kostüm zwängen lässt“. Ein klarer Angriff auf Giffeys Garderobe. In Pressemitteilungen war von der „Giffey-Grätsche“ zu lesen. Die Grünen-Abgeordnete Sabine Bangert fühlte sich bei einem SPD-Plakat ans Dritte Reich erinnert und schrieb auf Twitter: „Riefenstahl lässt grüßen.“ Im August forderten die Vorstände der Grünen und Linken Jugend in Berlin Giffeys Rücktritt. Ihre Kandidatur sei „ein Mittelfinger an alle Berlinerinnen und Berliner, die nicht im Geld schwimmen“. Gen Ende des Wahlkampfs verbreitete die Linksjugend Bilder von Giffey, unter denen zu lesen war: „Ganz sicher rassistisch.“ Eine Anspielung auf den Wahlkampfslogan der SPD: „Ganz sicher Berlin.“ In der Schlussrunde der Spitzenkandidaten wies Giffey darauf hin, dass man sich nach der Wahl noch in die Augen schauen können sollte. Von Entschuldigungen für diese Entgleisungen ist bisher nichts bekannt.

Noch hat Giffey aber nicht aufgegeben. Auf die Beschlüsse der SPD-Kreisverbände angesprochen, sagte sie: „Es gibt natürlich auch in unserer Partei Zustimmung für diesen Weg. Und wir werden diese Zustimmung auch aufnehmen in diese Verhandlungen.“ Praktisch kann sie jedoch erst einmal gemeinsam mit dem Landesvorstand, wo sie über eine breite Mehrheit verfügt, einfach weitermachen. Nur vor der Unterzeichnung eines Koalitionsvertrags müsste sie wohl das Plazet der Partei einholen.

Giffey: „Wir werden alles tun, damit Olaf Scholz Bundeskanzler wird“

Gleichzeitig drängt noch eine andere Frage in die Berliner Sondierungen hinein: Was bedeutet es für die Erwägungen auf Landesebene, dass die SPD mit Olaf Scholz auch die Bundestagswahl gewonnen hat, aber vor schwierigen Sondierungen und Koalitionsgesprächen steht? Man werde sich auf allen Ebenen innerhalb der SPD eng abstimmen, hatte Giffey am Montag gesagt. Offen will keiner über die Frage sprechen, ob die Entscheidungen in Berlin zur Verhandlungsmasse für den Bund werden könnten. Da heißt es nur, man dürfe Bundes- und Landesebene nicht miteinander vermischen.

Dabei ist das Szenario gar nicht so abwegig. Die Frage beispielsweise, wer Bundespräsident oder Bundespräsidentin wird, ist ganz selbstverständlich Gegenstand der aktuellen Sondierungen. Während Frank-Walter Steinmeier schon vergangenes Jahr seine erneute Kandidatur für die Wahl im Februar 2022 angemeldet hat, ist bekannt, dass auch die Co-Vorsitzenden der Grünen-Bundestagsfraktion Katrin Göring-Eckhardt ein Auge auf das höchste Staatsamt wirft. Für inhaltliche Zugeständnisse könnte die SPD Steinmeier fallen lassen. Nicht ohne Grund hatte sich Christian Lindner im Mai überraschend für eine zweite Amtszeit von Steinmeier eingesetzt, obwohl der Bundespräsident den Liberalen nicht unbedingt liegt.

Auf die Frage angesprochen, ob die Berliner Sondierungen zur Verhandlungsmasse für die Entscheidung über Jamaika oder Ampel im Bund werden könnten, erklärte Giffey, man stimme sich aktuell auf allen Ebenen der SPD miteinander ab. Ihre guten Beziehungen in die SPD-Spitze aus ihrer Zeit auf der Regierungsbank würden natürlich helfen. Klar sei: „Wir werden alles tun, damit Olaf Scholz Bundeskanzler wird.“

