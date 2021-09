Berlin - Stella Tringali würde am liebsten CDU wählen. Aber ihre Zweitstimme gibt die 20-jährige Studentin am Sonntag trotzdem der SPD. Die Entscheidung traf sie, als sie sich das erste Triell ansah. „Armin Laschet musste immer draufhauen. Und so einen können wir in Krisenzeiten wie diesen nicht brauchen“, sagt Tringali. „Olaf Scholz sprach demütig, er präsentierte sich als Diener der Leute.“ Laschet, das bestätigten ihr die folgenden Trielle, war für sie unwählbar.

Tringali ist vor eineinhalb Jahren nach Berlin gezogen und lebt seither in einem Studentenwohnheim in der Nähe des Viktoriaparks. Sie wuchs in Großkrotzenburg auf, einer 7000-Einwohner-Gemeinde in Hessen. Sie ging auf ein katholisches Gymnasium, lernte im dazugehörigen Franziskanerkloster für ihr Abitur. „Die Hilfsbereitschaft der Mönche machte mir klar, dass sich christliche Werte durch mein Leben ziehen sollen“, sagt sie. In ihrer Familie ist sie nicht die Einzige: Schon ihr Großvater, dessen italienischen Nachnamen sie trägt, wollte Priester in Rom werden.



Im Herzen Christdemokratin

Junge Berlinerinnen wählen ohnehin die Grünen, könnte man denken, wenn man sich die „Fridays for Future“-Demonstrationen ansieht. Auch in Tringalis Freundeskreis stehen die meisten hinter der grünen Spitzenkandidatin Annalena Baerbock und ihrer Partei. Sie selbst hat die Klimademonstrationen nur von außen beobachtet, aber nie mitgemacht. Noch vor ein paar Jahren wäre das anders gewesen: „Bei den Jugendwahlen an unserer Schule stimmte ich früher immer für die Grünen“, sagt Tringali. „Für mich war es unverständlich, wie man etwas anderes wählen könnte.“



Ein Auslandsjahr in den USA veränderte Tringalis Blick auf das Deutschsein. Damals war Tringali 15. „In den USA sagten mir meine Mitschüler, dass ich einen Nazi-Akzent habe“, erzählt sie. „Man fragte mich, warum wir Deutschen die Muslime nicht loswerden, bei anderen Minderheiten habe das ja auch gut geklappt.“ Tringali verletzten die Witze. Sie bekam Heimweh. Und wurde zur Patriotin. Wenn sie beschreibt, was das für sie bedeutet, ist Tringali vorsichtig: Sie wolle sich von übertriebener Vaterlandsliebe abgrenzen, es gehe ihr da mehr um den Stolz auf soziale Errungenschaften, Kultur und Werte.



In den ersten Semestern war sie in einer politischen Hochschulgruppe aktiv, ging abends mit Gleichgesinnten in Kneipen. Dann merkte sie, dass sich einzelne Mitglieder nicht genug vom rechten Rand abgrenzten. Sie verließ die Gruppe, blieb aber „im Herzen Christdemokratin“. Ihre Erststimme geht an die CDU, weil Tringali glaubt, dass die Partei am besten mit Geld umgehen und so soziale Ungerechtigkeiten in Berlin lösen könne. Nur wegen Laschet geht ihre Stimme für den Bund an die SPD.



