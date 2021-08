Sa Torre - Sonnabends und sonntags ist die Börse zu. Dennoch kann sich durchaus etwas tun im Aktien-Portfolio. Etwa wenn Übernahmeangebote reinflattern, was am vergangenen Wochenende in Deutschland gleich zweimal passiert ist.

Zunächst kam die Nachricht, dass der Schweizer Versicherer Swiss Life und der französische Infrastrukturfonds Vauban den Zugwaggon-Vermieter Aves One schlucken wollen. Das Hamburger Unternehmen besitzt 11.000 Güterwagen und 9000 Wechselbrücken und wird im Rahmen der Transaktion inklusive Schulden mit einer Milliarde Euro bewertet. Ein Aufschlag von knapp 30 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag.