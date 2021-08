Berlin - Die 2G-Regel wurde in Hamburg eingeführt. Demnach dürfen Gastronomen und Veranstalter darüber entscheiden, lediglich Genesene und Geimpfte in ihre Räumlichkeiten zu lassen. Negativ Getestete müssen draußen bleiben. Gesundheitsminister Jens Spahn plant ähnliche Vorstöße in der gesamten Bundesrepublik. Ein wissenschaftliches Gutachten aus dem Bundestag warnt, dass damit Handlungsfreiheiten vieler Menschen eingeschränkt würden. Wäre so ein Vorstoß überhaupt rechtens? Wir haben mit dem Juristen Henrik Eibenstein gesprochen.