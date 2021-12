Noch zwei Wochen bis Weihnachten und die Fragen werden immer drängender. Wie schützen wir uns, wie unsere Familien? Und droht ein Streit, wenn das Thema Corona neben Würstchen und Kartoffelsalat auf den Tisch kommt? Unsere Autoren berichten von ihren Konflikten. Über den Vater, der an Verschwörungen glaubt. Über die Mutter, die ihre eigenen Regeln macht. Über den Bruder, der sich nicht impfen lässt. Über die unterschiedlichen Gründe, sauer auf Karl Lauterbach zu sein.

Seit Beginn der Corona-Pandemie hält meine Familie mich hinter vorgehaltener Hand für ängstlich. Und so richtig weiß ich nicht, warum. Ich hatte nie Angst, am Virus zu erkranken. Auch nie, im Krankenhaus behandelt werden zu müssen. Am Anfang der Pandemie war ich 29 Jahre und auch, wenn die Seuche jetzt bereits eine gefühlte Ewigkeit grassiert, bin ich heute noch altersbedingt ziemlich sicher, dass ich bei einer Ansteckung keiner Gefahr für Leib und Leben ausgesetzt wäre.

Ich wollte eine Ansteckung schlichtweg immer vermeiden, um Lockdown, Shutdown und all die neuen Worte und Regeln der vergangenen knapp zwei Jahre nie wieder hören zu müssen. Ich wollte einfach zum alten Leben zurück, schnellstens. Damit dieser Wahnsinn endlich ein Ende hat, hielt ich mich also an alle Maßnahmen und schränkte mich darüber hinaus ein.

Mein Rückzug sorgte für Stirnrunzeln. Oft hörte ich, dass es doch erlaubt sei oder jetzt wieder erlaubt sei, was soll da schon passieren? Aber ich wollte eben nichts riskieren, hoffte vielleicht auch insgeheim, dass die anderen es mir nachmachen. Nur diese freiwillige, solidarische Selbstkontrolle helfe schließlich. Aber nein, jede Einladung, die ich vor meiner Impfung ablehnte, sorgte für mehr Unverständnis. Gestritten haben wir darüber nie richtig heftig, uns aber zu oft am Telefon angepflaumt. Sie verstanden mich nicht, ich sie nicht.

Corona wird jetzt bei Gesprächen ausgeklammert

Weihnachten verbrachten wir im vergangenen Jahr dann auch getrennt. Es war ursprünglich ohnehin so geplant, meine Schwester und ich wollten mit Freundinnen und Freunden und Kindern in Sachsen feiern. Hatten das Haus schon gemietet, als es Corona offiziell noch nicht in Deutschland gab. Die Reise sagten wir im November ab, überlegten, ob wir nicht doch nach Hause fahren sollten. Dort wurde zwar in erlaubter, aber größerer Runde gefeiert und beschenkt. Ich fand es nicht richtig, die sozialen Blasen so zu vermischen. Wir feierten stattdessen zu viert bei meiner Schwester. Es war das erste Weihnachten abseits aller Familienbanden.

Im Sommer dieses Jahres unterhielt ich mich dann mit einem Freund darüber. Er erzählte mir, dass er mit seinen Eltern gar nicht mehr über die Pandemie, über das Virus spricht. Oder besser: sprechen könnte. Er hat sie an sogenannte alternative Fakten verloren; Verschwörungstheorien, denen weder er noch ich so richtig folgen können. Am Anfang versuchte er, sie zu überzeugen, erklärte die Gefahr des Virus, die Impfung. Diskutierte, viel und laut. Und entschied sich dann, mit beiden nicht mehr darüber zu sprechen, um den Familienfrieden nicht zu gefährden. Das Thema „Corona“ wird jetzt bei allen Unterhaltungen einfach ausgeklammert.

Als ich das hörte, war ich dankbar. Dass meine Familie mich nur für ängstlich, nicht aber verloren hält. Und ich sie umgekehrt auch nicht. Bei einem Telefonat Ende November erklärte ich meinem Vater, vielleicht erstmals, auch einen ganz persönlichen Grund – neben all der gesellschaftlichen Solidarität, die ich grundsätzlich für wichtig halte. Er ist eben nicht der einzige Mann in meinem Leben. Und der andere – samt Familie – wohnt nicht in Deutschland. Diese Familie habe ich 1,5 Jahre nicht mehr gesehen. Je länger die Pandemie dauert, desto schwieriger bleiben Besuche. Denn, vielleicht die besinnlichste Erkenntnis, die Liebe mag grenzenlos sein, der Reiseverkehr ist es in Pandemiezeiten nicht immer.

Ob die deutsche Familie mich jetzt zwar für weniger ängstlich, dafür mehr liebestrunken hält, ich weiß es nicht. Vielleicht versteht sie mich aber besser. Bis zur nächsten Einladung.

