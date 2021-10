Berlin - Fast alle kennen diese Situation: Man schaut in den Kühlschrank, hungrig oder mit verkatertem Appetit – aber außer ein paar angebrochenen Marmeladengläsern, einem trockenen Stück Parmesan und einem verwelkten Bund Petersilie ist nichts drin. Dann, plötzlich, sieht man im hinteren Teil doch noch einen halb aufgegessenen Joghurt. Man öffnet ihn – und erschrickt, denn anstatt der erwarteten cremig-hellgelben Oberfläche schaut man auf eine grünlich-samtige.

Schimmel bildet sich häufig da, wo etwas zu lange allein gelassen wird, wo es liegen bleibt, bis es verfällt. Dinge, die eigentlich Teil eines (Nahrungs-)Kreislaufes sein sollten, werden über ihr Haltbarkeitsdatum hinaus verschoben – und damit um ihre Genießbarkeit und Bekömmlichkeit gebracht.

Im letzten Winter hatte ich monatelang das Gefühl, mich körperlich stark vergiftet zu haben. Ich hatte ein seltsames Stechen in der Brust, so, als ob mir etwas den Atem genommen hätte. Und obwohl ich schon eine Ahnung hatte, was es war, das da in meinem Brustkorb Schimmel angesetzt hatte, brauchte ich lange, um mir der Bedeutung dieses spezifischen Verfalls bewusst zu werden. Es handelte sich nämlich nicht um ein organisches Problem. Im Gegenteil: Es waren Worte, die ihr Verfallsdatum überschritten hatten. Konkret: Es war eine liegen gebliebene Liebeserklärung.

Ein Seelenleben wie ein leerer Kühlschrank

„Ich beiße mir lieber die Zunge ab, als es ihm zu sagen“, hatte ich anfangs noch ganz stolz meinem Freund A. unterbreitet – und gehofft, dass sich das Problem irgendwie organisch lösen lassen würde. Das heißt, dass die Worte uneindeutig, durch andere Worte oder Gesten vermittelt, herauskommen würden, in einem Gespräch vielleicht, in dem sie eventuell sogar Erwiderung finden würden.

Ich hatte das Geständnis dann aber zu oft verschoben, aus der Angst heraus, dass es unangenehme Konsequenzen haben würde. Und irgendwann fühlte ich mich ein bisschen so, als wäre mein Inneres (meine Seele?) der leere Kühlschrank und der einzige Inhalt (mein Herz?) der grün-flaumige Joghurt. Spätestens dann wusste ich, dass die Liebeserklärung verfallen war und für mein Gegenüber also ohnehin nicht mehr genießbar gewesen wäre.

Trotzdem: Mir selbst verdarben die ungesagten Worte immer noch den Appetit. Denn während ich sie in mir behalten hatte, waren sie immer giftiger und größer geworden, sie hatten grüne Dämpfe erzeugt, die sich ausbreiteten und von innen gegen meinen Brustkorb drückten.

Ich erinnere mich, wie ich voller Schimmel-Schmerz in den Armen einer Freundin lag, draußen schneite es. Wir trugen beide Frottee-Tracksuits der Marke Juicy Couture, im Hintergrund lief die Reality-TV-Show „90 Day Fiancé“. Meine Freundin rauchte Gauloises im Bett und versuchte, mich zu trösten. Ich bat sie, sich mit ihrem ganzen Körpergewicht auf mich zu legen und sich dabei so schwer zu machen wie möglich. Nur auf diese Art, so dachte ich, könnten die giftigen Dämpfe aus meiner Brust durch meinen Mund entweichen. Sie tat mir den Gefallen und legte sich eine Weile lang in ihrem braunen Frottee-Körper auf meinen rosafarbenen. Es half nicht, vielleicht war sie nicht schwer genug.

Selbst Wick Vaporub half auf die Dauer nicht

Plötzlich stand sie auf und holte eine kleine Dose Wick Vaporub aus dem Medizinschrank. Sie rieb die Vorder- und Rückseite meiner Brust mit der nach Pfefferminze riechenden Fett-Tinktur ein. Es dauerte höchstens eine Minute, dann wurde mir buchstäblich leichter ums Herz – die Medizin hatte von außen meine Brust geöffnet und die fiesen Dämpfe, den Schmerz und die Angst aufgelöst. Die Wirkung war überraschend – aber leider nur temporär. Auch ihre Intensität ließ jedes Mal ein bisschen nach, irgendwann war ich immun.

Der schwarze Schimmel, der sich, häufig jahrelang unentdeckt, in zu feuchten Wohnungen ansiedelt, erzeugt übrigens bewiesenermaßen Depressionen und Schlafstörungen. Beides wird auch durch jenen Schimmel des Schweigens ausgelöst.

Ich muss etwas loswerden, sagt man umgangssprachlich – und noch nie vorher hatte ich diese altmodische Wendung verstanden. Ich hatte sie immer der Kategorie Problemgespräche zugeordnet, die ich etwas albern fand. Im letzten Winter verstand ich die anachronistische Wendung dann plötzlich: Etwas loszuwerden heißt nämlich buchstäblich, dass man es einer anderen Person übergibt. Und selbst wenn die andere Person nicht so reagiert, wie man es sich gewünscht hat, hat diese Übergabe dennoch stattgefunden, man behält die Worte nicht bei sich, sondern platziert sie außerhalb von sich selbst.

Ich habe nie genau verstanden, worum es bei der in den Fünfzigern entstandenen „Sprechakttheorie“ genau geht, aber sie scheint etwas damit zu tun zu haben, dass Sprache als Handlung verstanden wird – so wie es zum Beispiel bei juristischen Vorgängen der Fall ist: Eine außersprachliche Realität wird dadurch erzeugt, dass jemand etwas auf eine bestimmte Weise sagt. Auch Liebeserklärungen sind Sprechakte – denn irgendwie kann man nicht mehr zurück, nachdem man die drei Worte gesagt (oder gehört) hat. Es ist gefährlich, sie zu sagen – aber es ist eben auch ungesund, es nicht zu tun. Vielleicht müssen es nicht drei sein und vielleicht sind diese drei auch manchmal nicht ganz zutreffend – aber irgendwelche Worte müssen wohl, zugunsten der eigenen Gesundheit, ausgesprochen werden.

„Wenn ich I love you sage, tritt ein, was ich gesagt habe.“

Ich habe einmal erlebt, wie jemand die Gefahr, die von diesen Worten ausgeht, mit ganz besonderer Ernsthaftigkeit behandelt hat; fast so, als hätten sie eine magische Fähigkeit, diejenige, die den Zauberspruch ausgesprochen hat, zu verfluchen. Es war am letzten Tag einer langen Norwegenreise. Ich trank ein Abschiedsgetränk mit meinem dortigen Mitbewohner – und bat ihn darum, mir ein paar Phrasen oder Worte in der für mich archaisch klingenden Sprache beizubringen, die ich in dem ganzen Monat, den ich dort verbracht hatte, versäumt hatte zu lernen.

Ich fragte also meinen Mitbewohner H., ob er mir die üblichen Fremdsprachenphrasen vorsprechen könnte: „Hi, bye, how are you, I love you“. H. brachte mir gern einiges bei, als er aber zum Ende kam, zum „I love you“, schaute er mich mit sehr ernstem Ausdruck an und sagte: „Das kann ich nicht aussprechen.“ Ich lachte, denn ich dachte, das wäre ein Witz, merkte dann aber, dass er es wirklich ernst meinte. Er erklärte mir, dass er den Satz nicht sagen könne, „ohne ihn zu meinen“: „Wenn ich dir sage: I love you, dann tritt ein, was ich gesagt habe.“ Ich war irritiert und belustigt und versuchte den ganzen Abend, mal charmant, mal stichelnd, ihm den Satz zu entlocken – ohne Erfolg. Er selbst versuchte es sogar ab und zu auszusprechen, aber die Worte wollten seinen Mund nicht verlassen – stattdessen tauchte, immer wieder, der leicht erschreckte und todernste Ausdruck in seinen Augen auf.

Irgendwann schrieb ich mein Geständnis dann auf und schickte es ab – zumindest die halb zersetzten Reste, die noch übrig waren. Es war, das wusste ich schon, ein Abschiedsbrief – die verhängnisvolle Affäre war danach auch sofort vorbei. Trotzdem war ich unendlich erleichtert. Ich lief, laut heulend, durch Berlin-Mitte und betrat spontan ein teures Pralinengeschäft. Ich suchte mir nur Pralinen aus, die entweder rot oder weiß oder rot und weiß waren, und so aß ich, während ich weinend durch die Sonne lief, eine ganze Tüte Pralinen in folgender Reihenfolge: Marc de Champagne, Himbeere, Vanillebuttercreme, Granatapfel, Marc de Champagne, Kir Royal, Vanillebuttercreme, Himbeere, Marc de Champagne, Granatapfel, Marc de Champagne, Kir Royal, Vanillebuttercreme.

Ein paar Menschen lächelten mich ermutigend an, fast belustigt über meinen dramatischen Auftritt. Ich lächelte zurück, mit tropfendem Gesicht. In meiner Brust (und meinem Magen) war jedenfalls kein Schimmel mehr, nur noch eine warme, leicht klebrige Pralinenmasse.

