München - Europa soll nachhaltiger, grüner und klimafreundlicher werden. So will es jedenfalls die EU-Kommission. Bis 2050 soll die Wirtschaft der Europäischen Union klimaneutral sein. Im Mittelpunkt der Bemühungen steht der EU-Aktionsplan „Finanzierung nachhaltigen Wachstums“. Dieser zielt darauf ab, möglichst viel privates Kapital in nachhaltige Investitionen zu lenken. Dabei geht es um die unterschiedlichsten Aspekte, die unter den Oberkategorien Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung vermengt werden (Abgekürzt auf Englisch: ESG).

Auf den ersten Blick ist die EU damit schon überaus erfolgreich. Täglich werden neue nachhaltige ESG-Investmentfonds am Kapitalmarkt aufgelegt. Alle Banken und Finanzvertriebe werben offensiv für ihre vermeintlich nachhaltigen Fonds und das Wachstum der verwalteten Vermögen ist beeindruckend. ESG-Investments sind die neue Normalität, das new normal, wie man heute dazu sagt. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC erwartet, dass 2025 insgesamt mehr als 50 Prozent des verwalteten europäischen Fondsvermögens in ESG-Fonds steckt. Nach Angaben des europäischen Fondsverbands EFAMA wurden 2020 in Europa 1,2 Billionen Euro in Fonds investiert, die ESG-Kriterien bei der Auswahl ihrer Investitionen berücksichtigen. Das Ganze hört sich nach Zukunft an, aber ist es das auch? Werden damit überhaupt die eigentlichen Nachhaltigkeitsziele der EU erfüllt? Und wer profitiert eigentlich vom ESG-Trend? Das Klima? Die Bürger? Oder nur die Emittenten?

Die große Mehrheit der nachhaltigen Fonds in der Europäischen Union sind sogenannte Artikel-8-Fonds. Das heißt, sie tragen die Abkürzungen ESG oder SRI im Namen. Um einen Artikel-8-Fonds zu bilden, wählt der Fondsmanager zunächst eine ESG-Ratingagentur (zum Beispiel den Indexanbieter MSCI) aus. Im zweiten Schritt werden aus der Fülle der Indices (zum Beispiel des MSCI World) die Unternehmen mit einem Mindest-ESG-Rating ausgewählt. Dabei entstehen unterschiedliche Fonds, die mal mehr und mal weniger streng auf Nachhaltigkeitskriterien achten. Es gibt Angebote, die nur die „schlechten“ Unternehmen (Ölkonzerne wie Exxon Mobil oder Shell etwa) aussortieren, bis hin zu solchen, die nur die „besten“ 20 Prozent der Unternehmen auswählen, die in ihrer Branche als besonders nachhaltig gelten. Versicherungsunternehmen wie die Allianz werden dabei gegenüber Stahlherstellern wie Thyssenkrupp bevorteilt – obwohl beide Unternehmen für die Gesamtwirtschaft wichtige Aufgaben übernehmen.

Wer sich ändern will, wird bestraft

Wenn ein Unternehmen dann viel Kohle verbraucht oder das Geschäftsmodell anderweitig auf fossile Energien setzt, fliegt es aus dem Index und die Aktien des betreffenden Unternehmens werden vom Fondsmanager nicht gekauft. Das klingt zunächst sinnvoll, ist es aber nicht. Warum? Weil die Praxis, die „besten“ Unternehmen auszuwählen, vor allem dem Ziel der EU widerspricht, die Europäische Wirtschaft mit Kapital für den notwendigen Umbau der Industrie zu versorgen. Orientiert man sich zum Beispiel mit seinem Investitionsverhalten am MSCI-SRI-Rating, so würde die Deutsche Automobilindustrie vom Kapitalmarkt regelrecht abgeschnitten werden, obwohl der Umbau zu Elektromobilität und mehr Nachhaltigkeit offensichtlich gerade in vollem Gange ist. Das neue Geschäftsmodell läuft gerade parallel zum alten und soll das „dreckige“ irgendwann ersetzen. Wer sich ändern will, wird dann also erst mal bestraft. Wer sein Geschäftsmodell anpasst, um nachhaltiger zu werden, wird also genauso behandelt wie ein Unternehmen, das gar nichts für die Umwelt und die Ressourcenschonung tut. Das ist ein klarer Fehlanreiz.

Stattdessen werden nur solche Unternehmen privilegiert, die kein Altgeschäft umbauen müssen, sondern wie der amerikanische Automobilhersteller Tesla als Start-up gleich mit Elektrofahrzeugen gestartet sind. Aber die Widersprüche gehen noch weiter. Vor einigen Wochen rief mich die Mitarbeiterin einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt an. Sie hatte Testkunden zu Banken geschickt, mit der Aufgabe, dort nach „nachhaltigen“ Produkten für die Geldanlage zu fragen. Und siehe da – Skandal, Skandal – in den angebotenen ESG-Fonds war auch der Flugzeughersteller Airbus mit enthalten, obwohl jeder weiß, dass Airbus auch ein Rüstungskonzern ist. Wie könne das sein, fragte sie mich empört. Geld für die Rüstungsindustrie ist doch das Anti-Nachhaltigkeitsinvestment schlechthin.

Warum sollen Rüstungskonzerne nicht nachhaltig sein

„Kunden von nachhaltigen Fonds müssen sich doch darauf verlassen können, dass ihr Geld nicht in der Produktion von Waffen landet“, erläuterte sie mir. Auch wenn ich ihren ersten Impuls verstehen konnte, musste ich ihr dann leider entgegnen, dass ich darin noch keinen Skandal im Sinne der Kriterien eines ESG sehen kann. Wenn jemand sicher sein möchte, dass sein Geld nicht bei einer Rüstungsfirma landet, dann muss er vor allem darauf achten, nur in Unternehmen zu investieren, die radikale Steuervermeidung betreiben.

Denn sobald ein Unternehmen zum Beispiel in Deutschland Steuern zahlt, werden davon auch Waffen gekauft. Selbst SPD und Grüne sind der Auffassung, dass die Bundeswehrausrüstung auf Vordermann gebracht werden sollte, das kostet; und wenn ein Unternehmen Steuern zahlt, landet das auch in Waffen. Oder anders formuliert: Wird die Welt besser, wenn die europäischen Demokratien ihre eigenen Rüstungskonzerne abschaffen (um dann nur noch im Ausland einzukaufen)? Oder wird die Welt besser, wenn Demokratien ihre Wehrhaftigkeit ganz aufgeben und zum Beispiel die Bundeswehr abgeschafft wird?

Investmentbanking, Wirtschaftsprüfer, Ratingagenturen: Wer profitiert?

Unklar bleibt auch, wer überhaupt überprüfen soll, ob Unternehmen wirklich nachhaltig sind. Die über Aktien investierbare Weltwirtschaft besteht aus rund 50.000 Unternehmen. Bislang konzentrierten sich Ratingagenturen mehrheitlich darauf, die Bonität der Unternehmen zu bewerten. Dabei handelt es sich um ein skalierbares Geschäft, und die drei großen Ratingagenturen Standard & Poor’s, Moody’s und Fitch verfügen heute über eine nahezu totale Marktmacht. National würde man von einem Kartell sprechen. Spätestens in der Finanzkrise ist diese Machtkonzentration die Welt teuer zu stehen gekommen, es fehlten unabhängige Kontrollinstanzen. Versuche, in Europa die Macht der großen drei zu begrenzen und eine unabhängige europäische Ratingagentur zu etablieren, scheiterten bislang immer. Diese Geschichte zu kennen ist nicht unwichtig, denn auch bei den Ratingagenturen, die ESG-Kriterien bewerten, gibt es ein ähnliches Oligopol.

Dabei ist die Bonität eines Unternehmens noch ein relativ klares Thema: Entweder man kann einen Kredit zurückzahlen oder eben nicht. Bei ESG ist die Sache deutlich komplizierter. Es geht um 800 bis 1000 Einzelkriterien, die gemessen werden, ein Großteil der Daten wird geschätzt und am Ende werden die Einzelkriterien zu einer Gesamtnote gewichtet und aufaddiert. Methodisch ist das schon deswegen fragwürdig, weil die Einzelkriterien nicht miteinander vergleichbar sind. Wie viele Tonnen Sondermüll können durch einen diversen Aufsichtsrat wiedergutgemacht werden? Darf man seine Arbeiter schlecht behandeln, solange es vegane Kost in den Kantinen gibt? Die mangelnde Vergleichbarkeit führt zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen beim ESG-Rating. Problematisch ist jedoch nicht nur die offensichtliche Willkür, sondern auch die Machtkonzentration bei den Ratingagenturen.

Dreckige Geschäftszweige werden einfach in eine Bad Bank umgewandelt

Dazu kommt die Bürokratie: Unternehmen müssen neue Verwaltungsebenen einführen, um den Datenwünschen der Ratingagentur gerecht werden zu können. Es gilt, die Schätzverfahren für die Daten zwecks Ratingverbesserung zu optimieren. Ganz nebenbei entsteht eine neues lukratives Geschäft für Wirtschaftsprüfer und Unternehmensberater. Um sich lästigen Nachfragen zu entziehen, gehen die Unternehmen dann dazu über, ihre ESG-negativen Geschäftsbereiche in separate Einheiten und Tochterunternehmen, ähnlich einer Bad Bank, auszugliedern, die dann an Private-Equity-Gesellschaften verkauft werden. Diese hoch profitablen Bereiche werden dadurch weder geschlossen noch verkleinert, vielmehr werden die Gewinne nur von börsennotierten Unternehmen abgezogen und an Unternehmen abgegeben, die sich der Kontrolle der Öffentlichkeit entziehen und nicht selten einen Sitz in einem Steuerparadies haben. Hier zeigt sich, dass das ESG-Investment die Welt nicht unbedingt besser macht. Ganz im Gegenteil.

Auch deshalb überrascht es nicht, dass sogar der ehemalige Chef für nachhaltige Investments bei Blackrock, Tariq Fancy, kürzlich konkret davon abgeraten hat, in ESG-Fonds zu investieren. Das ganze Thema sei noch nicht ausgereift und neben den aktuell dominanten Ratingagenturen entstehen sowohl auf politischer als auch auf wirtschaftlicher Ebene sehr interessante alternative Konzepte. Konkret geht es dabei um Impact Investments, also Investitionen, die darauf ausgerichtet sind, einen Mehrwert für die Gesellschaft zu generieren. Diese Lösungen werden erst in den nächsten Jahren systematisch ausgereift sein. Erst dann könne man dabei auf standardisierte, von der EU aufgebaute Datenbanken zugreifen. Gearbeitet werden soll dann nicht im Ausschlussverfahren, sondern der Umbau eines Unternehmens wird in der Praxis analysiert. Bis es so weit ist, sollten sich Privatanleger mit ihrem Gewissen noch gedulden und sich lieber selbst ein genaues Bild des Unternehmens machen, in das sie investieren wollen. Die heute angebotenen Lösungen können jedenfalls noch nicht überzeugen.

