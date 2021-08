Saint-Rémy-de-Provence - Als Salvador Dalí und der dadaistische Filmemacher Luis Buñuel 1924 auf den Klippen von Cadaqués fotografiert wurden, trugen sie die Schuhe der katalanischen Fischer und Landarbeiter: geschnürte Espadrilles. Das waren einfache Schuhe aus Baumwolle oder Leinen, mit einer Sohle aus verknüpften Pflanzenfasern, meist Flachs oder Hanf.



Ursprünglich gab es sie in zwei Varianten: Im Baskenland wurden sie mit groben Nähten genäht, in der Provence oder Nordspanien fein abgesteppt, damit der Stoff nicht so schnell reißt. Auf Katalanisch nannte man die Schuhe früher „Espardenyes“, der heute populäre Ausdruck „Espadrilles“ kommt aus dem Provenzalischen und hat sich inzwischen weltweit durchgesetzt.