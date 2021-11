Berlin - Ein bisschen ulkig klingt es ja schon. „Made.com eröffnet Apartment in Berlin“, hieß es in der Ankündigung vor ein paar Wochen. Dabei hatte man eigentlich gedacht, dass es hier schon viele davon gibt, von den Made.com-Apartments: Bettgestell oder Badezimmerschrank, Sessel oder Sofa, zumindest eine Lampe von dem Londoner Interior-Brand scheint jede und jeder in der Stadt zu besitzen. Im Haus mancher Hauptstädter wähnt man sich gleich ganz in einem Made-Showroom.

Dass für ihre Marke Deutschland „in der ersten Hälfte dieses Jahres der herausragende Markt für Wachstum war“, sagt denn auch Danja Vegelj, die als Head-of-Brand für die DACH-Region verantwortlich ist. Kein Zufall also, dass der hippe Londoner Onlineshop mit seinem neuen Apartment-Konzept jetzt in Berlins Mitte gelandet ist. Einen Showroom hatte Made hier schon vorher, dessen Ansatz des Anschauen-anfassen-aussuchen-Könnens vertieft und konkretisiert die neue Inszenierung nur.

Im Apartment auf der Rosenthaler Straße, direkt in den Rosenhöfen, stehen Möbel und Interior-Accessoires nicht nur zu hübschen Raumkonzepten zusammen: ein Schlafzimmer hier, ein Essbereich dort, ein Wohnzimmer dahinten. Darüber hinaus sollen auch Veranstaltungen stattfinden. Es soll Kollaborationen geben mit Designerinnen und Designern, dazu „Konzerte, Workshops oder auch Ausstellungen“. Zudem könnten Termine mit Interiorexpertinnen und -experten gebucht werden, so Vegelj. Geplant sei „ein Ort der Gemeinschaft“.

Made.com Probelieben ausdrücklich gewünscht, doch verkauft wird weiterhin nur online.

Das Thema Community-Building ist aktuell nicht nur für Made interessant. Mit ihrem „Circolo“ hat auch die italienische Luxusmarke Gucci unlängst eine eigene, wenn auch temporäre Eventbude in Berlin etabliert. Andere Brands setzen auf ähnliche Formate, versuchen also Kundinnen und Kunden durch Erlebnisse an ihr Sortiment heranzuführen und zu binden. Für Made dürfte dies besonders wichtig sein, weil die Interiormarke weiterhin nur online verkaufen will.

Lustig Drauflos-Shoppen kann man im neuen Apartment also nicht. „Die Produktbestellungen bleiben rein digital“, sagt Danja Vegelj, „aber unsere Online-Welt wird damit aktiv erlebbar und die neuesten Produkte unseres Brand können hier offline getestet werden.“ Wer dafür nicht ins Made-Apartment gehen will, kann’s ja bei den Nachbarn versuchen – irgendein Made-Teil wird dort schon rumstehen.

Made.com Apartment, Rosenthaler Straße 36, Aufgang D, 2. Etage, Montag bis Freitag 11–20 Uhr, Samstag 10–19 Uhr, www.made.com

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.