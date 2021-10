Berlin - Knapp über einen Monat ist es her, dass Nemi El-Hassan durch eine – in Teilen offen rassistische – Kampagne aus dem Hause Springer vor den Augen der deutschen Öffentlichkeit zur Persona non grata erklärt wurde. Springer, allen voran die Bild-Zeitung und die Welt am Sonntag, hatten Bilder El-Hassans präsentiert, die sie 2014 auf dem sogenannten Al-Kuds-Marsch zeigten, einer antizionistischen Demonstration, auf der in den vergangenen Jahren oft auch antisemitische Parolen gerufen wurden.



El-Hassan, die sich in Beiträgen der vergangenen Jahre immer wieder aktiv gegen Antisemitismus und Rassismus sowie für interkulturelle Verständigung engagiert hat, hatte sich im Nachgang der Springer-Kampagne glaubwürdig für die Demo-Teilnahme entschuldigt. Die Springer-Kampagne gegen sie wirkte wie eine weitere Wegmarke in der inzwischen normalisierten deutschen Sehnsucht, die Deutungshoheit über Antisemitismus gegen Minderheiten in Anschlag zu bringen. Ob diese Minderheiten muslimisch, jüdisch oder links sind, scheint dabei kaum mehr eine Rolle zu spielen.

Der WDR, wo die Journalistin im November eine Stelle als „Quarks“-Moderatorin antreten sollte, hatte Ende September angekündigt, dass El-Hassan die Sendung nun nicht moderieren wird. Das Problem, sagte WDR-Intendant Tom Buhrow, sei weniger ihre Teilnahme an einer Al-Kuds-Demonstration vor sieben Jahren, sondern „problematische Likes“. Die vermeintlich verfänglichen Instagram-Likes hatte knapp eine Woche zuvor die Bild-Zeitung „aufgedeckt“. Sie bezogen sich auf den Account „Jewish Voice for Peace“: eine israelkritische Gruppe, deren Kuratorium unter anderem aus dem Drehbuchautor Tony Kushner und der Autorin Naomi Klein besteht.

Ex-Botschafter Israels Avi Primor bezieht Stellung zu Nemi El-Hassan

Dass die „Debatte“ um Nemi El-Hassan aus nicht-deutscher Perspektive provinziell, fernab der Maßstäbe international geführter Debatten und teils regelrecht absurd erscheint, zeigt nun auch eine Stellungnahme des ehemaligen israelischen Botschafters Avi Primor und des Historikers und Antisemitismusforschers Moshe Zimmermann. „Wir halten die Absicht, die Ernennung von Frau El Hassan als ARD-Moderatorin zu vereiteln, für nicht legitim“, schreiben sie in einer Stellungnahme an Professor Jürgen Bremer, die der Berliner Zeitung am Wochenende vorliegt. Bremer hat für die „Deutsche Initiative für den Nahen Osten“ (DINO) einen Sitz im WDR-Rundfunkrat.

Die Stellungnahme von Primor und Zimmermann geht die vermeintlich problematisierten „Likes“ – beziehungsweise die von der Bild-Zeitung skandalisierten Postings der Gruppe „Jewish Voice for Peace“ – Schritt für Schritt durch und versucht so, das destruktive Zerrbild der Bild-Zeitung zu entkräften, das in abgeschwächter Form – mit realen Konsequenzen – auch von Buhrow wiederholt worden war.

„Ein Aufruf von ‚Jewish Voice for Peace‘“, schreiben Primor und Zimmermann, könne per definitionem nicht als antisemitisch bewertet werden, da die Organisation nun mal eine jüdische sei. „Dass sie links ist und für die Rechte der Palästinenser steht, ändert daran nichts. Eher umgekehrt: eine jüdische Organisation zu delegitimieren – dies wäre als antisemitisch zu bezeichnen.“

Auch der Boykott israelischer Waren wird von Primor adressiert

Die Unterstützung des Boykotts israelischer Waren aus den besetzten Gebieten – es geht dabei um die Entscheidung des US-Eisherstellers Ben & Jerry‘s, welche vom Account Jewish Voice for Peace auf Instagram als progressiver Schritt verbucht wurde – ist Primor und Zimmermann zufolge kein antisemitischer Akt.

„Das Foto mit den zu boykottierenden Waren zeigt Hersteller, die in den besetzten Gebieten produzieren“, schreiben sie und benennen, was im Grunde für jede Person, die sich länger mit dem Sachverhalt auseinandergesetzt hat, offensichtlich sein sollte: „Die Unterscheidung zwischen Waren aus dem Kernland Israel und den besetzten Gebieten wird auch von der internationalen Gemeinschaft (auch von der EU) gemacht.“

Primor und Zimmermann kontextualisieren zudem auch die Parolen „Anti Zionism is a duty“ und „From the river to the sea“. Erstere, bemerken sie, werde auch von einem Teil der jüdischen Ultraorthodoxie gebraucht und sei daher „ipso facto“ nicht antisemitisch. Zweitere benenne die Tatsache, dass der Kampf für die Rechte der Palästinenser auf beiden Seiten der grünen Linie relevant sei. Sprich, dass er sowohl für palästinensische Mitbürger in Palästina im besetzten Westjordanland und in Gaza als auch für Palästinenser innerhalb Israels Bedeutung habe. Es sei „nicht per se ein Aufruf zur Zerstörung des Judenstaates, und schon gar nicht ein antisemitischer Aufruf“.

„Israel ist nicht Ungarn oder Polen“

Sie thematisieren in der Stellungnahme auch das „Like“ El-Hassans zur Nachricht über die Flucht von sechs Palästinensern aus einem israelischen Gefängnis Anfang September. Dieser Post, schreiben sie, sei von vielen Israelis geteilt worden, weil sich hier das Gefängnissystem blamierte. Es handle sich hier eher um Häme, nicht um Antisemitismus. Dass der Post von Jewish Voice for Peace und vergleichbare Posts zum Gefängnisausbruch von linken Israelis vermehrt geteilt wurden, kann der Autor dieser Zeilen aus Beobachtung der eigenen Social-Media-Kanäle bestätigen.

Primor und Zimmermann konstatieren in ihrer Stellungnahme letztlich: „In Israel hätte man Journalisten, die ähnliche ‚Likes‘ wie Frau El Hassan machen, nicht verfolgt. Israel ist nicht Ungarn oder Polen, und hoffentlich steht auch die Bundesrepublik für die Meinungsfreiheit. Der Bild-Artikel hält Kritik an Israels Politik für Antisemitismus. Das ist ein falsches Verständnis vom Begriff.“

Primor und Zimmermann kritisieren die BDS-Resolution

Sie kontextualisieren außerdem, was sie als argumentative Grundlage der Bild-Agitation ausmachen: die sogenannte BDS-Resolution des deutschen Bundestags. „Es war der Bundestagsbeschluss vom 17.05.2019 über BDS als antisemitische Organisation, die entscheidend zur Verwirrung beim Thema Antisemitismus beitrug“, schreiben Primor und Zimmermann, „eine Revision dieses Beschlusses wäre daher sehr zu empfehlen.“

In Berufung auf jenen Beschluss wurden im vergangenen Jahr immer wieder vereinzelte Personen oder Gruppen – auffällig oft nicht-weiße Personen wie Achille Mbembe und Bonaventure Ndikung oder etwa jüdische Israelis der Gruppe „School for Unlearning Zionism“ – in die Nähe des Antisemitismus gerückt. Dass dies indirekt auch dazu beiträgt, die im Land der Täter keineswegs irrelevante diskursive Schärfe des Antisemitismus-Begriffs zu verwässern – ein Begriff, der in Deutschland inzwischen zunehmend einer konsequenzlosen Worthülse gleicht – schien denjenigen, die genannte Kampagnen anleiteten, schlicht egal zu sein.

Der Wille Einschränkung der Meinungsfreiheit

Primor und Zimmermann fassen ihr Statement zusammen: „Beim Lesen des Artikels [der Bild-Zeitung, Anm. d. Red.] kommt nicht nur der Wille zur Einschränkung von Meinungsfreiheit zum Ausdruck, sondern auch der Wunsch, eine Frau mit palästinensischem Hintergrund zu diskriminieren.“

El-Hassan hatte sich gegenüber der Berliner Zeitung am Wochenende auf die Nachricht von ihrer Nicht-Anstellung auch selbst geäußert: „Es geht um Posts auf der Instagram-Seite ‚Jewish Voice For Peace‘, einer der größten jüdischen Friedensorganisationen in den USA, die ich geliked habe. Das heißt aber nicht, dass ich automatisch jedem Inhalt zustimme oder mich blind solidarisiere (...) Ich war naiv zu denken, ich könnte mich unbefangen und frei in den sozialen Medien bewegen.“

Wenn der Fall Nemi El-Hassan eins zeigt, dann dass germano-zentrische „Sensibilität“ und Ignoranz gegenüber international geführten Debatten zu israelischer Politik eine faktische Sensibilität gegenüber offen ausgesprochener Menschenfeindlichkeit und Rassismus offenbar überwiegen. Wer die Kommentare zu der Debatte verfolgt, etwa auf Sozialen Medien, den beschleicht das unheimliche Gefühl, die viel beschworene deutsche „Lektion aus der Geschichte“ bestehe in den Augen vieler Deutscher nicht darin, für mehr Pluralität und den Schutz von Diskriminierung betroffener Gruppen wie Juden und Muslimen einzustehen. Sondern fortwährende Schuldabwehr ganz einfach auf austauschbare Gruppen vermeintlich Nicht-Deutscher – sprich auf „die anderen“ – abzuwälzen.

Dieses Ungleichgewicht beschränkte sich in den vergangenen Wochen leider nicht nur auf die vermeintliche Mitte. Auch zahlreiche Journalistinnen und Journalisten, die sich prinzipiell als kritisch und links verstehen, die im Zuge von Black Lives Matter ihre Profilbilder schwarz stellten oder sich auf durchaus sinnvolle Weise zu der in Tonalität und Argumentationsweise sehr ähnlichen Folge-Kampagne gegen Sarah-Lee Heinrich äußerten, blieben beim Fall um Nemi El-Hassan erstaunlich still.

Daran änderte auch der offene Brief zahlreicher jüdischer und nicht-jüdischer Kulturschaffender wenig. Die Unterzeichnenden solidarisierten sich mit El-Hassan und forderten den WDR auf, der Springer-Agitation nicht nachzugeben. Die Stellungnahme von Primor und Zimmermann wird die Entscheidung des WDR wohl nicht rückgängig machen können. Womöglich könnte sie aber einen aufrüttelnden Effekt auf all jene haben, die im Angesicht einer von Rechten und Rechtsextremen angeführten Agitationswelle gegen eine nicht-weiße Journalistin bislang nicht anderes übrig hatten als Schulterzucken.