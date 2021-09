Berlin - Die New York Times hat gestern einen Bericht veröffentlicht, in dem dokumentiert wird, dass Facebook Anfang dieses Jahres ein Projekt initiiert habe, um seinen Nutzern positive, teils von Facebook selbst verfasste Nachrichten zum Unternehmen über den eigenen News Feed auszuspielen. Der Vorstoß, der unter dem Decknamen „Project Amplify“ läuft, wurde von Facebook-CEO Mark Zuckerberg im August persönlich abgesegnet. Als Mitarbeiter von Facebook von dem Projekt Anfang des Jahres erfahren hatten, sollen sie laut New York Times schockiert reagiert haben.

Das Projekt wurde bereits in drei US-amerikanischen Städten getestet und soll die Reputation des Unternehmens verbessern. Ziel soll sein, die Nutzer über Facebook-Innovationen und das klimapolitische Engagement zu informieren und negative Nachrichten über Mark Zuckerberg zu verbergen.

Kritik wegen Falschmeldungen zu Covid-19

Die Autoren der New York Times schreiben: „Dem Project Amplify gingen eine Reihe von Entscheidungen voraus, die Facebook in diesem Jahr getroffen hat, um sein Image aggressiv umzugestalten. Seit einem Treffen im Januar hat das Unternehmen Anstrengungen unternommen, um Mark Zuckerberg von Skandalen zu befreien, den Zugriff von Außenstehenden auf interne Daten zu reduzieren, potenziell negative Berichte über das Unternehmen zu verbergen und über Eigen-Werbung die Marke Facebook zu stärken.“

Joe Osborne, ein Sprecher des Unternehmens, hat dem Bericht widersprochen und gesagt, dass Facebook keine neue Image-Kampagne eingeführt habe. Er bestätigte aber, dass „Project Amplify“ existiere. Allerdings sei das Projekt mit einer gewöhnlichen Informations-Kampagne und ähnlichen Initiativen großer Unternehmen vergleichbar. Informanten der New York Times behaupten das Gegenteil.

Sie haben der New York Times bestätigt, dass das Unternehmen vor allem wegen Covid-19-Falschmeldungen, die über Facebook verbreitet werden, in der Kritik stehe. Daher beabsichtige das Unternehmen mit einer Informations-Kampagne eine stille und doch aggressive Image-Verbesserung. Nutzer könnten bei den Nachrichten, die mit „Project Amplify“ über den News Feed bei Facebook erscheinen, nicht klar erkennen, dass es sich um Eigen-PR handele.

