Berlin - Der Autofahrer fährt am Dienstag diese Woche, gegen 16 Uhr, von der Bergmannstraße in die Nostitzstraße, die seit einer Weile eine Einbahnstraße ist. Die Ampel für die Radfahrer ist auf Rot, aber sie halten genau vor der Ampel und behindern damit den Autofahrer. Der will nach links, also an den Fahrradfahrern vorbei. Genervt kurbelt der Fahrer die Scheibe runter, lehnt sich aus seinem Fenster und brüllt die Radfahrer an: „Ihr seid hier einfach im Weg!“ Ein Radfahrer brüllt was zurück, es klingt wie: „Pass halt auf!“ Der Autofahrer: „Wenn ihr so weitermacht, seid ihr bald alle tot!“

