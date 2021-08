Berlin - Auf einmal springt das Kopfkino an, ein Actionfilm, der klassische Plot, Gut gegen Böse, und gleich Blaulicht am Tatort, aus der Ferne Sirenengeheule. Dazu „Axel F“ auf die Ohren, der Soundtrack von „Beverly Hills Cop“, und dann springe ich auf mein Fahrrad, nehme die Verfolgung auf, trete in die Pedalen für Recht und Gerechtigkeit, im Namen der Straßenverkehrsordnung.

Cut, nächste Szene: Ich gebe Warnschüsse ab in die Luft, oder hey, warum nicht tiefer zielen, um selbige aus dem Reifen zu lassen. Doch der Verbrecher entkommt, biegt um die Ecke, ohne ein Handzeichen zu geben. Ich muss Verstärkung holen, denke ich, die Kollegen sollen die angrenzenden Straßen sperren, am besten gleich die ganze Stadt abriegeln. Denn der Mann, der sich nun auf der Flucht vor dem Gesetz befindet, war eben auf dem Gehweg unterwegs. In entgegengesetzter Fahrtrichtung! Mit dem Rennrad!