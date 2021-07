Berlin/Arborek - Ghie Anathasia, von allen nur Githa genannt, war nur kurz in Jakarta. Die 38 Jahre alte Indonesierin ist zwar in der riesigen 25-Millionen-Einwohner-Hauptstadt ihres Heimatlandes geboren und aufgewachsen, aber länger als fünf Tage hält sie es dort nicht mehr aus. „Ich wollte einfach meine Familie nach dem langen Lockdown noch einmal sehen“, sagt sie. „Aber der Lärm, die vielen Menschen, die schlechte Luft in Jakarta, ich musste einfach so schnell wie möglich zurück nach Arborek.“ Diese kleine Insel, sie ist ihr neues Zuhause seit zwölf Jahren.

Arborek ist wohl etwas, was man getrost ein „Juwel“ im Ozean nennen kann. Es ist eine von rund 1500 Inseln, die allein zur Provinz Raja Ampat gehören – jener Provinz, die vor allem unter Luxus-Reisenden bekannt ist. Indonesier trauen sich nur selten dorthin, weil viele der Inseln von Ausländern aufgekauft und jetzt als teure Öko-Ressorts betrieben werden. Arborek ist anders: 200 Meter breit, 600 Meter lang, eine Kirche, ein Volleyballplatz, ein großer Mast für 4G-Empfang – und 200 Einwohner, alle sprechen die gleiche Sprache, Indonesisch. Und Touristen, die diese kleine Insel im Osten des Landes erreichen wollen, müssen einen weiten Weg auf sich nehmen. Zumindest für eine Pandemie sind das ideale Voraussetzungen.