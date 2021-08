Feldheim - Diese zarte Rose ist um den halben Globus geflogen, und jetzt werden Menschen aus der ganzen Welt von ihr entzückt sein. „Zu unseren beeindruckendsten Gästen gehörten die Besucher aus Fukushima“, sagt Doreen Raschemann, sie ist die Vorstandsvorsitzende des Fördervereins des Neue Energien Forums im brandenburgischen Feldheim. „Sie haben für alle Bürger in Feldheim kleine Spülschwämme in Form einer Rose gehäkelt, das war sehr rührend. Eigentlich ist so etwas zum Spülen doch viel zu schade.“

Die rote Blüte mit dem grünen Blatt liegt jetzt in einer Vitrine im Eingangsbereich des Neue Energien Forums, zusammen mit anderen Gastgeschenken. Ein Whiskeybecher aus Nashville ist darunter und ein Teller von der chinesischen Taiyuan University of Technology, daneben steht ein gerahmtes Relief aus Metall, das ein Boot mit Drachenköpfen abbildet. „Das ist ein Geschenk aus Myanmar, das war ein richtiger Staatsbesuch – dafür wurde Feldheim sogar abgeriegelt“, erinnert sich Raschemann. „Dies ist aber nur ein Teil der Geschenke. Wir haben im Dachgeschoss eine riesengroße Kiste, da sind noch mehr drin. Wenn wir die alle ausstellen wollten, bräuchten wir allein dafür einen eigenen Raum.“