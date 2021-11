Berlin - Als schon klar ist, dass es wohl doch nicht so einfach wird, bei Tesla einen Job zu bekommen, fragt Ralle: „Und, haste mal drin jesessen?“ Hannes winkt ab: „Ach, dat is neueste Raketentechnik, vielleicht wennde mal jahrelang jekeult hast, kannste vielleicht mal kurz …, aber sonst …“ Nach einer kurzen Pause schwärmt Hannes trotzdem von dem tollen Arbeitsumfeld im Werk in Grünheide: „Da jibtet allet“, sagt er, „ein Fitnessstudio, ’ne eigene Buslinie, einen Tanzschuppen und ’nen Konsum.“ Er betont Konsum auf der ersten Silbe, wie früher in der DDR. „Da musste janich mehr nach Hause.“ Ralle ist nicht überzeugt. Er fragt: „Aber Glück ist es nicht, oder?“ Hannes: „Nee, Glück is anders.“

Da sitzen also wieder zwei Männer Ende 40 an einer Bushaltestelle und verhandeln vor dem weiten Himmel über den Feldern Themen, die so typisch Brandenburg sind. In der zweiten Staffel von „Warten auf’n Bus“ sind das eben zum Beispiel die Tesla-Fabrik, die Geflüchteten, die sich im Brandenburger Wald verstecken, und die Stasivergangenheit. Alle drei Themen könnten auf diese Art nicht in Stuttgart oder am Bremer Stadtrand erzählt werden, sondern nur im Hinterland von Berlin, dem ewigen Osten. Es ist ein gutes Zeichen, dass der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) dieses Wagnis ein zweites Mal eingegangen ist. „Warten auf’n Bus“ ist die Art von Fernsehen, die Geschichten von denen erzählt, die sonst meistens nur mit der Beschreibung „abgehängt“ in Zeitungstexten erwähnt werden.

Kein Geld, keine Frau, kein Job, keine Freunde

Felix Kramer, selbst gebürtiger Ostdeutscher, spielt zum zweiten Mal die Rolle des Ralle: trockener Alkoholiker, kein Geld, keine Frau, keinen Job, irgendwie auch keine Freunde außer eben Hannes und diesem hässlichen Hund. Für den Schauspieler war es keine Frage, dass er wieder mitmacht. „Die erste Staffel war irgendwie ein Blindflug“, sagt Kramer, „aber die Reaktionen haben mich so überwältigt“ Ihn haben die unterschiedlichsten Leute auf seine Rolle angesprochen. „Es hat einfach bei vielen Leuten einen Nerv getroffen“, sagt er, „und das nicht nur in Berlin, überraschenderweise auch in Bayern.“ „Liebe und Leid“, sagt Felix Kramer, „sind eben nicht geografisch verankert, das kann auch auf einer anderen Sprache stattfinden, ob bayerisch oder chinesisch.“

Berliner Verlag Die Wochenendausgabe Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Samstag am Kiosk oder hier im Abo. Jetzt auch das neue Probe-Abo testen – 4 Wochen gratis



Am 6./7. November 2021 im Blatt:

Berlin-Bashing aus der Ferne? Geht gar nicht! Fünf Liebesbriefe an eine wunderbare Stadt, die nur Berliner hassen dürfen



„Ich bin Palästinenserin: Deal with it!“ – Nemi El-Hassans kontroverse Stellungnahme zum WDR-Rauswurf



Pornos, Gewalt, Potenzprobleme: Katja Lewina hat mit Männern über Sex geredet – und wir mit ihr



Wo gibt es die besten Breakfast-Bagels in Berlin? Wir verraten es Ihnen



32 Jahre nach dem Mauerfall: Sind Ossis und Wessis wirklich vereint? Die Debatte geht weiter



https://berliner-zeitung.de/wochenendausgabe

In der Tat hat die erste Staffel vom Herbst 2019 viel Staub aufgewirbelt, eine Million Abrufe auf der Mediathek, eine Grimme-Preis-Nominierung und erst vor vier Wochen den Sonderpreis auf dem Hamburger Filmfest. Auch damals ging es um eine fiktive Bushaltestelle im realen Ort Ketzin in Brandenburg. Die für den Dreh aufgestellte Haltestelle steht dort zwar nicht mehr, aber trotzdem ist die Wendeschleife jetzt ein beliebter Ort für Selfies der echten Brandenburger. Dieser Ort sollte für Hannes und Ralle das „Tor zur Welt“ sein oder: „die verdammte Schnittstelle zwischen Pampa und intellijentet Leben“.

„Liebe und Leid sind nicht geografisch verankert“

„In der ersten Staffel“, sagt Kramer der Berliner Zeitung am Wochenende, „reflektierten die Figuren und man konnte sie so kennenlernen.“ In der zweiten Staffel werden sie nun aktiv und verlassen ihre Komfortzone „Die AutorInnen, Regie, Produktion und Schauspieler haben die Bücher zusammen an drei Tagen probegelesen und hatten alle sofort ein Gefühl dazu.“ Denn die Geschichten zwischen Liebeskummer und Tesla-Fabrik kennen dich irgendwie alle. Zehrfeld und ich kennen uns schon aus Teenagertagen. „Wir sind beide in Berlin aufgewachsen, so mussten wir uns Den Dialekt zumindest nicht kompliziert antrainieren.“ Felix Kramer kennt den rauen Ton vom Land. Dort gibt es genügend Menschen die psychologische Betreuung brauchen, nur gibt es dafür immer noch nicht genügend Ärzte. Und dazu kommt, das Du da schnell „der Psycho“ bist, wohingegen in der Stadt jeder der was auf sich hält „seinen Psychoklemptner hat“.

Herausgekommen sind Szenen, die häufig komisch sind und trotzdem etwas Tragisches in sich tragen. Wenn Ralle die Flasche Korn in die Hand nimmt, um mal kurz dran zu riechen, und mit seinem Hund und gleichzeitig mit seiner Sucht ein Gespräch beginnt – und dann eine Panikattacke bekommt. Oder wenn der Bus, auf den sie so lange warten, endlich kommt und dort, wo sonst das Ziel ausgewiesen ist, „1. Arbeitsmarkt“ steht. Oder wenn Hannes das Bein hebt wie Jane Fonda in ihrem Fitnessvideo und Ralle dazu nur sagt: „Machste jetzt auch Medizin nach Noten oder wat?“

Demut durch Corona

Felix Kramer hat als Kind noch „Medizin nach Noten“ im Fernsehen gesehen und kennt heute noch den rauen Ton vom Land. „In Brandenburg ist ja das Problem, dass die Leute genauso oft psychische Probleme haben, aber es gibt noch weniger Psychologen.“ In der Stadt gehöre ein Termin beim Therapeuten ja zum guten Ton. „Auf dem Land“, sagt Kramer, „bist du schnell mal der Psycho.“

Psychisch anstrengend seien auf jeden Fall die Dreharbeiten gewesen, zumal sie alle Corona-konform organisiert waren und die ganze Zeit die Abstandsregeln einhalten mussten. Doch gerade durch die Coronazeit sei man doch so demütig geworden, so froh, dass es wieder weiter geht..

Aber der schönste Moment, erinnert sich Felix Kramer, war jeden Morgen, wenn er kurz in der Havel baden war. „Das war einfach wunderbar, so um 7 Uhr zum Fluss zu gehen und ganz allein da zu schwimmen.“ Er wirft danach immer einen Stein ins Wasser und schaut ihm hinterher. „Ich bleib so lange stehen, bis die Wellen nicht mehr zu sehen sind.“ Das Set ist ja sonst oft hektisch, aber dieser stille Moment, der sei herrlich gewesen. Er versucht, diesen Eindruck aus Brandenburg mit nach Berlin zu bringen: der Stein, die Wellen und nach einer Weile – das Nichts.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.